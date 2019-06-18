Копирайт изображения УНІАН

Центральна виборча комісія у надшвидкі строки готується до дострокових парламентських виборів. Тим часом Конституційний суд розглядає справу про законність рішення Володимира Зеленського про розпуск Ради.

BBC News Україна поговорила з головою ЦВК Тетяною Сліпачук про те, чи готові виборчі комісії до голосування і що буде, якщо КС визнає указ президента неконституційним.

"З боку ЦВК все зроблено"

ВВС: ЦВК готова до виборів? Чи вдалося здійснити всі необхідні процедури закупівель?

Тетяна Сліпачук: Ми маємо бути готові, адже наша структура була створена для такого типу урядової роботи. Вся комісія і секретаріат достатньо кваліфіковані, щоб зробити всі необхідні кроки.

З боку ЦВК все, що треба було зробити, зроблено. Ми запустили процедури закупівель, виконали підготовчу роботу, розпочали необхідну комунікацію з підприємствами та відповідними органами.

Ми також знаємо, хто буде для нас готувати необхідні матеріали, наприклад, бюлетені, тому що це дуже специфічний документ, який треба надрукувати. І треба мати відповідні потужності.

Копирайт изображения УНІАН

ВВС: Чи є проблеми з формуванням місцевих комісій, як це було під час президентської кампанії?

Тетяна Сліпачук: Вони мають бути створені за два тижні. Ми розуміємо, що можемо зіштовхнутися з проблемами. Все відбувається влітку під час відпусток. Ми маємо зрозуміти, чи зможуть окружні комісії знайти необхідну кількість членів.

Важливо також, чи зможуть кандидати подати необхідну кількість своїх представників, щоб в окружних комісіях було достатньо людей.

Якщо цього не відбудеться, то потрібні важкі й невідкладні заходи, які ми вживали під час президентських виборів. Ви знаєте, що ми навіть оголошували відкриту подачу кандидатур, зверталися до всіх виборців, закликаючи: будь ласка, приєднайтесь до нас у цьому процесі, займіть активну громадянську позицію, допоможіть ЦВК в забезпеченні виборів.

В порівнянні з системою, наприклад, у Британії в нас немає професійних установ, які адмініструють вибори, а їм за цю роботу платять. Нам в цій ситуації просто потрібно обирати людей і залучати їх до процесу.

З цієї точки зору найважливіше - це внести заздалегідь всі зміни до виборчого законодавства. В іншому випадку - питання не до нас.

ЦВК професійна структура, але питання у тому, чи будуть готові учасники комісій прийняти нові правила, які ми підготуємо до проведення виборів у повній відповідності до законодавства.

"Депутати просто ходили на засідання"

ВВС: Що необхідно, щоб краще організувати роботу виборчих комісій?

Тетяна Сліпачук: Ми передали пропозиції робочим групам, що працювали над чорновим варіантом виборчого кодексу. На жаль, за деякий час ми мінімізували, а згодом і зовсім завершили нашу участь після того, як рівень дискусії значно знизився.

Це означає, що і депутати, і їхні помічники просто приходили на засідання робочих груп, а ніякі рішення не ухвалювалися.

Тобто групи думали, обговорювали, але остаточного результату не досягли.

Велике питання, як тепер парламент пройде через друге читання цього надзвичайно важливого документу. Проект складається з понад 4 000 сторінок та має величезну кількість поправок.

ВВС: Тобто, думаєте, вони не затвердять цей документ?

Тетяна Сліпачук: Я думаю, що не таким має бути шлях для ухвалення настільки важливих документів. Сьогодні питання не в тому, вчасний він чи ні. Адже ми говоримо про надзвичайно важливий документ для політичної системи, для легітимності парламенту, уряду і президента.

З моєї точки зору, важливо не те, щоб зробити це якомога швидше, важливо прийняти ефективний і надійний документ.

"КС визначить конституційність, нічого більше"

ВВС: Уявімо, що Конституційний суд визнає президентський указ про розпуск Ради неконституційним. Якою буде ціна такого рішення для ЦВК?

Тетяна Сліпачук: Для нас це один із викликів кампанії. Конституційний суд - єдиний орган, який може вирішувати, був цей президентський указ конституційним чи ні.

Для нас виникне питання: проаналізувати це рішення, подумати, що ми маємо зробити та як ми маємо поводитися.

