"Колись у дитинстві подруга говорила мені: "В тебе жир росте, а не груди". І я переживала через це. А зараз думаю: мабуть, це була заздрість. Рано в мене почало все рости".

Колишня економістка у будівельній компанії, а зараз - модель плюс-сайз Тетяна Котьолкіна розповіла BBC News Україна, як пройшла шлях від комплексів - до прийняття себе.

Жінка каже, що почувається прекрасно із вагою 87 кг при зрості 170 см. А колись все було навпаки, навіть, коли вона була на 10 кг легшою.

"Дивіться, дупа пішла"

У моїй родині всі жінки мають пишні форми. І я була такою з самого дитинства.

Коли подруга говорила мені щось про жир, або коли в слід мені казали: "О, дупа пішла", я дуже хвилювалась.

Ніколи не могла зрозуміти, чому люди мають бути одинакові, чому всі прагнуть схуднути?

Я носила короткі спідниці, фарбувала очі синім і зеленим, була яскравою. В школі мене примушували вмиватися, говорили: "а що ж люди скажуть", часом діти знущалися. Це було жорстоко. Але я не зважала. Хоча теж багато разів намагалась схуднути, та нічого не виходило.

"Моє тіло - моє діло"

Стосунки з чоловіками теж були різні - комусь мої стегна були заширокі і треба було схуднути, когось іще щось не влаштовувало. На цьому стосунки і закінчувались.

І через таке закінчення я дуже переживала.

Думала, що якась я не така, що мої подруги худі, а я - ні, що у них все гаразд, а у мене - ні.

А потім я дізналась, що за кордоном є плюс-сайз моделі. Дивилась на їхні фото і думала, та я ж така, як і вони. Це ніби відкрило мені очі.

Я працювала економістом у будівельній компанії, кожного дня з офісу переглядала фото цих моделей і наважилась змінити своє життя.

Я відкинула всі свої комплекси, що я не така, бо в мене десь жирок висить чи целюліт. Я зрозуміла, що моє тіло - це моє діло. Ми всі - унікальні, такими нас створила природа. Якщо я не можу схуднути і мені комфортно з моєю вагою, то так і має бути.

Мої параметри зараз 114-86-112, але я підтягнута. Постійно займаюсь спортом, ходжу в спортзал, раніше танцювала, займалась на пілоні. Мої форми мені не заважають.

І от коли я себе прийняла, я вийшла заміж. За півтора роки народила двох дітей. Так, моє тіло знову змінилося, але я - щаслива. Маю кохання і двох чудових доньок.

Потім я стала плюс-сайз моделлю, зробила портфоліо, почала працювати з різними брендами одягу, білизни, стала обличчям італійського бренду Elena Miro для жінок з пишними формами, MINOVA, Lykova.look, обличчям для першого Plus Size маркету "Всі.Свої".

Зараз це моя робота, я заробляю цим на життя.

Image caption Тетяна Котьолкіна стала обличчям креативної ідеї для Лук'янівського ринку

"Не пропагуємо ожиріння"

У вересні в Україні пройде національний відбір, а в листопаді - всесвітній конкурс Miss Top of the World Plus Size, і я - директор українського конкурсу.

Ми з дівчатами не пропагуємо ожиріння. Ми правильно харчуємось, займаємся спортом. Так, ми пишні, ну і що?

Чомусь наші люди не розуміють, що дівчата з пишними формами - це нормально. Ми що, не можемо носити спортивні костюми, обтягуючі легінси чи короткі топи?

Були випадки, коли під час зйомок підходили жінки і прямо в очі говорили: "Чого ви такі жирні?". Я на це відповідала: "А де я товста, де на мені щось висить?".

Так, я - пишна, у мене завжди були такі форми, просто раніше я цим не пишалась, а зараз пишаюсь.

Хто сказав, що люди мають бути худими? От хто це сказав?

Краса з усіх ракурсів

Нещодавно я заснувала соціальний проект "Краса відкриває серця", у якому ми допомагаємо і підтримуємо не лише дівчат з пишними формами, а взагалі всіх жінок, які потребують допомоги і прийняття себе.

На жаль, у нас в суспільстві склались такі стереотипи, що коли дівчата мають якісь фізичні особливості, вони закриваються.

Ми проводимо лекції і майстер-класи, під час яких говоримо, що кожна дівчина є гарною, що це дар - бути собою.

У проекті беруть участь дівчата, які знають, що таке ламати стереотипи. Юля, яка втратила ногу в аварії і має протез, Марія - модель з ВІЛ-позитивним статусом, Стефанія - модель з татуюваннями.

Мета нашого проекту - розбити всі рамки та обмеження щодо стандартів краси, щоб жінки, які мають нестандартні форми або свої особливості, повірили в себе.

Ми зробили фотосесію, щоб показати людям, що краса - вона навколо, вона в очах того, хто дивиться. У липні у Києві у нас буде акція - модний показ і фотосесія. І вони візьмуть у них участь, вони вийдуть на подіум і покажуть, що вони - дуже гарні.

Якщо ти дивишся на людину і бачиш, як у неї горять очі, - це краса, якщо ти бачиш посмішку - це краса. При цьому, неважливо, які у цієї людини форми чи фізичні можливості.

