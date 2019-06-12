Дикі тварини Чорнобиля - фото

Віталій Червоненко BBC News Україна
  • 12 червня 2019
лось Копирайт изображения Serhii.Hashchak
Image caption Лось у Чорнобильській зоні

Українські науковці вказують, що у чорнобильській зоні за відсутності людей відновлюється дика природа та з'явились унікальні для країни види тварин.

Біолог Сергій Гащак з Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології давно досліджує екологію зони й за допомогою фотопасток фіксує місцеве біорізноманіття.

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Image caption Ведмеді часто потрапляють в об'єктив фотопасток

Пан Гащак працює у зоні з 1990 року.

Він каже, що попри радіацію, відсутність людей у зоні робить свою справу: там з'являються унікальні види тварин та птахів.

олень Копирайт изображения Serhii.Hashchak
Image caption Тварини і сліди присутності людей
Зубр Копирайт изображения Serhii.Hashchak
Image caption Зубри зайшли у Чорнобильську зону з Білорусі
олені Копирайт изображения Serhii.Hashchak
Image caption Молоді олені та соковита трава - а як там з радіацією?

Зростає кількість лосів, оленів, вовків, рисей, коней Пржевальського, є бурі ведмеді та навіть з'явились зубри.

вовки Копирайт изображения Serhii.Hashchak
Image caption Вовки - одні з володарів зони

Кілька років тому науковці отримали фотодокази, що на території зони є зубри, які могли зайти сюди з території Білорусі.

Як розповідає вчений, у Чорнобильській зоні вже фіксують полювання цілих зграй вовків, що зняти у дикій природі вважається рідкістю.

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Image caption Самиця глушця (глухара), яка занесена до Червоної книги

Вченим вдалось зафіксувати триденне полювання і боротьбу вовків з величезним дорослим оленем.

олені Копирайт изображения Serhii.Hashchak
Image caption Групове полювання на оленя - тривало аж три дні

Рідкісні чорні лелеки, які не надто люблять людський гамір, почали заселяти зону відчуження й часто потрапляють в об'єктиви фотопасток.

чорні лелеки Копирайт изображения Serhii.Hashchak
Image caption Чорні лелеки люблять селитись подалі від людей
олень Копирайт изображения Serhii.Hashchak
Image caption Величні олені Чорнобильської зони
лось Копирайт изображения Serhii.Hashchak
Image caption Осінній лось до скидання ріг
птахи Копирайт изображения Serhii.Hashchak
Image caption Чорнобильський тетерук

Загалом Сергій Гащак бачить майбутнє зони як унікального природнього заповідника дикої природи.

Після величезного світового успіху серіалу від HBO про Чорнобиль експерти вже говорять про зростання потоку туристів до Чорнобильської зони.

Побачити вони там зможуть не тільки примару загиблого міста, а й унікальну природу українського Полісся.

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