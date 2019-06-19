Копирайт изображения Прес-служба ЦВК Image caption Сер Джон Холмс - відомий британський дипломат, який з 2017 року очолює Виборчу комісію країни

Сер Джон Холмс - відомий британський дипломат, який був радником прем'єр-міністрів Джона Мейджора та Тоні Блера, а також зіграв ключову роль у досягненні Угоди Страсної П'ятниці 1998 року, що припинила багаторічний конфлікт у Північній Ірландії.

З 2017 року він обіймає посаду голови Виборчої комісії у Британії.

В інтерв'ю BBC News Україна під час візиту до України пан Холмс розповів, чому у Британії немає великих труднощів з організацією дострокових виборів, з якими труднощами стикаються у Британії на виборах, і чому країна не планує переходити до голосування в інтернеті.

"Законодавство, що змінює правила, має бути ухвалене заздалегідь"

ВВС.: Яке ваше загальне враження від організації виборів в Україні?

Джон Холмс.: Я не збираюся представляти себе як експерта з української виборчої системи. Проте з того, що я почув, - у виборчої системи були проблеми в минулому, що не є незвичайним в таких умовах.

Проте вона робить поступ в правильному напрямку, в бік чесних та справедливих виборів. Я спілкувався з українською ЦВК і з представниками неурядової організації "Опора", це надихаючий рух, навіть якщо досі є проблеми.

ВВС.: Лише два роки тому відбулися дострокові вибори у Британії. Можливо, у вас є рекомендації для України, як краще організувати процес дострокових виборів? Як ви організували ці дострокові вибори у Британії?

Д.Х.: Це було нелегко.

Я можу сказати, що виборча комісія в Британії завжди готова до виборів. Ми навчилися з нещодавнього досвіду, що вибори можуть відбутися у будь-який момент, як і референдуми. І тому ми маємо бути підготовлені. І тому, коли вони стаються, коли політики їх оголошують, ми можемо діяти одразу ж відповідно до усіх рекомендацій та правил.

Що важливо для нас, і я підозрюю, є проблемою тут, в Україні, це те, що виборче законодавство, особливо законодавство, яке змінює правила, має бути ухвалене заздалегідь до виборів. Тому що потрібен час, щоб запустити систему.

Це дуже складно, провести закон, що змінює правила, порядок виборів, просто перед виборами. Для всіх учасників процесу потрібен час.

"В нас немає таких проблем, як у вас тут"

Копирайт изображения Прес-служба ЦВК Image caption Сер Джон Холмс зі своєю українською колегою Тетяною Сліпачук

ВВС.: Як вам вдавалося формувати виборчі комісії під час дострокових виборів у 2017 році, проводити необхідні закупівлі? В Україні з цим може бути проблема.

Д.Х.: Одна з властивостей британської системи - це те, що фактично організують вибори на місцевому рівні, представники місцевої влади. Це була проблема для них, коли вибори були оголошені за короткий строк до дня проведення. Дуже проста проблема: чи достатньо можливостей для друку всіх необхідних бюлетенів.

Але головне - вони теж завжди готові для можливих виборів. Вони знають своїх постачальників, і вони спроможні це зробити. В деяких випадках це нелегко.

Тому що це були "дуже" дострокові вибори - гадаю, в нас було лише 6 тижнів після повідомлення про них. Але було достатньо досвіду, професіоналізму і практики. Тому що люди роблять це багато років і долають ці проблеми, щоб зробити все успішно.

ВВС.: В Україні у нас була проблема з формуванням комісій - не було достатньо членів в деяких комісіях. В Британії є така проблема?

Д.Х.. В нас немає такої проблеми, бо в нас немає таких окружних чи місцевих комісій, все робиться місцевою владою, є професійні виборчі менеджери, які працюють на повну ставку, це їхня постійна робота і водночас вони політично незалежні від місцевої влади.

Тому нам не треба заповнювати ці посади щоразу, ці люди вже є. Звичайно, їм треба набирати багато людей, щоб зробити підрахунок на виборчих дільницях, але у них достатньо необхідних зв'язків. В нас немає таких проблем, як у вас тут.

Слабкості британської виборчої системи

ВВС.: В Україні також є проблеми з купівлею голосів, в минулому були спроби фальсифікації результатів. Чи стикалася Британія з такими проблемами під час виборів, референдумів? Як держава захищає результат виборів?

Д.Х.: Думаю, ми щасливчики. В нас немає проблем такого типу - купівлі голосів. Я не можу сказати, що такого ніколи не було, це було б занадто, але ми маємо довгу традицію успішних виборів

Проте є виклики щодо нашої системи реєстрації, є виклики щодо голосування у Великій Британії - вам не треба показувати ваш документ на виборчих дільницях у Британії - це слабкість у системі, яку треба вирішити, але це не традиція.

Проблема в тому, що іноді ми робимо щось надто довго, щоб розпізнати слабкість у нашій власній системі.

Але загалом ми щасливі, що немає такого типу проблем. Навіть коли результат виборів чи референдуму, наприклад щодо Європейського Союзу (членство Британії у ЄС. - Ред.) у 2016 році, був надзвичайно суперечливий, ніхто не ставив під сумнів процес, ніхто не казав, що результат неправдивий, що йому не можна вірити, чи хтось махлював.

Були питання махлювань щодо витрат на кампанії, але не щодо результатів. Були тільки суперечливі моменти щодо того, що деякі кампанії витратили більше, ніж вони мали витратити. І ми такі кампанії знайшли. Але це не те ж саме, що купівля голосів чи давання хабарів.

Паперові бюлетені чи голосування через інтернет?

ВВС.: Зараз у Британії тривають дискусії щодо системи First past the post, яка є досить подібною до обрання депутатів в мажоритарних округах в один тур в Україні, і щодо якої лунають заклики до заміни на пропорційну. Чи вважаєте ви її ефективною для представництва виборців у Британії. Можливо, є перспективи її зміни?

Д.Х.: Це не те, за що ми прямо несемо відповідальність. Щодо того, якою має бути система голосування, ухвалюється політичне рішення. Але вона змінилася вже подекуди у Британії, наприклад, в Шотландії й Уельсі, північній Ірландії. В них є свої парламенти, і вони обрані за пропорційною системою.

Загальнобританські вибори відбуваються за First past the post, але є великі дебати щодо того, чи має система змінитися...

Копирайт изображения Getty Images Image caption На референдумі у 2011 році більшість британців вирішили не змінювати мажоритарну систему виборів

Люди у Британії дуже консервативні у цьому питанні. У нас був референдум у 2011 році про зміну системи загальнобританських виборів, але люди проголосували проти цього.

ВВС.: Які ваші поради для України для покращення виборчої системи? Може, варто запровадити голосування через інтернет?

Д.Х.: Щодо голосування через інтернет - ми не йдемо у цьому напрямку зараз - є острах щодо хакерства і зовнішнього впливу, тому ми залишаємося зі старою паперовою системою бюлетенів.

Я не буду давати специфічних порад моїм колегам. Що важливо, це те, щоб ЦВК була незалежною структурою, чию роботу поважають. Я думаю, так і є тут зараз, тому що це дає довіру до результатів виборів.

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