"Історія іграшок 4": Що кажуть критики?

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Четверту (і нібито останню) частину "Історії іграшок" критики зустріли дуже тепло.

Вуді, Баз і Джессі повертаються через дев'ять років після того, як вони попрощалися з Енді й оселилися в новому будинку з Бонні в кінці "Історії іграшок 3".

Тодд Маккарті з видання Hollywood Reporter говорить про цей мультик: "Тепер зрозуміло, яким буде один з літніх блокбастерів".

"Ба більше, скільки інших серій фільмів можуть законно стверджувати, що мали величезний успіх чотири рази поспіль?", — додає він.

Пітер Дебрюге з Variety вважає, що "четвертий фільм красиво завершує сагу".

За його словами фільм "досліджує ідею чистилища: як це, коли іграшку ігнорують, не помічають, або й зовсім не використовують?"

"Історія іграшок 4", яка виходить у прокат 21 червня, розповідає про те, як іграшки намагаються впоратися зі страхом залишаться без мети свого існування, коли їхні власники виростуть.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Том Генкс, Вуді і Базз зібралися на недавній закритій прем'єрі фільму

У цій частині з'явиться також новий персонаж Виделочка, яка являє собою суміш ложки й виделки, а іграшкою стала після того, як її переробили в рамках шкільного проекту. При цьому сама Виделочка заперечує те, що стала іграшкою.

Проте Пітер Бредшоу з Guardian нагородив картину його лише трьома зірками, додавши, що фільм "повторює попередні ідеї та сюжетні лінії".

Копирайт изображения Disney/Pixar Image caption "Історія іграшок 4" вийде на екрани українських кінотеатрів 21 червня

При цьому критик зазначив: "Порівнюючи його з четвертими фільмами в інших кінофраншизах, стає зрозуміло, що останній витвір Pixar - це потішна й чарівна перлина... він просто знаходиться в іншій лізі".

"Він живий, добрий і на нього просто приємно дивитись (наскільки ж ми звикли до рівня анімації, від якого ще 10 років тому у нас перехоплювало б подих). У ньому є декілька хороших сюжетних ліній і відмінний натяк на "Незнайомців у потягу" Гічкока".

Кріс Ханнейсетт із Mirror говорить, про контраст між "Історією іграшок" і цілим рядом супергеройських фільмів, які виходять у кінотеатрах.

"У кіноіндустрії, де домінують супергерої, які перевертають всесвіт, добрий бренд "Історії іграшок" — це повноцінне і злегка страшне задоволення. Як батьку, здорово мати фільм, який пропонує більш ніжні й майже невинні радощі".

Багато рецензій наводять свої версії того, що ж хочуть нам сказати автори "Історії іграшок". Наприклад, Алекс Абад-Сантос з Vox говорить, що "урок фільму полягає у тому, наскільки любов визначає нас".

Копирайт изображения Disney/Pixar Image caption Виделочка — новий персонаж цього фільму

У своєму п'ятизірковому огляді для Telegraph Роббі Коллін написав: "Вуді й компанія змісять вас ридати як оприскувач для газону", і що "Історія іграшок" завжди була грою, через яку ми намагалися впоратися із великими питаннями життя і його мети".

Фільм, режисером якого був Джош Кулі (автор емоційного хіта студії Pixar "Думками навиворіт"), також змусив рецензента газети "трястися від сміху принаймні раз на п'ять хвилин".

Підводить висновок Джеймі Іст з Sun: "Pixar знову зміг випустити найсмішнішу частину серії".

"Історія іграшок 4" — це повна та абсолютна радість", — написала вона.

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