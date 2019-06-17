Гонконг: мільйонні протести у фото
Близько двох мільйонів жителів Гонконгу взяли участь у вуличних протестах проти внесення змін до закону про екстрадицію. Це один з найбільших протестів в історії Гонконгу.
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Влада призупинила ухвалення законопроєкту, однак протестувальники вимагають його повного й остаточного відкликання. У неділю глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам вибачилася перед громадянами.
За даними поліції, на піку протесту в ньому брали участь 338 тисяч осіб. За даними організаторів — демонстрантів було в рази більше.
Поліція застосувала проти демонстрантів перцевий газ і гумові кулі.
Якщо поправку приймуть, то жителів міста, яких підозрюють у злочинах за кордоном, зможуть екстрадувати навіть до тих країн, з якими у міста немає договору про екстрадицію, в тому числі й материкового Китаю.
"Сьогодні на марш вийшло майже два мільйони людей", - сказав журналістам увечері в неділю представник організаторів Джиммі Шам.
Спеціальний адміністративний район Гонконг зараз є частиною Китаю, але управління ним здійснюється за принципом "одна країна — дві системи". Це гарантує Гонконгу юридичну незалежність, власне законодавство й окрему від материкового Китаю економічну систему.
Учасники маршу вийшли на демонстрацію з плакатами, у яких звинувачували Китай у вбивстві жителів Гонконгу.
Величезна кількість демонстрантів зібралася перед будівлею законодавчих зборів Гонконгу. Влада Китаю звинувачує "зовнішні сили" в розпалюванні протестів.
Багато жителів міста обурені діями голови адміністрації Гонконгу Керрі Лам, яку підтримує Пекін. Невдоволення викликало те, що вона назвала мирний протест "організованими заворушеннями".
У Гонконзі говорять про те, що Керрі Лам не зможе втримати владу після таких потужних протестів, однак в суботу міністерство закордонних справ Китаю публічно підтримало нинішню главу цього спеціального адміністративного району КНР.
У понеділок влада звільнила відомого в Гонконзі політичного активіста Джошуа Вонга, який провів у в'язниці майже п'ять тижнів за статтею про неповагу до суду.
22-річний Вонг був одним з організаторів "парасолькових протестів" у Гонконзі у 2014 році, учасники яких вимагали демократизації структури управління містом та більшої незалежності у виборі місцевої влади.
Джошуа Вонг закликав Керрі Лам піти у відставку і пообіцяв приєднатися до протестів.
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