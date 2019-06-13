Як живуть ловці крабів у мангрових лісах і чому їх хвилює клімат
Фотограф Reuters Начо Досе задокументував зміну ландшафту мангрових лісів у Кайру, Бразилія, і засобів людей, які ловлять крабів і устриць.
Фотограф відвідав спільноту на узбережжі річки Каратінга, відому як "Поїзд", тому що подовгуваті будинки місцевих жителів дещо нагадують вагони поїзда.
Мангрові ліси охоплюють 13 989 квадратних кілометрів на узбережжі Бразилії. Вони грають велику роль у протидії зміні клімату. Один гектар мангрових заростей переробляє таку ж кількість СО2, як і гектар джунглів
Ліси також захищають узбережжя від ерозії, в той час як потужні бурі стають все частішими.
Рибалка Хосе да Круз (на фото згори) заробляє на життя ловлею крабів у місці, де прісна вода річки зустрічається із солоними водами Атлантичного океану.
Замість гарпуна чи сітки він використовує тільки свої руки, аби шукати крабів у грязюці серед коренів мангрових дерев, іноді навіть лежачих на землі й намагаючись залізти руками якомога глибше.
Його щоденний улов складає декілька десятків крабів, що дає йому 200 реалів (50 доларів) на тиждень, чого йому вистачає для виживання.
Пан да Круз каже, що його щоденний улов зараз вдвічі менший, ніж був 10 років тому, і за цей час лінія води просунулася на три метри вглиб континенту.
За даними дослідника клімату Карлоса Нобре з університету Сан-Паулу рівень води піднявся на 20-30 сантиметрів протягом останніх 100 років в прибережному штаті Баїя, де розташований регіон Кайру.
Радіо, яке працює від батарейок, — ось і увесь зв'язок пана Круза із навколишнім світом. Саме з нього чоловік дізнався про зміну клімату.
"Природа засмучена", — говорить він. "В Антарктиді все тане, природа тане".
"Люди, ви повинні мати більшу обізнаність про те, що відбувається. Адже зрозуміло, що відбувається".
Вчені прогнозують, що до кінця 21-го століття глобальна температура поверхні Землі зросте більш ніж на 1,5°C, у порівнянні з температурою доіндустріальної епохи.
Біолог Ренато де Алмейда з сусіднього федерального університету Реконцаво-да-Баїя каже, що вилов завеликих обсягів риби також є імовірною причиною зниження популяцій крабів і риб.
Пан да Круз і його дружина, Вандека, збирають устриці, а також ловлять крабів у мангровому лісі.
Інші фактори, які впливають на місцеве рибальство, включають розвиток туризму, що призводить до очищення мангрових дерев для будівництва готелів і пристаней для відвідувачів.
Збільшення кількості транспорту на річках може зашкодити устрицям, які живуть на берегах річок і корінню мангрових дерев.
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Фото Начо Досе