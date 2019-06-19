Медведчук: Крим - територія України, і Путін знає мою позицію

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Віктор Медведчук здобув реноме "сірого кардинала" української політики ще за часів президента Леоніда Кучми. І хоча відтоді офіційно він не займає жодних високих посад, активно долучений до української політики.

З початком конфлікту на Донбасі він доєднався до Мінського процесу, ставши посередником у зв'язках з російським президентом Володимиром Путіним. Участь "кума Путіна" у цьому процесі багато кому в Україні дала привід для критики української влади.

Медведчук - один з небагатьох українських політиків, які відмовляються називати Росію країною-агресором.

Чи залучений він зараз до переговорного процесу щодо Донбасу? Як оцінює команду нового президента Зеленського? Що думає про анексію Криму та чи правда, що програму його партії затвердили у Москві? Про це пан Медведчук розповів у інтерв'ю ВВС.

Інтерв'ю було записане до того, як стало відомо, що близький до пана Медведчука депутат Тарас Козак купив телеканал ZIK. На цю звістку гостро відреагувала українська медіаспільнота, а низка топменеджерів і журналістів каналу публічно повідомили про рішення покинути його.

Розмову з паном Медведчуком вели кореспонденти київського та московського офісів ВВС.

"Блокаду з Донбасу треба знімати"

ВВС: В Україні змінився президент. З приходом Володимира Зеленського чи наблизилися Росія і Україна до вирішення конфлікту на Донбасі?

Віктор Медведчук: На жаль, ні. Відносини (між Росією і Україною. - Ред.) не покращились, більше того, не видно перспективи їхнього покращення за нового президента Зеленського. Щодо конфлікту на Донбасі - там, скажімо так, пауза, яка не має горизонту.

Тому що пан Зеленський заявив, що він не визнає і не має наміру визнавати особливий статус Донбасу, він не має наміру підписувати амністію, а це два найважливіші пункти Мінських угод. Тобто він не визнає по суті Мінські угоди, це перше. Друге - він не збирається вступати у перемовини з Росією.

ВВС: Висловлювань про те, що команда Зеленського взагалі відмовляється говорити з Росією, не лунало. Крім того, в його адміністрації заявили, що розробили якусь "дорожню карту" врегулювання конфлікту. Ви з нею знайомі? Вас залучали до її розробки?

Віктор Медведчук: Ви знаєте, я не чув про "дорожню карту". Я чув, що "є ідеї, про які ви потім дізнаєтесь". Але я вам хочу сказати, що про ці ідеї не знаєте не лише ви, я - про ці ідеї не знають і з того боку (в Росії і самопроголошених республіках. - Ред.) також.

Зі мною щодо цього не консультувалися, звичайно. Адже вони заявили, що не бачать Медведчука у переговорному процесі, і це право президента.

ВВС: Ви кажете, що пан Зеленський відмовляється від переговорів з Росією. Однак нещодавно глава його адміністрації Андрій Богдан допустив проведення референдуму про укладення мирного договору з Росією.

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Віктор Медведчук: Людина говорить про те, чого не знає. У нас взагалі жодних референдумів проводити не можна: у нас немає закону (про референдум. - Ред.).

А потім вони самі ж відповзли від цієї позиції. Вони наступного дня заявили: та ні, йдеться не про референдум, а про опитування громадської думки. Але якщо їх цікавить опитування, то вже є опитування трьох центрів: "Соціального моніторингу", Інституту Яременка і центру "Рейтинг".

Його результати свідчать, що 75% українців виступають за безпосередні переговори президента України з Володимиром Путіним щодо миру на Донбасі та 55,4% - за безпосередні переговори з Донецьком і Луганськом. Ось вам опитування, ось вам референдум.

Це (команда Зеленського. - Ред.) люди, які не знають предмету, які не знають, з якого боку треба підступити.

ВВС: То що конкретно має зробити зараз Зеленський, на який крок піти, щоб розпочався його діалог з Москвою щодо Донбасу?

Віктор Медведчук: Все просто. Відповідаю словами керівника прес-служби президента Російської Федерації пана Пєскова. Він сказав: ми хочемо знати позицію пана Зеленського, його команди щодо питання Мінських угод. Перше. Треба висловитися.

ВВС: Він вже сказав, що Мінські угоди безальтернативні.

Віктор Медведчук: Зачекайте, він сказав "безальтернативні", а його команда роз'яснює, що Україна не відмовиться від Мінських угод, тому що до них прив'язані санкції проти Росії.

Але це убого. Це непрофесійно.

