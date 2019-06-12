Джонсон, Джонсон і Джонсон ... Родина, яку роз'єднав брекзит
Брекзит розколов країну. Він розколов партії. Він розколов сім'ї", - написав нещодавно один британський міністр у своїй заяві про відставку. Джо Джонсон, брат колишнього міністра закордонних справ Бориса Джонсона, говорив зокрема і про свою родину.
Борис Джонсон, якого наразі вважають фаворитом виборів нового лідера Консервативної партії - один з найвідоміших британських політиків.
Однак він не єдиний політик в родині: політикою на високому рівні займалися або займаються його батько, брат і сестра, а клан Джонсонів, напевно, сьогодні можна вважати найбільш "політичною" родиною Британії.
І хоч Джонсони - виховані люди демократичних переконань і не лаються публічно, їхня родина - це яскравий приклад розбрату через "брекзит" у британському суспільстві в цілому і в Консервативній партії зокрема.
Старший брат Борис - один з лідерів руху за рішучий розрив з Євросоюзом. Батько родини Стенлі був євродепутатом і прихильником ЄС, але нещодавно змінив погляди. Брат Джо і сестра Рейчел виступають за другий референдум і скасування брекзиту.
Про Бориса написано тисячі статей. Про решту Джонсонів - набагато менше.
Рейчел
"Чи взяли б ви в мене інтерв'ю, якби я не була сестрою Бориса?" - відповіла Рейчел Джонсон запитанням на запитання репортерів, чи допомагає їй популярність брата в кампанії перед виборами до Європарламенту.
Репортери пробурмотіли щось не дуже щире, типу: "Ну що ви, звичайно ж, взяли б".
Це було у травні в одному з міст на південному заході Англії, де 53-річна журналістка і письменниця Рейчел Джонсон вела кампанію перед виборами до Європарламенту.
Пані Джонсон якось написала в газетній колонці, що, дізнавшись про результат референдуму в червні 2016 року, сіла і заплакала.
До того моменту Рейчел, як і вся родина, була членом партії торі. Після того - долучилась до Ліберально-демократичної партії, яка виступає проти виходу з ЄС.
Втім, у жодній з цих партій вона не займалася активною політикою, а просто значилася членом партії.
Але цього року вирішила приєднатися до нової політсили Change UK, яка виступає за скасування брекзиту за допомогою другого референдуму, і балотуватися від неї до Європарламенту.
"Я не хочу, коли мені буде сімдесят, побачити панування націоналістів, Партії брекзиту в Вестмінстері, і усвідомлювати, що я нічого не зробила, аби зупинити їх", - сказала Рейчел Джонсон в травні Російській службі Бі-бі-сі.
ЇЇ не обрали. Change UK не змогла провести до Європарламенту жодного депутата.
У політиці Борис і Рейчел - вороги, але на особисті стосунки це, за її словами, не впливає.
"Я бажаю йому щастя і всіляких гараздів. Він вважає, що він все робить правильно, і я вважаю, що я все роблю правильно. Ми в родині Джонсонів завжди залишали простір для особистої свободи кожного, свободи робити те, що він вважає правильним. Тому ми ніколи не критикуємо одне одного", - говорить Рейчел Джонсон.
Джо
Молодший з чотирьох дітей Стенлі Джонсона від першого шлюбу, Джо, в листопаді пішов у відставку з посади керівника департаменту транспорту в уряді Терези Мей на знак незгоди з договором про вихід, що розробили Мей і Брюссель.
Лист про свою відставку Джо Джонсон, якому наразі 47 років, почав з тих самих слів про роз'єднані країни, партії і родини, а продовжив думкою про те, що уряд поставив Британію перед абсолютно неспроможним вибором: вихід за запропонованою угодою або розрив з ЄС без угоди.
На думку молодшого Джонсона, перший варіант ослабить Британію економічно й політично, а другий взагалі стане катастрофою для економіки.
"Я хочу сказати своєму братові і всім прихильникам виходу, що, якщо вони зважаться завдати країні такої значної економічної і політичної шкоди, то постануть в очах суспільства некомпетентними людьми. Навряд чи вони хотіли цього, і навряд чи референдум 2016 року надав їм мандат на це", - написав Джо Джонсон і закликав провести другий референдум.
