Копирайт изображения Getty Images Image caption Стенлі Джонсон і його діти п'ять років тому: Рейчел, Борис і Джо. Сьогодні Стенлі і Борис виступають за "брекзит", а Рейчел і Джо - проти

Брекзит розколов країну. Він розколов партії. Він розколов сім'ї", - написав нещодавно один британський міністр у своїй заяві про відставку. Джо Джонсон, брат колишнього міністра закордонних справ Бориса Джонсона, говорив зокрема і про свою родину.

Борис Джонсон, якого наразі вважають фаворитом виборів нового лідера Консервативної партії - один з найвідоміших британських політиків.

Однак він не єдиний політик в родині: політикою на високому рівні займалися або займаються його батько, брат і сестра, а клан Джонсонів, напевно, сьогодні можна вважати найбільш "політичною" родиною Британії.

І хоч Джонсони - виховані люди демократичних переконань і не лаються публічно, їхня родина - це яскравий приклад розбрату через "брекзит" у британському суспільстві в цілому і в Консервативній партії зокрема.

Старший брат Борис - один з лідерів руху за рішучий розрив з Євросоюзом. Батько родини Стенлі був євродепутатом і прихильником ЄС, але нещодавно змінив погляди. Брат Джо і сестра Рейчел виступають за другий референдум і скасування брекзиту.

Про Бориса написано тисячі статей. Про решту Джонсонів - набагато менше.

Рейчел

"Чи взяли б ви в мене інтерв'ю, якби я не була сестрою Бориса?" - відповіла Рейчел Джонсон запитанням на запитання репортерів, чи допомагає їй популярність брата в кампанії перед виборами до Європарламенту.

Репортери пробурмотіли щось не дуже щире, типу: "Ну що ви, звичайно ж, взяли б".

Це було у травні в одному з міст на південному заході Англії, де 53-річна журналістка і письменниця Рейчел Джонсон вела кампанію перед виборами до Європарламенту.

Image caption Рейчел Джонсон не впевнена, що країні потрібен новий референдум про "брекзит", але якщо його оголосять, то збирається агітувати за те, щоб залишитися в ЄС

Пані Джонсон якось написала в газетній колонці, що, дізнавшись про результат референдуму в червні 2016 року, сіла і заплакала.

До того моменту Рейчел, як і вся родина, була членом партії торі. Після того - долучилась до Ліберально-демократичної партії, яка виступає проти виходу з ЄС.

Втім, у жодній з цих партій вона не займалася активною політикою, а просто значилася членом партії.

Але цього року вирішила приєднатися до нової політсили Change UK, яка виступає за скасування брекзиту за допомогою другого референдуму, і балотуватися від неї до Європарламенту.

"Я не хочу, коли мені буде сімдесят, побачити панування націоналістів, Партії брекзиту в Вестмінстері, і усвідомлювати, що я нічого не зробила, аби зупинити їх", - сказала Рейчел Джонсон в травні Російській службі Бі-бі-сі.

ЇЇ не обрали. Change UK не змогла провести до Європарламенту жодного депутата.

У політиці Борис і Рейчел - вороги, але на особисті стосунки це, за її словами, не впливає.

"Я бажаю йому щастя і всіляких гараздів. Він вважає, що він все робить правильно, і я вважаю, що я все роблю правильно. Ми в родині Джонсонів завжди залишали простір для особистої свободи кожного, свободи робити те, що він вважає правильним. Тому ми ніколи не критикуємо одне одного", - говорить Рейчел Джонсон.

Джо

Молодший з чотирьох дітей Стенлі Джонсона від першого шлюбу, Джо, в листопаді пішов у відставку з посади керівника департаменту транспорту в уряді Терези Мей на знак незгоди з договором про вихід, що розробили Мей і Брюссель.

Лист про свою відставку Джо Джонсон, якому наразі 47 років, почав з тих самих слів про роз'єднані країни, партії і родини, а продовжив думкою про те, що уряд поставив Британію перед абсолютно неспроможним вибором: вихід за запропонованою угодою або розрив з ЄС без угоди.

На думку молодшого Джонсона, перший варіант ослабить Британію економічно й політично, а другий взагалі стане катастрофою для економіки.

Копирайт изображения WPA Pool Image caption Шість років тому Девід Кемерон призначив Джо Джонсона очільником команди своїх радників з політики

"Я хочу сказати своєму братові і всім прихильникам виходу, що, якщо вони зважаться завдати країні такої значної економічної і політичної шкоди, то постануть в очах суспільства некомпетентними людьми. Навряд чи вони хотіли цього, і навряд чи референдум 2016 року надав їм мандат на це", - написав Джо Джонсон і закликав провести другий референдум.

