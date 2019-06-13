"Зеленський на першій зустрічі одразу спитав мене про Іловайськ" - Хомчак

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Новий начальник Генштабу Руслан Хомчак в інтерв'ю ВВС News Україна розповів про свою зустріч з Володимиром Зеленським перед призначенням, розповів свою версію подій в Іловайську, а також відповів на питання, чи є команда не відповідати на обстріли на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський змінив начальника українскього Генштабу одразу після своєї інавгурації. Руслан Хомчак під час боїв на Донбасі очолював операцію зі взяття Іловайська, яка завершилася великими жертвами серед українських військових.

Щодо тих подій є багато суперечок саме про дії командування. Генеральна прокуратура розслідує кримінальну справу.

Пан Хомчак в інтерв'ю BBC News Україна заявив, що пам'ятає кожну деталь тих подій, адже брав в них безпосередню участь. А на зустрічі перед призначенням Володимир Зеленський спершу спитав його самен про Іловайськ, у першому же питанні.

"З Полтораком - нормальні службові стосунки"

BBC News Україна: Ви нещодавно очолили Генштаб. Як оцінюєте боєготовність ЗСУ? Які основні проблеми?

Руслан Хомчак: Три тижні тому мене призначили на цю посаду, але до того я займав посаду головного інспектора Міністерства оборони. Попередня посада передбачала постійне інспектування стану Збройних сил, тобто тих питань. які ви мені ставите.

Якщо оцінити стан ЗС, звичайно, вони готові до виконання завдань. Є питання, над якими потрібно працювати, але сьогодні ЗСУ перебувають у такому стані, що завдання, які будуть перед ними ставитися, будуть виконані.

BBC News Україна: Якщо говорити про грошове забезпечення армії, воно на достатньому рівні?

Руслан Хомчак: Якщо ми говоримо про бюджет, який виділяють на ЗСУ, його ніколи не буде достатньо. Я останні тижні проводжу зустрічі і веду перемовини з нашими партнерами з США, Великої Британії. Досвідчені генерали з того боку кажуть. що їм ніколи не вистачало бюджету. Хоча ми розуміємо, що у нас зовсім різні бюджети.

Звичайно, сьогоднішній бюджет ЗСУ неможливо порівняти з бюджетами 2014 року та до нього. Сьогодні він значно інший, як і грошове забезпечення військовослужбовців. Але, звичайно, нам би хотілося, щоб бюджет був більшим.

Ми розуміємо, що це кошти нашого народу, кошти нашої держави, й він не може рости з тою швидкістю, з якою б нам хотілося. Нам хочеться нову техніку, а також модернізувати те, що є, сучасне озброєння, й ми б хотіли бути забезпеченими на рівні передових країн світу.

Але для цього у нас повинна бути економіка на рівні тих держав, які можуть забезпечити такий бюджет.

BBC News Україна: Генштаб вже підготував пропозиції щодо фінансування на наступний рік?

Руслан Хомчак: Якраз зараз ми в процесі. Я з приходом на цю посаду визначив завдання по командирській лінії вивчити потреби військ. Не формувати цю потребу в кабінетах та коридорах видів військ, а почути тих хлопців, які перебувають на лінії. Що їм потрібно в першу чергу, які в них є проблеми.

BBC News Україна: Як вам працюється зі Степаном Полтораком, адже це людина попереднього президента Петра Порошенка?

Руслан Хомчак: У нас молода держава, але за тих неповних 28 років нашої самостійності у нас чомусь попередня влада - завжди злочинна і погана. Хоча кожна влада дає свій внесок у розвиток країни - кращий або гірший.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Степан Полторак поки що лишається міністром оборони України.

В мене з міністром оборони Степаном Полтораком нормальні службові стосунки. Я поважаю цього керівника, я працював під його керівництвом останні два роки. Це людина, яка чує, яка розуміє, яка знає, що вона робить.

На новій посаді в мене немає жодних проблем, навпаки - тільки підтримка.

"Команди не стріляти у відповідь не було"

BBC News Україна: Минулого тижня відбулося засідання у Мінську. Спочатку президент анонсував, що ви туди поїдете, потім, що ви не поїдете. Яка була ситуація і чи доцільно начальнику Генштабу їздити на ці переговори?

