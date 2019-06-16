Копирайт изображения La Prensa Gráfica Image caption Семеро людей отримали тюремні терміни у справі угруповання "Чорні вдови"

"У найближчі години ти станеш вдовою, і тобі доведеться вжитися в цю роль". Цю жахливу фразу нерідко доводиться чути жінкам, викраденим бандитами Сальвадору. Для них вона означає початок нового етапу кошмарної історії, йдеться у матеріалі іспаномовної служби BBC Mundo.

Усього декілька днів тому цих жінок змусили вийти заміж за абсолютно незнайомих чоловіків, на яких тепер чекає смерть. Їх вб'ють заради страховок життя.

Злочинне угруповання, що займається цими операціями (які цілком могли б стати основою для сценарію гостросюжетного фільму), отримало від слідчих промовисту назву: "Чорні вдови".

17 травня семеро членів одного з найбільших в країні кримінальних угрупувань "Мара Сальватруча" засудили на терміни від 15 до 30 років в'язниці за звинуваченнями, які можна назвати історичними для країни та всього регіону.

"Це перший в Сальвадорі й в Центральній Америці вирок за примус до шлюбу", - говорить Віолета Оліверас, керівниця спецпідрозділу прокуратури Сальвадору по боротьбі з викраденнями й торгівлею людьми.

За її словами, раніше влада не фіксувала подібних злочинів з боку озброєних банд.

"Ти повинна плакати!"

Два роки тому прокуратурі Сальвадору вдалося почати розслідування такої справи завдяки свідченням молодої жінки, якій вдалося втекти від своїх викрадачів.

Дівчина з сільського району (її справжнє ім'я влада не повідомляє, тут ми будемо називати її Монікою) вирішила поїхати в столицю Сан-Сальвадор на запрошення жінки, яка запропонувала їй вакансію домробітниці.

Однак через три тижні дівчину перевели в інший будинок, де якийсь чоловік попередив її, що якщо вона не виконає його вказівок, то на її родичів чекає смерть.

Копирайт изображения Fiscalía de El Salvador Image caption Вирок учасникам банди "Чорних вдів" став історичним не лише для Сальвадору, але і для всієї Центральної Америки

Головна вказівка звучала наступним чином: вона повинна вийти заміж за незнайомого чоловіка.

"Після відмови дівчину піддавали фізичному, вербальному, психологічному та сексуальному насильству", - розповіла BBC Mundo Віолета Оліверас.

Паралельно учасники банди мали обманним шляхом підшукати для дівчини відповідного чоловіка. Вони обіцяли "обранцям", що їх майбутні дружини матимуть міграційний статус, що дозволяє їм жити в США, який буде поширюватися і на їхніх чоловіків.

Після весілля новоспечена дружина на вимогу банди повинна була переконати чоловіка застрахувати своє життя в банку, аби їхній подружній союз був повноцінним. Всього через три або чотири тижні бандити вбивали чоловіка. І тут починалася насюрреалістичніша частина всієї цієї драми.

"Їх відправляли на похорон, де вони мали поводити себе як невтішні вдови. Дівчат попереджали, що за ними уважно стежать, тому вони не повинні ухилятися від своєї ролі, щоб ніщо не перешкоджало виплаті страховки", - говорить Олівера.

"Ти повинна поводитися як дружина, ти повинна плакати!" - інструктували своїх полонянок члени "Чорних вдів".

Копирайт изображения AFP Image caption Банди Сальвадору намагаються урізноманітнити свою кримінальну діяльність

У ході процесу засуджені не визнали свою участь в угрупованні "Мара Сальватруча". Одна з імовірних лідерів банди — Есмеральда Флорес — стверджувала, що її нібито почали шантажувати після того, як вона найняла Моніку як домробітницю.

"Все це робили через гроші, в цьому була замішана поліція... Мені сказали, що якщо я не заплачу, то буду причетна до вбивств", - розповіла вона в інтерв'ю інтернет-порталу Salvador Times.

За її словами, Моніка є близькою родичкою якогось співробітника поліції Сальвадору.

"Це історія служниці, яка грабує тебе, шкодить тобі, а потім постає перед поліцією в ролі жертви", - стверджує Флорес.

Страховки на 100 тисяч доларів

Після смерті чоловіків жінки повинні були отримати й перевести в готівку належні їм страхові виплати, розмір яких варіюється від 15 до 30 тисяч доларів. Перед цим їх інструктували адвокати, пов'язані з бандитами.