Друге, що сказав пан Пєсков: ми хочемо бачити конкретні справи з реалізації миру. Які конкретні справи (є у Зеленського. - Ред.) - ви знаєте? Я не знаю.

ВВС: Під час останніх переговорів у Мінську Леонід Кучма допустив, що Україна може розглянути питання зняття економічної блокади з Донбасу.

Віктор Медведчук: Це треба не розглядати, а знімати. Її ж ввели, порушуючи Мінські угоди, в односторонньому порядку.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму в тристоронню контактну групу щодо Донбасу

ВВС: Так націоналізацію підприємств там також провели в односторонньому порядку.

Віктор Медведчук: Хвилиночку, по-перше, ці підприємства передані в управління, ніякої націоналізації немає і ніколи не було. А Україна в березні 2017 року рішенням РНБО запровадила економічну блокаду, що суперечить Мінським угодам.

По-друге, ви бачили реакцію генпрокурора на пропозицію Кучми? Він порушив три кримінальні справи за фактом. А де реакція президента Зеленського? Адже Кучма на переговорах в Мінську діяв за директивами, виданими особисто президентом.

А це (дії генпрокурора Луценка. - Ред.) сприймається і в Москві, і в Донецьку, і в Луганську як дії влади. Аргумент про те, що Луценко - представник старої влади, там не працює. Стара чи нова - але це влада України.

ВВС: Тобто виходить, що Зеленський мав сказати: "Я надав директиву Кучмі обговорити зняття економічної блокади"?

Віктор Медведчук: Так, сказати, що ми хочемо зробити перше, друге, третє, і ми просимо іншу сторону також зробити перше, друге, третє.

ВВС: Повернення Леоніда Кучми до переговорної групи - це добре чи погано?

Віктор Медведчук: Я вважаю, що це набагато краще, ніж [Євген] Марчук, який був далекий від цієї теми.

Я, наприклад, чекаю, що Кучма дійсно буде займати позицію. [Коли Кучма був у мінській групі перший раз], Порошенко з Кучмою практично не спілкувався. Якийсь радник президента бігав до Кучми і розповідав йому, що він має говорити і що робити.

Коментар прес-служби Петра Порошенка: Це неправда. Президент Порошенко регулярно спілкувався з Леонідом Кучмою під час роботи останнього на посаді представника України в тристоронній контактній групі.

І коли зараз Кучма сказав, що більше не буде весільним генералом, ця позиція мене надихнула. Але я хочу, щоб усі правильно розуміли: Кучма, як і будь-який інший представник України, не може зробити того, чого не хоче або чого не доручав йому президент країни. Це неможливо.

У Кучми може бути своє бачення, свій план, але він повинен прийти з ним до президента.

Все, що відбувається, це результат політичної волі президента. І те, що сьогодні нічого не відбувається, це також результат політичної волі Зеленського.

Хто зірвав обмін заручників?

ВВС: Ви зараз вийшли з переговорного процесу. Проте нещодавно в інтерв'ю телеканалу 112 сказали, що продовжите займатися темою Донбасу. Як? Що ви будете робити?

Віктор Медведчук: Зараз наша партія затвердила мирний план, концепцію щодо врегулювання на Донбасі. Цей план сприйняли в Донецьку, Луганську і Москві. Офіційно, публічно. Я розмовляю з ["главою" "ДНР" Денисом] Пушиліним, ["главою" "ЛНР" Леонідом] Пасічником та з Москвою - керівництвом Російської Федерації щодо цього плану. Вони кажуть: ми згодні, щоб це була переговорна позиція, і за основу береться цей план, фундаментом якого є Мінські угоди.

ВВС: Добре, в Москві погодилися на ваш план. А далі ви що робите, Кучмі його показуєте?

Віктор Медведчук: А навіщо мені Кучмі його показувати? Кучма не ухвалює рішення. Я цей план пропонував Порошенку. Він узяв паузу, нічого не відповідав.

Тепер цей план ми офіційно ухвалили на з'їзді, він затверджений в програмі нашої партії, яка йде на парламентські вибори.

Ми говоримо: дивіться, владо, ми пропонуємо мир, усі згодні на цю тему говорити саме так, а президент Зеленський не хоче.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Віктор Медведчук брав участь у засіданнях тристоронньої контактної групи у Мінську за президента Петра Порошенка

ВВС: Це звучить так, ніби Москва просто затвердила програму вашої партії.

Віктор Медведчук: Не зовсім так. Цей план затвердили, узгодили, і його позитивно оцінили до того, як він потрапив до програми нашої партії. А що поганого в тому, що Москва говорить, точніше, [Борис] Гризлов (представник Росії в контактній групі. - Ред.) заявив, що вони підтримають мирний план Медведчука?