Джо Джонсон, як і обидва його брати і сестра, до початку кар'єри політика був журналістом.
У велику політику Джо Джонсон прийшов 2010 року, коли обрався до парламенту.
2013 року товариш і соратник його старшого брата, прем'єр-міністр Девід Кемерон, призначив Джо керівником відділу політичних радників уряду. Потім він займав різні посади в урядах Кемерона і Мей, а сьогодні Джо просто депутат.
Лео
51-річний Лео відомий публіці набагато менше, ніж брати, сестра й батько, тому що він не займається політикою. Він - радіоведучий, його передачі - не про політику, і він зазвичай відмовляється говорити з колегами-журналістами про політичні погляди своєї родини.
Проте, деякі репліки Лео в соцмережах не залишають особливих сумнівів про те, на чиєму він боці в головному питанні британської політики. Лео - з Рейчел і Джо, а не з Борисом.
"Джо, братику, респект тобі! Повний і точний набір фактів, зрозумілий набір варіантів. На цій базі необхідно провести справжнє голосування", - це Лео написав того дня, коли Джо пішов у відставку.
Під "новим голосуванням" Лео мав на увазі новий референдум про членство в ЄС.
До цього ж допису Лео додав репліку сестри Рейчел, яка написала, що "страшенно пишається принциповим братом Джо, який поставив інтереси країни вище своєї політичної кар'єри".
Раніше, в серпні 2018-го, Лео обірвав мовчання на тему своєї родини в політиці короткою і злою реплікою на адресу Бориса і батька, Стенлі.
Борис тоді невдало пожартував про те, як виглядають жінки в класичних мусульманських шатах. Опоненти відразу звинуватили його в знущанні з мусульманок. Стенлі заступився за сина, сказавши, що нічого особливо образливого в його жарті не було.
"Мовчання - це не знак згоди. Було б добре, якби цей раунд змагання з мракобісся скінчився", - прокоментував у Twitter Лео, одружений з афганкою.
Він також "затегав" Бориса і Стенлі, щоб було зрозуміло, що і кого він має на увазі.
Стенлі
Онук міністра внутрішніх справ Оттоманської імперії, який народився 1940 року в Англії, Стенлі Патрік Джонсон був переконаним європейцем. Проте, нещодавно змінив переконання.
У 1970-ті Стенлі Джонсон працював у Європейській комісії з захисту навколишнього середовища. Потім, у 1979-1984 рр., був депутатом Європарламенту.
2016-го він був політичним противником старшого сина, оскільки перед референдумом підтримував кампанію проти виходу з ЄС. Але в 2017 році заявив, що тепер він за вихід.
За словами Джонсона-старшого, до цього його підштовхнула поведінка таких прихильників поглиблення євроінтеграції, як голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.
Попри перехід у євроскептики, цієї весни Стенлі забажав балотуватися від торі до Європейського парламенту. Але його не внесли до списку кандидатів.
У недавньому радіоінтерв'ю Стенлі сказав, що лише його син Борис зможе зупинити Найджела Фараджа - маючи на увазі вибухове зростання популярності Партії брекзиту, яку створив популіст і радикальний євроскептик Фарадж.
Навряд чи Стенлі турбувався про форми виходу Британії з ЄС, оскільки його син також погрожує розривом з ЄС без врегульованих відносин. Стенлі турбується про долю рідної Консервативної партії, рейтинг якої впав через брекзит до історичних мінімумів.
У першій декаді цього століття Стенлі Джонсон намагався балотуватися до парламенту, але невдало. А взагалі він вже багато років пише книги.
Остання книга мала назву "Компромат". Це, як вказано в анотації, - сатиричний трилер про події 2016 року: референдум у Британії і президентські вибори в США.
Окрім Бориса, Рейчел, Лео і Джо, у Стенлі є ще двоє дітей від другого шлюбу. Але вони не займаються ні політикою, ні журналістикою, і про них публіка згадує рідко.
36-річна Джулія займається музикою і написала одну книгу, а 33-річний Максиміліан працює в Goldman Sachs у Гонконгу.
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