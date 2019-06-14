Риби і креветки можуть допомогти знайти ворожу субмарину - вчені

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гігантські групери можуть створювати гучний шум

Довгі роки люди намагалися використовувати тварин для потреб розвідки, як зброю або для оповіщення. Але недавні плани залучати для потреб оборони морських мешканців, мабуть, найбільш дивна ідея.

Нещодавно біля берегів Норвегії виявили білуху, на якій була закріплена ременями камера GoPro. На пряжці ременя був напис російською мовою - багато хто в Європі тоді припустив, що білуху навчили шпигувати і збирати інформацію для потреб російської армії.

Це не фантастика, як здається. Ще з 1960-х років ВМС США вчили дельфінів виявляти міни і рятувати плавців, що загубилися. Росія, наскільки відомо, робить те ж саме.

Акул, щурів та голубів в різні роки намагалися використовувати для підслуховування, але результати були неоднозначними.

Відповідно до останнього проєкту Агентства перспективних досліджень в області оборони США (DARPA), планується вдосконалити розвідку в морі шляхом використання низки морських мешканців - від великих риб до одноклітинних - як підводних систем оповіщення.

"Ми намагаємося зрозуміти, що можуть розповісти нам ці організми про присутність у разі пересування в океані підводних апаратів усіх видів", - пояснює доктор Лорі Адорнато, керівник програми проєкту "Довготривалі живі водоплавні сенсори".

Живі істоти по-різному реагують на появу у воді транспортних засобів. Однією з найбільш типових реакцій є феномен біолюмінесценції (тварина починає світитися). Це те, що зараз вивчають американські фахівці з DARPA.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На фото - приклад біолюмінесценції морських організмів

"Якщо на поверхні океану є організм на кшталт ночесвітки і одночасно транспортний засіб, що знаходиться під водою, ви зможете виявити цей апарат з повітря завдяки люмінесцентному сліду", - пояснює доктор Адорнато.

Команда DARPA сподівається отримати набагато більш детальну картину руху підводних човнів і підводних безпілотників.

"Ми хочемо зрозуміти, чи можливо відрізнити реакцію організмів на природні подразники в їхньому природному середовищі від реакції на штучні об'єкти, можливо навіть різні типи таких об'єктів, - каже Верн Бойл з компанії-партнера проєкту. - Ми будемо використовувати передові методи обробки, зокрема, машинне навчання, для аналізу сигналів і визначення відмінних рис".

Копирайт изображения Darpa/PALS Image caption Художник проєкту намалював, як приблизно може працювати система морських сенсорів

Вчені зараз досліджують поведінку низки морських мешканців. Наприклад, гігантські групери, довжина яких може досягати двох з половиною метрів, видають гучні звуки за умов наближення аквалангістів, а також виявляють цікавість щодо появи нового об'єкта в їхньому природному середовищі.

Елементи проєкту з вивчення морських організмів включають моніторинг так званого звукового ландшафту, пояснює Елісон Лафер з компанії-партнера проєкту Raytheon BBN Technologies. Це пов'язано з тим, що багато видів риб постійно видають звуки для спілкування або у відповідь на зовнішні загрози.

Поведінку тварин вчені сприймають як важливий показник того, що у воді можуть знаходитися сторонні об'єкти. Наприклад, морський окунь за умов гучного шуму пірнає на дно. Чи можуть тварини робити те саме в умовах зустрічі з підводним транспортним засобом?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чорний морський окунь пірнає на дно в умовах гучного шума

Доктор Гелен Бейлі з центру екологічних наук університету Меріленду каже, що рибам можна імплантувати мініатюрні сенсори глибини, щоб виявити рух об'єкта поруч з ними.

За її словами, немає жодних причин, чому б армія чорних морських окунів не змогла б стати ефективною системою попередження про наближення підводних човнів противника.

"Можна порівняти все це з чинною системою: скільки грошей витрачається на літаки, кораблі, гідрофонне обладнання? І все це дає в підсумку лише одномоментні знімки [стану підводного середовища]. Система ж, про яку ми говоримо, буде працювати місяцями", - говорить Бейлі.

Є ще один більш дивний спосіб використання морських мешканців для виявлення присутності підводних апаратів, додає Елісон Лафер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Клацаючі креветки постійно видають звуки, які можна використовувати як сигнал гідролокатора

Клацаючі креветки, що мешкають на мілководді по всьому світу на широті менш як 40 градусів, безперервно клацають клешнями, створюючи постійний звуковий сигнал, що відбивається від навколишніх предметів.

Вимірювання часу, необхідного для повернення звукового сигналу і його сили, може виявити розмір, форму і відстань до підводних об'єктів - так працюють гідролокатори.

"Наша концепція не передбачає, що креветка якимось чином змінює свою поведінку, вона лише використовує звук, вироблений твариною", - говорить Лафер.

Це важливо тому, що ніхто не хоче, щоб його система спостереження була виявлена ​​або виробляла власний шум. "Це пасивна система. - каже Лафер. - Вона не вимагає великих потужностей і може виявити найтихіші підводні об'єкти".

Але чи дійсно такі проекти можна реалізувати або це лише фантазії дослідників в пошуках грантів?

"Використання поведінки тварин для вивчення навколишнього середовища - не новина. Ми використовували канарок в шахтах, ми так робимо з собаками, - пояснює доктор Томас Кемерон з університету Ессекса. - Унікальним в цій програмі є акцент саме на диких живих організмах і наше прагнення дізнатися про передачу сигналів в морському середовищі, зосередившись на поведінці тварин".

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