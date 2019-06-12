Дикі тварини Чорнобиля - фото

Копирайт изображения Serhii.Hashchak Image caption Лось у Чорнобильській зоні

Українські науковці вказують, що у чорнобильській зоні за відсутності людей відновлюється дика природа та з'явились унікальні для країни види тварин.

Біолог Сергій Гащак з Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології давно досліджує екологію зони й за допомогою фотопасток фіксує місцеве біорізноманіття.

Копирайт изображения Serhii.Hashchak Image caption Ведмеді часто потрапляють в об'єктив фотопасток

Пан Гащак працює у зоні з 1990 року.

Він каже, що попри радіацію, відсутність людей у зоні робить свою справу: там з'являються унікальні види тварин та птахів.

Копирайт изображения Serhii.Hashchak Image caption Тварини і сліди присутності людей

Копирайт изображения Serhii.Hashchak Image caption Зубри зайшли у Чорнобильську зону з Білорусі

Копирайт изображения Serhii.Hashchak Image caption Молоді олені та соковита трава - а як там з радіацією?

Зростає кількість лосів, оленів, вовків, рисей, коней Пржевальського, є бурі ведмеді та навіть з'явились зубри.

Копирайт изображения Serhii.Hashchak Image caption Вовки - одні з володарів зони

Кілька років тому науковці отримали фотодокази, що на території зони є зубри, які могли зайти сюди з території Білорусі.

Як розповідає вчений, у Чорнобильській зоні вже фіксують полювання цілих зграй вовків, що зняти у дикій природі вважається рідкістю.

Копирайт изображения Serhii.Hashchak Image caption Самиця глушця (глухара), яка занесена до Червоної книги

Вченим вдалось зафіксувати триденне полювання і боротьбу вовків з величезним дорослим оленем.

Копирайт изображения Serhii.Hashchak Image caption Групове полювання на оленя - тривало аж три дні

Рідкісні чорні лелеки, які не надто люблять людський гамір, почали заселяти зону відчуження й часто потрапляють в об'єктиви фотопасток.

Копирайт изображения Serhii.Hashchak Image caption Чорні лелеки люблять селитись подалі від людей

Копирайт изображения Serhii.Hashchak Image caption Величні олені Чорнобильської зони

Копирайт изображения Serhii.Hashchak Image caption Осінній лось до скидання ріг

Копирайт изображения Serhii.Hashchak Image caption Чорнобильський тетерук

Загалом Сергій Гащак бачить майбутнє зони як унікального природнього заповідника дикої природи.

Після величезного світового успіху серіалу від HBO про Чорнобиль експерти вже говорять про зростання потоку туристів до Чорнобильської зони.

Побачити вони там зможуть не тільки примару загиблого міста, а й унікальну природу українського Полісся.

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