Яким було дитинство Кім Чен Ина? Нова біографія розкриває таємниці

Копирайт изображения Getty Images

Нова біографія лідера Північної Кореї Кім Чен Ина висвітлює маловідомі факти з дитинства та юності майбутнього політика, якого вже у дитинстві готували стати "великим лідером".

Книга під назвою "Великий спадкоємець: Таємний зліт і правління Кім Чен Ина" (The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un) написана журналісткою газети Washington Post Анною Фіфілд.

Їй вдалося поспілкуватися з багатьма людьми, які особисто знали Кіма, зокрема, з його дядьком і тіткою. Фіфілд також пише, що неодноразово просила у північнокорейських чиновників допомогти організувати інтерв'ю з самим Кімом, але їй знову і знову відмовляли.

Перші глави книги присвячені раннім рокам північнокорейського лідера, про які до сьогоднішнього дня було відомо вкрай мало.

Російська служба Бі-бі-сі обрала кілька найцікавіших фрагментів біографії, що розповідають про дитинство Кім Чен Ина.

1. "Маленькі принци"

Коли Кіму було лише шість років, він уже брав участь в офіційних церемоніях. У книзі розповідається про епізод, коли Кім зі своїм старшим братом чекав появи свого батька Кім Чен Іра в ігровій кімнаті резиденції Сінчон на південь від Пхеньяна.

"Хлопчики були одягнені в дитячі військові форми - оливкові піджаки з золотими ґудзиками і червоною окантовкою. На них були головні убори у формі місяця, на плечах - погони з золотими зірками. Вони були маленькими генералами.

Коли їх батько зайшов до кімнати, вони встали по стійці "струнко", як солдати, аби привітати його. Їхні обличчя з надутими щоками були дуже серйозними. Кім Чен Ір був задоволений і захотів представити своїх дітей чиновникам і домашньому персоналу перед тим, як йти в їдальню. Всі вишикувалися в чергу, аби привітати маленьких принців".

2. Пристрасть до техніки

З раннього дитинства Кім Чен Ин обожнював все, що пов'язано з технікою. Уже ставши лідером КНДР, він зізнавався, що з малих років обожнює літаки та кораблі. Ця пристрасть спонукала його закінчити льотне училище і отримати ліцензію пілота.

"У дитинстві Кім божеволів від усіх видів механічних апаратів, особливо йому подобалися моделі кораблів і літаків. Він хотів дізнатися, як вони літають, як вони плавають. Коли йому було вісім чи дев'ять років і він ще жив в Пхеньяні, Кім Чен Ин вночі безперервно проводив експерименти з механізмами, а коли у нього виникали труднощі, то він міг навіть в досвітні години домогтися розмови з експертом. Якщо у нього виникали питання або щось не працювало, то він у будь-який час доби міг зателефонувати морському інженерові, щоб той прийшов і все йому пояснив, розповіла мені його тітка".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кім Чен Ин, імовірно, навчався в Міжнародній школі Берна і жив в Швейцарії під чужим ім'ям

3. "Супер Маріо" та Джеймс Бонд

Дитинство Кім Чен Ина припало на один з найтяжчих періодів в історії КНДР - голод 1990-х років. Проте маленький Кім і його брати нічого не знали про страждання свого народу, оскільки жили в розкішних умовах в спеціальному закритому містечку в Вонсані. У хлопців, зокрема, був вільний доступ до новітньої на той момент відеогри "Супер Маріо" і телевізорів Sony.

"У дітей були величезні ігрові кімнати, в яких було більше іграшок, ніж в будь-якому європейському дитячому магазині. Там були гори конструкторів Lego і Playmobil; коробки з пазлами, які вони не зібрали б і за все життя, і пластикові пістолети з дивовижно реалістичними кулями. Там були всі можливі іграшки з чотирма колесами, але у Кім Чен Ина була й справжня машина і справжній пістолет: його батько спеціально розробив автомобіль, яким міг керувати семирічний хлопчик, і пістолет Colt калібру 45 мм, який Кім Чен Ин носив на поясі в 11 років.

У будівлях були великі кінозали зі звукоізоляцією і дерев'яними панелями для поліпшення акустики, а також з чорною оксамитовою завісою, яка відкривалася, коли гасло світло. Діти могли сидіти в м'яких кріслах і дивитися такі фільми, як "Бен Гур", "Дракула" і бойовики про Джеймса Бонда".

4. Діснейленд талижі в Альпах

У 1996 році 12-річний Кім Чен Ин відправився на навчання до Швейцарії, де на той час вже навчався його старший брат Кім Чен Чхоль. Протягом двох років брати жили у передмісті Берна зі своєю тіткою До Енг Сук.

"Їм подобалося жити в Європі і мати гроші. В їхніх сімейних альбомах фотографії, на яких майбутній лідер Північної Кореї купається у Середземному морі на Лазурному березі, обідає на свіжому повітрі в Італії, відвідує паризький Діснейленд (це була не перша його поїздка туди, раніше він вже бував там зі своєю матір'ю), і катається на лижах у швейцарських Альпах".

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!