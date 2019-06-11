Залишиться лише один: хто претендує на місце Терези Мей?
Кандидатами на посаду лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Британії офіційно зареєстровані 10 людей. Єдиний претендент, який виступає проти брексзиту, - Сем Джима - не зміг зібрати підписи.
У понеділок увечері Консервативна партія Британії оголосила, що 10 політиків зібрали необхідні для реєстрації вісім підписів депутатів Палати громад.
13 червня розпочнуться вибори з поступовим вибуванням, голосувати на яких будуть лише торі-депутати Палати громад. До 20 червня кандидатів має залишитися лише двоє, і обирати з цих двох фіналістів будуть вже всі приблизно 160 тисяч членів Консервативної партії.
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Консерватори розраховують, що ім'я нового лідера партії оголосять в двадцятих числах липня, тоді ж він обійме посаду прем'єр-міністра - і почне шукати вихід з політичного глухого кута, у якому країна опинилася через брекзит.
За підрахунками сайту консерваторів Conservative Home, до трійки лідерів передвиборчих перегонів входять колишній і нинішній міністри закордонних справ Борис Джонсон і Джеремі Хант, а також міністр довкілля Майкл Гоув.
Однак жоден з них поки що не має підтримки абсолютної більшості ні серед депутатів, ні серед всіх членів партії. До того ж, майже сто з 313 депутатів Палати громад від Консервативної партії ще не оголосили, кого мають намір підтримати.
Жоден з кандидатів не виступає за скасування рішення вийти з ЄС, але про готовність до жорсткого розриву 31 жовтня, коли скінчиться нинішнє відтермінування брексзиту, кажуть лише чотири кандидати: Борис Джонсон, Домінік Рааб, Андреа Ледсом і Естер Маквей.
Троє, включно з паном Хантом, сподіваються переписати угоду з ЄС, ще троє, зокрема Майкл Гоув, допускають можливість нової відстрочки.
Євросоюз категорично відмовляється переписувати проект угоди про вихід, а вихід без угоди може заблокувати Палата громад - як вона це вже робила цієї весни. Серед кандидатів - п'ять чинних і чотири колишні члени уряду Терези Мей.
Сім з 10 кандидатів вчилися в Оксфордському університеті.
Стисло про кожного
Борис Джонсон
Колишній мер Лондона, колишній міністр закордонних справ. 19 червня йому виповниться 55 років. Освіта: Оксфордський університет, антична література і класична філософія.
Що думає про брексзит: переробити угоду з ЄС, замінивши "ірландський бекстоп" певними альтернативними заходами, а якщо не вдасться - вийти 31 жовтня без угоди.
На думку пана Джонсона, ще одне відтермінування брексзиту знищить Консервативну партію. Борис Джонсон, за його словами, "усіма фібрами душі" - проти другого референдуму щодо брексзиту.
Джеремі Хант
Міністр закордонних справ. 52 роки.
Освіта: Оксфордський університет, філософія, політика, економіка. Син адмірала сера Ніколаса Ханта. Британська преса час від часу називає його далеким (в п'ятому коліні) родичем королеви Єлизавети II.
Що думає про брексзит: до 31 жовтня слід переписати угоду про вихід, змінивши положення про "ірландський бекстоп", для чого надіслати до Брюсселя нову делегацію, включивши до її складу торі-прихильників рішучого розриву з ЄС і представників північноірландської Демократичної партії юніоністів.
Вихід 31 жовтня без угоди небажаний, але якщо справа дійде до нього - що ж, тому й бути.
Майкл Гоув
Міністр довкілля. Один з лідерів кампанії за вихід перед референдумом 2016 року, один з шести кандидатів на посаду лідера в липні 2016- го (був третім після Терези Мей та Андреи Ледсом). 51 рік.
Освіта: Оксфордський університет, англійська філологія. До політичної кар'єри був журналістом.
Що думає про брексзит: пан Гоув допускає, що вихід доведеться відкласти до кінця 2020 року, щоб ще раз провести перемовини з Брюсселем щодо умов виходу і подальших відносин.
Домінік Рааб
Колишній міністр з питань виходу Великої Британії з ЄС. 45 років.
Освіта: Оксфордський університет, юриспруденція, міжнародне право. Магістра здобув у Кембриджі.
Що думає про брексзит: краще вихід 31 жовтня без угоди, ніж на умовах нинішньої угоди; треба якось скасувати "ірландський бекстоп", замінивши альтернативними технічними рішеннями; після виходу треба буде укласти з ЄС договір про максимально можливу свободу торгівлі.
Саджид Джавід
Міністр внутрішніх справ. 49 років. Син іммігранта з Пакистану.
