Як живуть ловці крабів у мангрових лісах і чому їх хвилює клімат

Фотограф Reuters Начо Досе задокументував зміну ландшафту мангрових лісів у Кайру, Бразилія, і засобів людей, які ловлять крабів і устриць.

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Фотограф відвідав спільноту на узбережжі річки Каратінга, відому як "Поїзд", тому що подовгуваті будинки місцевих жителів дещо нагадують вагони поїзда.

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Мангрові ліси охоплюють 13 989 квадратних кілометрів на узбережжі Бразилії. Вони грають велику роль у протидії зміні клімату. Один гектар мангрових заростей переробляє таку ж кількість СО2, як і гектар джунглів

Ліси також захищають узбережжя від ерозії, в той час як потужні бурі стають все частішими.

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Рибалка Хосе да Круз (на фото згори) заробляє на життя ловлею крабів у місці, де прісна вода річки зустрічається із солоними водами Атлантичного океану.

Замість гарпуна чи сітки він використовує тільки свої руки, аби шукати крабів у грязюці серед коренів мангрових дерев, іноді навіть лежачих на землі й намагаючись залізти руками якомога глибше.

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Його щоденний улов складає декілька десятків крабів, що дає йому 200 реалів (50 доларів) на тиждень, чого йому вистачає для виживання.

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Пан да Круз каже, що його щоденний улов зараз вдвічі менший, ніж був 10 років тому, і за цей час лінія води просунулася на три метри вглиб континенту.

За даними дослідника клімату Карлоса Нобре з університету Сан-Паулу рівень води піднявся на 20-30 сантиметрів протягом останніх 100 років в прибережному штаті Баїя, де розташований регіон Кайру.

Радіо, яке працює від батарейок, — ось і увесь зв'язок пана Круза із навколишнім світом. Саме з нього чоловік дізнався про зміну клімату.

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"Природа засмучена", — говорить він. "В Антарктиді все тане, природа тане".

"Люди, ви повинні мати більшу обізнаність про те, що відбувається. Адже зрозуміло, що відбувається".

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Вчені прогнозують, що до кінця 21-го століття глобальна температура поверхні Землі зросте більш ніж на 1,5°C, у порівнянні з температурою доіндустріальної епохи.

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Біолог Ренато де Алмейда з сусіднього федерального університету Реконцаво-да-Баїя каже, що вилов завеликих обсягів риби також є імовірною причиною зниження популяцій крабів і риб.

Пан да Круз і його дружина, Вандека, збирають устриці, а також ловлять крабів у мангровому лісі.

Копирайт изображения Nacho Doce / Reuters

Копирайт изображения Nacho Doce / Reuters

Інші фактори, які впливають на місцеве рибальство, включають розвиток туризму, що призводить до очищення мангрових дерев для будівництва готелів і пристаней для відвідувачів.

Збільшення кількості транспорту на річках може зашкодити устрицям, які живуть на берегах річок і корінню мангрових дерев.

Копирайт изображения Nacho Doce / Reuters

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Фото Начо Досе