Руслан Хомчак: Напередодні, коли група їхала у Мінськ, президент України нас збирав. Ми обговорили всі питання, які повинна була вирішити та група, що їхала в Мінськ. Президент тоді їхав якраз до західних партнерів. В нього була така думка, щоб я там теж був, але потім ситуація змінилася.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму в Тристоронню контактну групу. 5 червня відбулося засідання у Мінську, результати якого викликали гучні дискусії.

BBC News Україна: Яка зараз ситуація на Донбасі? Минулого тижня були повідомлення про трьох загиблих за добу. Це загострення, чи пов'язане воно з Мінськими переговорами?

Руслан Хомчак: Відбувається все те, що було останні декілька років. Там постійно є вогневі зіткнення, періодичність обстрілів з часом наростає, з часом трошки вщухає. Є втрати, є дні, коли немає втрат, є дні, коли є поранені і прикрі випадки, коли гинуть наші військовослужбовці.

Сказати, що там іде якесь загострення, яке може ввести в паніку народ нашої держави, то такого загострення немає. Йдуть бойові будні на території, де є зіткнення двох воюючих сторін.

Там постійно провокації та намагання дискредитувати українську армію, аби показати, що влада в Україні не може керувати ситуацією. Це все потім транслюється в РФ, на теренах окупованих територій і прилеглих до неї.

BBC News Україна: Тобто на цей момент ніяких різких змін у поведінці противника немає?

Руслан Хомчак: Різких змін немає. Ми отримуємо інформацію, що йдуть обстріли, які викликані, можливо, іноді навіть й страхом, щоб чогось не трапилося з нашого боку. Адже постійно в пресі йде нагнітання, що рухаються якісь українські колони в бік ворога, що хтось хоче наступати.

Тому реагування з того боку різне, але в основному воно має провокативний характер. Наші військові вивчили противника повністю, мають повну картину, що там відбувається і де перебуває противник. Ми стараємось не провокувати.

BBC News Україна: Була інформація, що в Мінську говорили про принцип "не відповідати" на обстріли з боку противника. Чи була така команда?

Руслан Хомчак: Ніякі команди не дані. Там іде війна, і всі командири там перебувають на своїх місцях. Командир відділення командує відділенням, командир взводу - взводом, командир роти - ротою. В них жодних команд не відповідати немає.

Ну як можна на війні сказати: тебе б'ють, а ти не відповідай. Це один із елементів інформаційно-психологічної війни, який запускають в ефір, що нібито хтось прийшов і дав команду не відповідати на обстріли.

На війні такого не буває. Жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть. І таких команд не було, таких команд я не отримував від нашого військово-політичного керівництва, і я таких команд не давав. І знаю точно, що командири там в ООС таких команд не давали і не дадуть.

Не провокувати - це всі розуміють, що цього робити не треба. Адже вже скільки разів на вищому рівні ухвалювали рішення про припинення вогню, щоб не вести вогонь першими. Але якщо по нас ведеться вогонь, то, звичайно, як людина, яка п'ять років воює, не буде відповідати?

BBC News Україна: У Мінську обговорюють можливість зняття блокади Донбасу. Це наблизить до миру?

Руслан Хомчак: Я - військова людина і готовий відповісти на безпекові запитання. А питання діяльності економічної підгрупи - краще про це спитати економістів.

BBC News Україна: Яка ситуація з розведенням сил у Станиці-Луганській?

Руслан Хомчак: Не розпочалося. 8 червня близько півночі був обстріл з тої сторони протягом 20 хвилин. Я розумію, що він був провокаційний, адже та сторона не готова до розведення. 9 числа був наступний обстріл, місія ОБСЄ навіть зафіксувала місця попадань ворожих куль. Черговий обстріл був і вчора увечері (інтерв'ю записувалось 12 червня. - Ред).

За Мінськими домовленостями, має бути п'ять діб тиші, на шосту добу ми подаємо ноту, що готові розводити і на сьому добу розводимо. Тому ми готові, є рішення президента, що це треба виконати, наші військові до цього готові. Але це має бути дійсно розведення.