Освіта: Університет Ексетера, економіка і політологія. До приходу 2009 року у велику політику - надуспішний банківський менеджер, вундеркінд міжнародних фінансів.
Що думає про брексзит: необхідно переписати угоду з ЄС, замінивши "ірландський бекстоп" на альтернативне "цифрове" рішення проблеми, при якому фізично кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія все-таки не буде. Однак треба готуватися до виходу без угоди - на випадок, якщо ЄС так і не погодиться на переписування проекту угоди.
Рорі Стюарт
Міністр міжнародного розвитку. 46 років. Син британського розвідника. Володіє 11 мовами. Під час навчання в університеті був приватним учителем у принців Вільяма і Гаррі.
Освіта: Оксфордський університет (історія, філософія, політологія, економіка).
Що думає про брексзит: вихід без угоди буде катастрофою; для пошуку виходу треба скликати "Асамблею громадян"; до 31 жовтня треба все-таки спробувати ще раз провести нинішню угоду через Палату громад (яка вже тричі її відкинула).
На думку пана Стюарта, тим торі, які обіцяють переписати угоду з ЄС, "не вистачає реалізму".
"Найменшої надії на те, щоб укласти з Європою нову угоду до 31 жовтня, немає. Жодної", - сказав Рорі Стюарт 5 червня в радіоефірі ВВС.
Метт Хенкок
Міністр охорони здоров'я. 40 років.
Освіта: Оксфордський університет (філософія, політика, економіка), Кембриджський університет (економіка).
Що думає про брексзит: виходити без угоди не можна; треба створити Раду щодо ірландського кордону, яка розробить вихід; необхідно ввести термін дії "ірландського бекстопу".
Андреа Ледсом
Колишній лідер Палати громад (організатор роботи фракції торі), в травні пішла у відставку, протестуючи проти наміру Терези Мей все ж таки спробувати протягнути угоду через парламент. 56 років.
Освіта: університет Ворика, політологія.
На виборах лідера партії у 2016 році вийшла в фінал разом з Терезою Мей і зняла свою кандидатуру, забезпечивши тим самим Мей дострокову перемогу і призначення прем'єр-міністром.
Що думає про брексзит: вихід 31 жовтня має відбутися в будь-якому випадку - імовірніше, без угоди; тому треба прискорити підготовку до жорсткого виходу; альтернативне технічне розв'язання проблеми ірландського кордону; треба спробувати змінити умови виходу шляхом безпосередніх переговорів з лідерами ключових країн ЄС.
Естер Маквей
Колишній міністр праці і пенсій, пішла у відставку, оскільки була проти проекту угоди про вихід. 41 рік.
Освіта: право і журналістика в Університеті королеви Марії та Університеті Сіті.
До приходу в політику (депутат з 2010 року) - журналістка, ведуча, зокрема на ВВС, потім - своя фірма в рідному Ліверпулі.
Що думає про брексзит: треба готуватися до виходу без угоди, а коли ЄС побачить, що Британія готова "ляснути дверима", то, можливо, "погодиться пом'якшити позицію, дослухатися, скасувати бекстоп і почати переговори про вільну торгівлю".
Марк Харпер
Депутат Палати громад. 49 років.
Освіта: Оксфордський університет (філософія, політика, економіка). До обрання в парламент в 2005 - аудитор, бухгалтер.
Що думає про брексзит: визнає, що відредагувати угоду до 31 жовтня не вдасться, прагне виходу з угодою (що передбачає нову відстрочку), але не відкидає і виходу без угоди, якщо більше нічого, крім скасування брексзиту, не залишиться.
Що таке ірландський бекстоп
У 1998 році були укладені "угоди Страсної п'ятниці", які поклали край край багаторічному кривавому конфлікту в складовій частині Сполученого Королівства, Північній Ірландії. Ці угоди за замовчуванням ґрунтуються на відсутності кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія.
На тлі брекзиту межа може повернутися. Ірландія не планує виходити з ЄС, а Північна Ірландія як частина Британії повинна покинути Євросоюз 29 березня. Питання про їх поділ - одна з основних проблем, пов'язаних з брекзитом.
Одним з основних варіантів вирішення проблеми вважається так званий "ірландський бекстоп". Якщо до кінця перехідного періоду сторони не знайдуть рішення, то Північна Ірландія може залишитися частиною митного союзу ЄС, і відповідно, торгувати з Ірландією без додаткових мит.
Але це стало б частковим економічним відторгненням складової частини Британії, і це не подобається ні лондонським політикам, ні юніоністам в самій Північній Ірландії.
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