Тому що КС не може зупинити вибори своїм рішенням, він просто може визначити конституційність указу, нічого більше.

Копирайт изображения УНІАН Image caption КС розпочав розгляд справи про конституційність указу президента про розпуск парламенту

Далі нам потрібно буде зрозуміти обґрунтування та мотиви цього рішення, щоб здійснити необхідні кроки.

Якщо вони оголошують, що указ не відповідає Конституції, то це означає, що немає такого указу, а значить - я не маю жодних законних підстав витрачати державні кошти.

Дуже багато питань виникає. Я маю побачити рішення КС, аби відповісти на це запитання.

Ми дійсно зараз в дуже складній ситуації, тому що процес підготовки до виборів пішов. Він не може бути відкладений чи на якийсь час тимчасово зупинений.

Зараз ми перебуваємо на кінцевому етапі реєстрації, яка закінчиться 20 червня. Далі ми маємо п'ять днів, щоб власне здійснити реєстрацію і ухвалити необхідні рішення. Це вже буде 25 червня.

А потім нам треба ухвалити рішення про форму виборчого бюлетеня, потім перейдемо до наступного етапу.

ВВС: Як багато грошей держава втратить, якщо дострокові вибори не відбудуться у липні?

Тетяна Сліпачук: Це дуже складне питання. Я не можу відповісти на нього. У нас є процедури закупівель, які можуть зупинитися без грошей. Також у нас є процедури, за якими ми отримали деякі матеріали чи послуги.

В день, коли Конституційний суд представить рішення, ми маємо це все перевірити. А далі - питання до парламенту, адже ми, відповідно до рішення уряду, просто використали кошти, які були закладені для чергових виборів, що мали відбутися восени.

Тому виникне питання до парламенту і уряду, чи вони готові виділити нову суму грошей, беручи до уваги вже витрачені кошти.

"Літо - не час для легкого проведення виборів"

ВВС: Яку явку ви очікуєте на дострокових виборах? Чи впаде вона через літній сезон?

Тетяна Сліпачук: Ми думаємо, це може бути проблемою. Адже мова йде не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, а ще й про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон. А в голосуванні за кордоном є окремі труднощі.

Наші дипломатичні та консульські установи мають обмежені можливості в організації виборів. Мова йде про наявність службових приміщень, грошей, персоналу.

Копирайт изображения УНІАН

Середина літа не є часом для легкого проведення виборів. Я вважаю, що будуть проблеми, пов'язані з планами людей на літо.

ВВС: Чи готуєте ви якусь кампанію, наприклад, з Міністерством юстиції, щоб залучити виборців на вибори?

Тетяна Сліпачук: Я не думаю, що зараз час для будь-яких компаній, тому що його обмаль. Ми просто будемо повідомляти за два тижні, а також в останню п'ятницю перед виборами, що все готово, вам варто прийти проголосувати.

Наскільки я знаю, є неурядові організації, які також планують такого типу повідомлення. На жаль, немає часу робити щось масштабніше.

"Всі проблеми йдуть від гравців"

ВВС.: Є побоювання, що ця передвиборча кампанія і сам день виборів будуть менш спокійними, ніж президентські вибори. ЦВК та МВС готують заходи безпеки, щоб захистити результати виборів?

Тетяна Сліпачук: Перед президентськими виборами ми з МВС підписали досить важливий меморандум про співробітництво, направлений на уникнення будь-яких порушень під час виборів.

Важливо розуміти, що ми просто спостерігаємо за процесом. Звичайно, ми звертаємося до партій з закликами, адже всі проблеми зазвичай походять від гравців, які беруть участь у виборчому процесі.

Якщо ви хочете законні результати, яким довіряє суспільство, вам треба діяти у рамках закону та отримати результат, який задовольнить всіх - вас, тому що ви пройдете чесний виборчий процес, і суспільство, тому що воно матиме впевненість у цьому результаті.

Звичайно, ми не можемо говорити, що ми контролюємо все.

Я звичайно не можу виключити, що деякі люди чи політичні сили можуть використати певних озброєних людей, створити публічні конфлікти. Але я вірю, що в нинішній ситуації це не буде масове явище і ми разом з МВС зможемо вчасно відреагувати.

Підписуйтеся на наш Telegram або Viber. Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.