"Прохід через Керченську протоку не готуємо"

BBC News Україна: Яка ситуація на Азовському напрямку?

Руслан Хомчак: Рівень загрози не зменшився, тому що РФ свої наміри не полишає і постійно їх корегує в залежності від ситуації. Ви бачите, що в Чорному морі відбувається блокування торговельних суден, які заходять через Керченську протоку.

Що стосується нашої готовності дати відсіч, то всі рішення прийняті, керівництво ООС готове реагувати на всі загрози.

Image caption Новий начальник Генштабу каже, що поки прохід українських військових кораблів через Керченську протоку не готується.

BBC News Україна: Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов в інтерв'ю BBC News Україна розповів, що Україна готує черговий прохід черех Керченську протоку. Ці плани актуальні?

Руслан Хомчак: Всі рішення будуть прийматися зважено. Я не можу сказати, що прямо завтра ми будемо проходити через Керченську протоку. Спочатку треба розібратися з тим, що сталося, адже процес не завершено. Наші моряки, на жаль, перебувають в камерах РФ.

Але звичайно, ми не збираємося здавати наші позиції в Азовському морі.

Що стосується проходу, то сьогодні це питання теж не стоїть. У нас немає стільки українців, щоб ми ними так могли ризикувати.

BBC News Україна: Чи є сенс в роботі Спільного центру з контролю та координації на Донбасі, адже Росія з нього давно вийшла?

Руслан Хомчак: Цей центр працює. Дійсно, Росія з нього вийшла, адже вона тоді поставила умову, щоб ми узаконили перебування російських військових на території України. Як можна узаконити перебування на своїй території ворога, який законом про нацбезпеку визнаний агресором.

Цей центр постійно співпрацює з місією СММ ОБСЄ. Він буде далі функціонувати.

BBC News Україна: Пан Данилюк нещодавно анонсував засідання РНБО щодо Донбасу. Відомо, коли воно буде?

Руслан Хомчак: Дата ще не визначена, але ми до цього готові.

BBC News Україна: Нещодавно обурення суспільства викликала фраза президента про "втрату Росією контролю над найманцями". Росія контролює бойовиків на Донбасі?

Руслан Хомчак: Звичайно, контролює. Бойовики на Донбасі звідки взялися? Це ж проект Росії.

"Президент цікавився Іловайськом"

BBC News Україна: На дебатах 19 квітня Володимир Зеленський запитав Петра Порошенка про те, чому за Іловайськ ніхто покараний. Ви, як людина, яка причетна до тих подій, як думаєте, чому?

Руслан Хомчак: Я не причетний до тих подій, я брав у них активну участь. Я там безпосередньо був до останньої хвилини.

Ви розумієте, у нас однобоко ставлять це питання: хто має відповісти? Але я б поставив перше питання: які б ми зробили висновки з того, що відбулося в Іловайську? Чи зроблені правильні висновки з цих подій? Чому так трапилося, що до подій в Іловайську склалася така обстановка?

Мені, як людині, яка безпосередньо брала там участь і яка ризикувала життям і так само могла сьогодні перед вами не сидіти, хотілося б почути всі відповіді не однобоко. А хотілося б почути чіткі відповіді на всі ті запитання.

Єдине, що можу констатувати, що ті хлопці - а там були як військовослужбовці ЗС, так і підрозділи МВС, добровольці - вони себе поводили героїчно. Вони поводилися достойно, як і належить українським воїнам, українським патріотам.

Я впевнений, якби вони себе поводили не гідно, свідомо не йшли в той бій, то напевно, сьогодні лінія зіткнення була б не там, де вона є, а далеко б на Заході.

Коли ворог зрозумів, що ніхто не здається, а воює до останнього, то це наштовхує його відмовитися від подальших дій.

Всі, хто з Іловайська виходив і потрапив у полон, вони потрапили в полон після боїв, поранень, ситуації, яка склалася під час того бою.

Нам росіяни пропонували здатися. Були пропозиції мені від начальника розвідки, який вів ці перемовини, що військових випустять, але ми маємо залишити добровольчі батальйони, які були під егідою МВС. Звичайно, цього бути просто не могло.