Джо Джонсон, як і обидва його брати і сестра, до початку кар'єри політика був журналістом.

У велику політику Джо Джонсон прийшов 2010 року, коли обрався до парламенту.

2013 року товариш і соратник його старшого брата, прем'єр-міністр Девід Кемерон, призначив Джо керівником відділу політичних радників уряду. Потім він займав різні посади в урядах Кемерона і Мей, а сьогодні Джо просто депутат.

Лео

51-річний Лео відомий публіці набагато менше, ніж брати, сестра й батько, тому що він не займається політикою. Він - радіоведучий, його передачі - не про політику, і він зазвичай відмовляється говорити з колегами-журналістами про політичні погляди своєї родини.

Проте, деякі репліки Лео в соцмережах не залишають особливих сумнівів про те, на чиєму він боці в головному питанні британської політики. Лео - з Рейчел і Джо, а не з Борисом.

"Джо, братику, респект тобі! Повний і точний набір фактів, зрозумілий набір варіантів. На цій базі необхідно провести справжнє голосування", - це Лео написав того дня, коли Джо пішов у відставку.

Під "новим голосуванням" Лео мав на увазі новий референдум про членство в ЄС.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лео Джонсон (в центрі) на відміну від брата Бориса (праворуч) і сестри Рейчел (зліва) політикою не займається

До цього ж допису Лео додав репліку сестри Рейчел, яка написала, що "страшенно пишається принциповим братом Джо, який поставив інтереси країни вище своєї політичної кар'єри".

Раніше, в серпні 2018-го, Лео обірвав мовчання на тему своєї родини в політиці короткою і злою реплікою на адресу Бориса і батька, Стенлі.

Борис тоді невдало пожартував про те, як виглядають жінки в класичних мусульманських шатах. Опоненти відразу звинуватили його в знущанні з мусульманок. Стенлі заступився за сина, сказавши, що нічого особливо образливого в його жарті не було.

"Мовчання - це не знак згоди. Було б добре, якби цей раунд змагання з мракобісся скінчився", - прокоментував у Twitter Лео, одружений з афганкою.

Він також "затегав" Бориса і Стенлі, щоб було зрозуміло, що і кого він має на увазі.

Копирайт изображения Twitter Image caption Лео і Рейчел підтримали рішення брата Джо піти у відставку через "брекзит"

Стенлі

Онук міністра внутрішніх справ Оттоманської імперії, який народився 1940 року в Англії, Стенлі Патрік Джонсон був переконаним європейцем. Проте, нещодавно змінив переконання.

У 1970-ті Стенлі Джонсон працював у Європейській комісії з захисту навколишнього середовища. Потім, у 1979-1984 рр., був депутатом Європарламенту.

2016-го він був політичним противником старшого сина, оскільки перед референдумом підтримував кампанію проти виходу з ЄС. Але в 2017 році заявив, що тепер він за вихід.

За словами Джонсона-старшого, до цього його підштовхнула поведінка таких прихильників поглиблення євроінтеграції, як голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Копирайт изображения AFP Image caption Колишній посадовець Єврокомісії і депутат Європарламенту Стенлі Джонсон два роки тому вирішив стати євроскептиком, але сподівається, що його син Борис зможе зупинити головного євроскептика країни - Найджела Фараджа

Попри перехід у євроскептики, цієї весни Стенлі забажав балотуватися від торі до Європейського парламенту. Але його не внесли до списку кандидатів.

У недавньому радіоінтерв'ю Стенлі сказав, що лише його син Борис зможе зупинити Найджела Фараджа - маючи на увазі вибухове зростання популярності Партії брекзиту, яку створив популіст і радикальний євроскептик Фарадж.

Навряд чи Стенлі турбувався про форми виходу Британії з ЄС, оскільки його син також погрожує розривом з ЄС без врегульованих відносин. Стенлі турбується про долю рідної Консервативної партії, рейтинг якої впав через брекзит до історичних мінімумів.

У першій декаді цього століття Стенлі Джонсон намагався балотуватися до парламенту, але невдало. А взагалі він вже багато років пише книги.

Копирайт изображения Oneworld Image caption В останньому романі Стенлі Джонсона президент Росії стріляє у сідницю кандидата в президенти США

Остання книга мала назву "Компромат". Це, як вказано в анотації, - сатиричний трилер про події 2016 року: референдум у Британії і президентські вибори в США.

Окрім Бориса, Рейчел, Лео і Джо, у Стенлі є ще двоє дітей від другого шлюбу. Але вони не займаються ні політикою, ні журналістикою, і про них публіка згадує рідко.

36-річна Джулія займається музикою і написала одну книгу, а 33-річний Максиміліан працює в Goldman Sachs у Гонконгу.

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