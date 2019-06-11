"Антонов" через суд домігся арешту російських "Русланів". Але вони літають

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Чотири з п'яти надважких транспортних літаків Ан-124 "Руслан", що належать російській авіакомпанії "Волга-Дніпро", здійснювали польоти після того, як їх заарештував Подільський районний суд міста Києва.

Суд діяв за клопотанням головного управління Національної поліції у Києві, повідомила 7 червня міжнародна юридична фірма "Ілляшев і Партнери". За їхніми словами, рішення ухвалили 28 травня.

Юридична фірма захищає інтереси українського державного підприємства "Антонов", розробника цих літаків. У підприємства вже кілька років триває конфлікт з російською компанією "Волга-Дніпро".

Ця компанія спеціалізується на вантажних авіаперевезеннях, у неї найбільший у світі серед комерційних компаній парк з 12 одиниць Ан-124-100. Другий за обсягом має українська авіакомпанія "Авіалінії Антонова", дочірнє підприємство розробника цих літаків.

Близько півтора десятка "Русланів" літає в складі військово-транспортної авіації ВПС Росії, однак їхнім обслуговуванням "Антонов" не займається.

Суд наклав арешт на літаки Ан-124-100 з реєстраційними номерами RA-82068, RA-82078, RA-82045, RA-82046, RA-82077.

Судячи з онлайн-сервісу Flightradar24, лише перший літак у цьому переліку не літає з листопада 2018 року. RA-82078 9 червня здійснив рейс з Москви до Абу-Дабі, RA-82045 з кінця травня, коли ухвалили рішення, здійснює польоти в районі Лейпцига, де у "Волги-Дніпра" розміщений великий технічний центр, RA-82046 8 червня перелетів з Нігерії до Тунісу, а RA-82077 6 червня - з Ніцци до Мілана.

Суперечка через техобслуговування

Зміст суперечки "Волги-Дніпра" і "Антонова" полягає в тому, що українська компанія, яка є розробником літаків, офіційно уповноважена продовжувати термін їхньої служби. При цьому "Волга-Дніпро" стверджує, що українські фахівці не виконують свої обов'язки.

Рік тому Росавіація дозволила використовувати Ан-124-100, ресурс яких продовжили на підприємстві AMTES GmbH. Воно входить до групи "Волга-Дніпро".

Російські компанії можуть обслуговувати Ан-124, які будувалися на ульянівському підприємстві "Авіастар", підтримуючи їхню льотну придатність, але продовження терміну служби - формальна вимога міжнародного авіаційного законодавства.

Це законодавство також накладає на "Антонова" свої зобов'язання - підприємство не має права відмовлятися від продовження ресурсу і технічного обслуговування.

Обидві компанії продовжують звинувачувати в порушеннях одна одну. "Волга-Дніпро" стверджує, що змушена шукати можливості обслуговувати літаки в Росії, тому що їх практично не обслуговують українці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Авіалінії Антонова" мають другий за обсягом парк цивільних "Русланів"

Старший партнер міжнародної юридичної фірми "Ілляшев і Партнери" Роман Марченко, який представляє інтереси "Антонова", розповів Російській службі Бі-бі-сі, що "останні два роки "Волга-Дніпро" припинила співпрацю з "Антоновим" з цього питання, і за цей час вони продовжили ресурс п'яти літаків".

Провину юрист, який представляє інтереси "Антонова", покладає на "Волгу-Дніпро". "Останнім часом - це договори нереалізовані, тому що "Волга-Дніпро" не платить за ними, і, відповідно, "Антонов" не може супроводжувати ці роботи", - сказав він.

Згідно з даними, які публікувалися на сайті "Антонова", термін служби трьох Ан-124 авіакомпанії "Волга-Дніпро" закінчився 2018 року, ще у трьох літаків він закінчувався в 2019 році, у двох - 2020-го, ще два літаки зможуть літати до 2021-го і 2024 року.

Що буде далі?

Як пояснив Роман Марченко, Україна - учасниця кількох конвенцій, зокрема про допомогу в кримінальних справах, а також учасниця двосторонніх договорів з багатьма країнами. Вона розраховує, що ці країни допоможуть їй у виконанні рішення у кримінальній справі.

Рішення суду ухвалили в рамках кримінального провадження за статтею 281 кримінального кодексу України - про порушення правил повітряних польотів, які створили небезпеку для життя людей або інші тяжкі наслідки.

За словами пана Марченка, українська генеральна прокуратура буде звертатися до відповідних органів інших країн - мін'юсту, прокуратури або верховного суду - і рішення щодо цього запиту ухвалять в рамках місцевого закону.

Українське слідство звертатиметься до всіх держав, де ця авіакомпанія літала останні два роки Роман Марченко, юрист, який представляє інтереси "Антонова"

"Українське слідство звертатиметься до всіх держав, де ця авіакомпанія літала останні два роки", - сказав він.

Юрист розповів, що головним аргументом "Антонова" є забезпечення безпеки.

"Лише "Антонов" має інформацію про те, що після 10 тисяч злетів і посадок, я умовно кажу, необхідно цей шпангоут міняти. І [є] люди, які говорять - ми самі поремонтуємо, нам не важливий ваш досвід. А потім виявляється, що літаки падають на голови людям", - сказав він.

2014 року, коли про цей конфлікт стало вперше відомо публічно, технічний директор "Волги-Дніпра" і головний конструктор Ан-124 Віктор Толмачов говорив, що продовжувати термін служби потрібно після кожних 4 тисяч годин польотів на повітряному судні даного типу.

Довіра до Росавіації

Водночас керівник аналітичної служби агентства "Авіапорт" Олег Пантелєєв розповів, що у світі є доволі багато літаків, документи про авіаційну придатність яких були видані не розробниками, однак при цьому їх визнає авіаційна влада.

Серед них й апарати, чиї розробники збанкрутували або припинили існування у інший спосіб.

Немає жодного сумніву в тому, що документи Росавіації були прийняті міжнародним співтовариством Олег Пантелєєв, агентство "Авіапорт"

Крім того, за словами експерта, існує також ринок старих модернізованих літаків, гарантії безпеки яких представляє вже компанія, що здійснювала модернізацію. На цьому ринку багато, зокрема, літаків, випущених в СРСР.

У випадку з російськими "Русланами", вважає пан Пантелєєв, для міжнародного визнання буде достатньо, що їх визнає Росавіація.

"Якщо авіаційна влада тієї країни, яка видає відповідний дозвіл, визнає, то цього цілком достатньо. Далі постає питання взаємовідносин ІКАО і російської авіаційної влади, однак, враховуючи, що поки про таке протистояння ми нічого не чули, то, відповідно, немає жодного сумніву в тому, що документи Росавіації були прийняті міжнародним співтовариством", - сказав експерт.

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