Далі нам всім пропонували вийти без зброї, залишити техніку. Але ви ж розумієте, це означає здатися в полон. Ми не сприйняли такий варіант. Ми виходили зі зброєю. Як було в підрозділах - на це питання можуть відповісти командири підрозділів, які керували всередині.

Але я наголошую, що всі, хто виходив звідти, виходили гідно, як воїни. І загиблі, і поранені, і ті, хто вижив, - це герої нашої держави. Я не говорю, що всім мають присвоїти Героя України, але це герої, якими Україна має пишатися.

BBC News Україна: А хто має дати відповідь на питання, чому стався Іловайськ?

Руслан Хомчак: Зараз розслідується кримінальна справа. За п'ять років, які минули з часу тих подій, я жодного разу нікому не давав інтерв'ю, і тому сьогодні теж не буду деталізувати це питання з однієї причини - в рамках кримінальної справи, яка таємна. Ведеться розслідування.

BBC News Україна: Ви даєте свідчення?

Руслан Хомчак: Я дав свідчення на другий день, як вийшов з Іловайська. Приїхала група слідчих СБУ і військової прокуратури на чолі з Анатолієм Матіосом, які декілька діб у нас вилучали документи, опитували. Це було по-свіжому, коли ніхто ще нічого не придумав і навіть не було часу до кінця осмислити, що сталося.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Руслан Хомчак під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин трагічних подій біля міста Іловайськ, 6 жовтня 2014 р.

Тому я свідчення дав одразу, розповів все, як є. Другий раз я все розповів на Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради. Там я теж розповів все, що знав. Адже, напевно, про цю операцію я знаю більше всіх. Я був керівником і бачив ситуацію не на рівні бійця, командира роти чи взводу, а на рівні генерала, який повністю володіє ситуацією, тримав зв'язок із Києвом, спілкувався з підрозділами і приймав рішення.

BBC News Україна: Ви говорили про Іловайськ з президентом?

Руслан Хомчак: З яким?

BBC News Україна: З Володимиром Зеленським.

Руслан Хомчак: Говорив.

BBC News Україна: Він цікавився деталями про Іловайськ?

Руслан Хомчак: Цікавився. На першій нашій зустрічі президент в першому ж питанні спитав про Іловайськ. Тому що є багато різних версій.

Тому у нас була щира розмова.

BBC News Україна: Це коли було?

Руслан Хомчак: До призначення. Я думаю, що він мав прийняти рішення, і в голові, напевно, щось не складалося. Адже за п'ять років було багато різної інформації, брехні, вигадок. Тому, напевно, в нормальної людини в голові все це не складається.

І я мав про це розмову з президентом.

BBC News Україна: В нього змінилася думка про ці події?

Руслан Хомчак: Я не питав його враження. Але я думаю, якщо президент мене призначив на цю посаду, то, напевно, в його голові систематизувався хід тих подій.

BBC News Україна: В одному з попередніх інтерв'ю ЗМІ ви говорили про те, що знайомі з Ігорем Коломойським. Як давно ви знайомі і як часто спілкуєтесь?

Руслан Хомчак: З Ігорем Валерійовичем Коломойським я познайомився, коли був командувачем оперативного командування "Південь" весною 2014 року, коли його призначили головою Дніпропетровської ОДА.

З того часу ми з ним почали працювати, адже штаб у мене знаходився у місті Дніпропетровськ (тепер Дніпро - Ред.), якраз почалася російська агресія, армія в 2014 році, ви знаєте, в якому була стані. Тому у нас склалися нормальні службові стосунки, побудовані на взаємодовірі.

Тобто наші стосунки розпочалися навесні, а закінчилися, коли в кінці лютого 2015 року мене призначили для подальшого проходження служби в місто Київ. З того часу ми з ним не зустрічалися і не бачилися.

Копирайт изображения УНІАН Image caption На той час заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов, командир оперативного командування "Південь" генерал-лейтенант Руслан Хомчак та голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський спілкуються на території "Південмашу" у Дніпрі, 21 жовтня 2014 р.

BBC News Україна: Зараз ви не спілкуєтесь?

Руслан Хомчак: Зараз не спілкуємось.

BBC News Україна: І з призначенням він вас не вітав?

Руслан Хомчак: Не вітав.

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