"Після виходу з банку вони віддавали гроші бандитам, які знаходилися поблизу. Більшість з них пересувалася на мотоциклах. Іноді вони передавали гроші безпосередньо одному з ватажків", - пояснює Віолета Оліверас. Вона не сумнівається, що гроші кінець кінцем діставалися "Чорним вдовам".

"Вони віддавали страховку цій структурі, яка входила до складу "Мара Сальватруча". Ми поки не знаємо, чи залишалися всі гроші тільки там або розподілялися серед інших підрозділів угруповання. Але вони точно потрапляли в руки "Мара Сальватруча", - говорить вона.

За даними прокуратури, "Чорним вдовам" вдалося заробити на страховках понад 100 тисяч доларів, і частина цих коштів пішла на пошук нових жертв.

"Угруповання орендувало розкішні автомобілі, в яких жінка-ватажок роз'їжджала по барах, знайомилася з чоловіками й починала з ними романтичні стосунки. Потім вона говорила своєму новому "коханому", що у неї є якась племінниця, яка готова фіктивно вийти за нього заміж, щоб потім вони разом змогли виїхати в США. Багато чоловіків велися на це", - розповідає Оліверас.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жертви "Чорних вдів" мали переводити страхові виплати й відразу ж віддавати гроші бандитам (архівне фото)

Полонянка, якій вдалося втекти, змогла вказати на будинок, в якому її утримували. Після цього відбулися перші затримання, і поліції вдалося звільнити ще двох жінок, які опинилися в такій же ситуації.

Їхні свідчення вказали на ще двох жертв, чиї справи будуть слухати у другій частині процесу, запланованій на кінець року.

Однак загальна кількість викрадених "Чорними вдовами" жінок може бути набагато більшою.

За словами Оліверас, врятовані жінки розповідали про долі інших полонянок, яких бандити вбили після фіктивного шлюбу й отримання страховки, тому розслідування триває.

Кримінальне різноманіття

Підрозділ прокуратури, який очолює Оліверас, з 2016 року щорічно реєструє від 50 до 60 випадків викрадення людей в Сальвадорі (цього року зафіксували 40 випадків). В основному викрадення відбуваються з метою сексуальної експлуатації, але іноді викрадених використовують в якості безкоштовної робочої сили.

Донедавна не було зафіксовано жодного випадку примусу до шлюбу, що говорить про диверсифікацію діяльності банд, відзначають в прокуратурі. Цьому сприяє суворий контроль бандитів над великими районами й людьми, які живуть в них.

Копирайт изображения Departamento de Estado de EE.UU. Image caption Минулого року держсекретар США Майк Помпео і донька президента США Іванка Трамп вручили Віолеті Олівері премію за її роботу в прокуратурі Сальвадору

Про це говорить і журналіст сальвадорського електронного видання Faro Карлос Мартінес. Він зізнається, що за вісім років спроб зрозуміти кримінальний світ і соціальний феномен банд він не зустрічав жодного подібного сценарію, тому він вважає, що це не є універсальною кримінальної практикою.

Водночас, у розмові з BBC Мартінес зазначає, що за останні вісім років кримінальні угруповання урізноманітнили свою діяльність і освоїли нові способи збільшення заробітку.

Мартінес наводить як приклад жінок, яких змушували дбати про дітей бандитів у тюрмах, або дівчат, яких примушували відвідувати ув'язнених бандитів під виглядом їхніх дружин, аби сексуально догоджати.

"У деяких випадках їх примушували виходити за бандитів заміж, тому що влада дозволяє відвідування пенітенціарних центрів тільки дружинам ув'язнених. З огляду на величезну кількість трюків, хитрощів і кримінальних практик, мені не здається таким вже несподіваним метод" Чорних вдів ", - зізнається Мартінес.

Як зазначає Віолета Оліверас, на тлі успіху історичного судового процесу не можна забувати про більш важливу частину роботи: допомогу жертвам злочинців. Після звільнення влада надала їм житло і психологічну підтримку.

"Вони розуміють, наскільки важко їм буде вести нормальне життя в цій країні, адже вони живуть у бідних сім'ях, які насилу зможуть надати їм житло, що не потрапляє під владу "Мара Сальватруча", - говорить вона.

Прокуратура опрацьовує в тому числі варіант переселення цих жінок в інші країни, де вони могли б отримати притулок і захист як жертви насильства.

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