Життя на маяку: "Нам так пощастило працювати тут"

Копирайт изображения Scott Tacchi Image caption Скотт Такчі працював на маяку останні півтора року

На сьогодні у Великій Британії працюють понад 250 маяків. Вони відіграють життєво важливу роль для судноплавства. Професія доглядача маяка фактично зникла, то хто ж приглядає за цими спорудами?

Коли Скотт Такчі помітив оголошення про роботу техніком маяка, то воно його настільки заінтригувало, що чоловік подав заявку, а потім був радий отримати цю посаду.

30-річний чоловік з Корнуолла (найпівденніше й найзахідніше графство країни) провів останні півтора року, підтримуючи в робочому стані маяки країни. Скотт завів сторінку в Instagram і викладає там фото з захопливими видами.

"Я працював механіком, але мені хотілося більшого різноманіття, побачити більшу кількість місць", - пояснює Скотт.

Техніки можуть проводити тижні на одному місці, часто за поганої погоди, але це не бентежить Скотта. "Нам так пощастило, що ми виконуємо цю роботу і бачимо речі, які ніхто не бачить, — я просто хотів показати все це людям".

Маяк Бішоп Рок

Місце: 6,4 кілометра на захід від островів Сіллі, в 45 кілометрах від Корнуолла.

Побудований: 1853 рік

Висота: 49 метрів

Бішоп Рок — найменший острів у світі, на якому є споруда, внесений до Книги рекордів Гіннеса.

Копирайт изображения Scott Tacchi Image caption Маяк Бішоп Рок — висотою 49 метрів

"Заміна електромереж на вертолітних майданчиках — одне з найбільш захопливих занять. Це неймовірно, але іноді й страшно. Мимоволі задумуєшся: як довго ці об'єкти будуть протистояти силам природи?

Ми проводимо регулярні дослідження. Маяки зараз точно такі ж, як коли їх побудували й виконують саме ту функцію, заради якої їх створювали. Будівлі — враховуючи доступні на той момент технології, просто неймовірні".

Лонгшипський маяк

Місце: мис Лендс-Едд у графстві Корнуолл

Нинішня вежа побудована: 1875 року

Висота вежі: 35 метрів

"На цій фотографії можна побачити, як виглядає Лонгшипський маяк з землі. Але ви рідко можете вийти з вежі, зазвичай тут все під водою", - розповідає Скотт Такчі.

Копирайт изображения Scott Tacchi Image caption Скотт каже, що роботи з електропроводкою та електромережами завжди вистачає

"Завжди є щось, що потрібно зробити, тому що більше немає доглядачів маяків, які завжди були в курсі всього. Це може бути розбита скляна панель або іржава штепсельна розетка. Завжди є чим зайнятися".

Копирайт изображения Scott Tacchi Image caption На Лонгшипський маяк можна дістатися тільки вертольотом

"На кожному маяку є запасний набір скла. Серйозний ремонт доводиться планувати заздалегідь".

Копирайт изображения Scott Tacchi

"Був чарівний січневий ранок на вертолітному майданчику Лонгшипського маяка. Я сидів тут і дивився, як сходить сонце, їв шоколад і дивився на дельфінів, що пропливали повз маяк".

Північний ландінський маяк

Місце: острів Ланді біля берегів графства Девон (між Англією та Уельсом)

Побудований: 1897 рік

Висота: 17 метрів

"На острові Ланді немає багато машин, тільки "лендровери", які використовують рейнджери, щоб виконувати роботу і перевозити пасажирів від порома до місця розміщення".

"Якщо пощастить, ми можемо піднятися на вершину драбини, яка веде до Північного маяка. Дістатися до нього непросто, зазвичай доводиться тягти на собі все своє спорядження цими сходами".

Маяк Сарк

Місце: Сарк, Нормандські острови

Побудований: 1913 рік

Висота: 16 метрів

"Маяк Сарк модернізували останніми роками. Стару оптику поміняли на світлодіодні лампи. Вони дуже ефективні — під час недавніх відвідин, що тривали 24 години, ми виявили, що весь маяк з його новітніми технологіями споживає не більше енергії, ніж одна 100-ватна лампочка".

Копирайт изображения Scott Tacchi

Лізардський маяк

Місце: мис Лізард біля берегів графства Корнуолл

Побудований: 1751 рік

Висота: 19 метрів

"У цьому маяку як і раніше використовується старовинна оптика, розташована на поплавці-підставціі, опущеній в чашу, заповнену ртуттю. Тому коли сонце сідає і світло гасне, сенсор вмикає лампу".

Копирайт изображения Scott Tacchi

"І так до світанку. Оптика обертається, створюючи ефект швидкого променя. У кожного маяка — свій режим спалаху, щоб моряки могли зрозуміти, який саме маяк вони бачать".

Маяк Раунд-Айленд

Місце: архіпелаг Сіллі

Побудований: 1887 рік

Висота: 19 метрів

"Судно "Галатея" - одне з трьох, що знаходиться в розпорядженні компанії Trinity House. Воно плаває між 60 маяками Англії, Уельсу і Нормандських островів. Воно приходить нам на допомогу, коли ми знаходимося на маяку Раунд-Айленд. Його команда проводить гідрографічні дослідження, надає допомогу механікам, доставляє паливо і воду".

Копирайт изображения Scott Tacchi Image caption "Галатея" везе обладнання для маяків

"На маяку Раунд-Айленд — була дуже потужна оптика, яка освітлює величезну частину поверхні моря, але тепер там встановлена електронна оптика. Сумно спостерігати, як йдуть старі речі, але поки зберігається баланс між новими технологіями й старими розробками. Дивно, як ці речі працюють разом".

Копирайт изображения Scott Tacchi Image caption Стару оптику маяка Раунд-Айленд замінили на нову

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