Ми йдемо в парламент, щоб реалізувати наш план і змусити будь-яку владу, зокрема Зеленського, діяти за цим планом для встановлення миру і припинення бойових дій. Це перша частина.

Друга, з приводу обмінів. Я продовжую цим займатися. Тільки я скрізь кажу, що займаюся не обмінами, а звільненням.

ВВС: Щось не дуже звільняють.

Віктор Медведчук: Згоден. Але поживемо - побачимо.

ВВС: Скільки пожити ще?

Віктор Медведчук: Ну, ви ж не збираєтесь завершувати цей благотворний процес? І мені хотілося б ще. Тому, коли вставляють палиці в колеса, і обміни не проходять, бо Порошенко був категорично проти цього...

ВВС: Чому?

Віктор Медведчук: Дуже просто. Тому що він хотів отримати те, що він хотів. У грудні 2017 року, коли готували перший етап обміну, ми (українська сторона. - Ред.) погодилися відпустити лише тих людей (йдеться про незаконно утримуваних людей, звільнення яких вимагали невизнані республіки. - Ред.), які були пов'язані з АТО. Тих, що відбувають покарання і притягуються до відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі злочини, Порошенко віддавати не хотів.

Керівники "ДНР" і "ЛНР" не погоджувалися на такий обмін. Їхня позиція була міняти всіх встановлених на всіх.

І тоді я попросив Путіна, а Путін попросив їх (керівників "ДНР" і "ЛНР". - Ред.), і вони погодилися на запропоновану нами схему (часткового обміну, який в результаті відбувся 27 грудня 2017 року. - Ред.). Але за однієї умови: що на другому етапі, в січні-лютому 2018 року, ми будемо вже проводити обмін "всіх на всіх". Порошенко дав мені на це добро. Він мені пообіцяв, що буде другий етап. І Порошенко це зірвав.

ВВС: Як?

Віктор Медведчук: Він почав поводити себе, як торгаш. Він пропонував провести обміни за схемою "10 на 25", "15 на 35" (не всіх на всіх. - Ред.). Чому він грав на цьому? Тому що у нього риторика була така, він звів у ранг державної політики печерну русофобію і антиросійську істерію.

Він боявся віддавати тих, кого тут (в Україні. - Ред.) вважають злочинцями, і хто скоїв тяжкі злочини. Але люди, які утримуються там (на території невизнаних республік - Ред.), також не кульбабки збирали, вони також брали участь у бойових діях, і в результаті цих дій були тяжкі наслідки.

Порошенко не хотів цього чути і бачити. Якби він цього захотів, я б за п'ять днів провів обмін.

Коментар прес-служби Петра Порошенка: Винною у зриві обміну є країна-агресор Росія. Саме вона не виконує Мінські домовленості.

ВВС: У Порошенка кажуть, що насправді все зірвав Путін, тому що будь-який обмін підняв би рейтинг Порошенка перед президентськими виборами.

Віктор Медведчук: Які вибори? У нас вибори почалися 30 грудня 2018 року. Багато хто так і думає, як ви сказали, але це помилка.

ВВС: Також в Києві говорили, що перешкодою для великого обміну є відмова іншої сторони залучати до обміну українців, які перебувають у місцях позбавлення волі на території Росії.

Віктор Медведчук: Такий варіант повністю виключений. Жодного відношення до Мінських угод не мають ті особи, які притягуються до відповідальності і перебувають на території Росії. Мінські угоди стосуються лише тих людей, які перебувають на неконтрольованій території Донецька і Луганська, і навпаки - їхніх представників на території України.

ВВС: Але Київ така позиція не влаштовує.

Віктор Медведчук: Київ може не влаштовувати будь-яка позиція - це проблеми Києва. Але немає сьогодні угоди про те, що Москва має вчинити так, як хочеться Києву. А отже треба сідати за стіл переговорів і розмовляти.

Ми ж домовилися щодо [Надії] Савченко? Це я домовлявся щодо неї, не міжнародна спільнота. І для цього мені треба було поїхати і знайти постраждалих, родичів тих журналістів, які загинули від дій Савченко, як вважає російський суд. І я з цими постраждалими говорив про те, щоб вони звернулися до Путіна з проханням про помилування. І вони звернулися з цим проханням, і Путін її помилував.

Копирайт изображения МИХАЙЛО ПАЛІНЧАК Image caption Останній обмін заручниками відбувся 27 грудня 2017 року, тоді додому повернулися 73 людини. Після цього всі намагання у цьому напрямку були безуспішними.

Тому якщо треба звільнити [Романа] Сущенка, [Олега] Сенцова, [Миколу] Карпюка, [Станіслава] Клиха і багатьох інших - Україна має домовлятися з Росією. Ані Мінськ, ані Донбас жодного стосунку до цього не мають. Так само, як і у випадку з 24 моряками.

ВВС: Зараз ведуться якісь переговори щодо тих людей, про яких ви говорите?

Віктор Медведчук: Щодо моряків я вів переговори. Після тієї заяви про мене (заяви української влади про те, що Медведчук більше не братиме участі в мінських переговорах. - Ред.), я припинив це робити.

ВВС: То чи триває зараз якийсь переговорний процес щодо цих моряків?

Віктор Медведчук: Тільки не в питанні обміну. Я не представляю інтереси нинішньої влади. Я можу просити керівництво Російської Федерації когось звільнити. Я прошу, а як у мене вийде, поживемо- побачимо.

ВВС: А що каже керівництво Російської Федерації?

Віктор Медведчук: Розглядає.

ВВС: Протягом останніх місяців джерела російських ЗМІ неодноразово писали, що Олега Сенцова ось-ось звільнять.

Віктор Медведчук: Ми майже досягли домовленостей щодо обміну, в якому фігурував, зокрема й Сенцов, проте вони зірвалися через певні події в Донецьку.

ВВС: Ви маєте на увазі вбивство Захарченка?

Віктор Медведчук: Так. Фактично ми майже домовилися.

ВВС: У Росії за звинуваченням у шпигунстві засудили українського журналіста Романа Сущенка. А в Україні триває суд над журналістом, громадянином Росії Кирилом Вишинським, обвинуваченим у державній зраді. Ці ситуації виглядають симетричними, ЗМІ пишуть про можливий обмін. Чи відбуваються якісь переговори щодо цього?

Віктор Медведчук: Ви більше, ніж маєте рацію. Просто є речі, про які я не можу говорити.

Росія вважає, що Сущенко - не зовсім журналіст, це не основна його професія. Ви можете сперечатися - ну, сперечайтеся.

ВВС: І Вишинського українська влада вважає не зовсім журналістом.

Віктор Медведчук: Українська влада має на це право. І російська має. Є один метод вирішення питання - сідати за стіл і домовлятися. Я вважаю, що домовитися можна. І потрібно. Але не з позиції шантажу чи ультиматуму. Не з простягнутою рукою, коли [українська влада з одного боку] скиглить про посилення санкцій проти Росії, а потім каже: ви повинні відпустити (ув'язнених українців. - Ред.).

"У Москву я літав законно"

ВВС: Ви дуже багато згадуєте про свої контакти з Москвою. А фізично де ці контакти відбуваються? В Росії?

Віктор Медведчук: Ну звичайно, а де ще?

ВВС: Як ви туди дістаєтесь з огляду на те, що у квітні цього року Кабінет міністрів повністю заборонив пряме авіасполучення між Україною і Росією?

Віктор Медведчук: Дуже просто. Сідаю на літак у Києві, потім сідаю у Гомелі або у Мінську, а потім звідти лечу до Москви чи Санкт-Петербурга.

Дивіться, який маразм: потягом я можу сісти ввечері і вранці приїхати до Москви, напряму. А літаком я маю летіти через Гомель, а напряму заборонено. Вони думали, що це ускладнить мені... напевно, ускладнили - я літав за годину десять, тепер літаю за дві.

Більше того, я і до цього літав законно: заборонили регулярні рейси, а нерегулярні дозволялися, якщо дозвіл надавали дві сторони. Мені давала дозвіл Росія, і, звичайно, Україна не могла відмовити. Не було жодних спеціальних дозволів, хоча спекулювали на цьому кілька років.

Я кажу Путіну, що Крим - це Україна

ВВС: Нещодавно Путін спростив процедуру видачі російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР". Ви неодноразово заявляли, що ваша позиція і позиція Росії, що Донбас - територія України...

Віктор Медведчук: Я вважаю, що і Крим - це територія України. Чому ви пожвавились? А хіба я колись говорив інакше?

ВВС: А Путіну ви теж говорите, що Крим це Україна?

Віктор Медведчук: Ну звичайно, а як же! Ви вважаєте, що я дав інтерв'ю, а він не знає, про що я кажу? Зрозуміло, що він не відстежує мої інтервю, але він знає мою позицію.

ВВС: А він що на це вам відповідає?

Віктор Медведчук: У кожного своя думка. Він же керівник держави. Він має обстоювати інтереси держави. Він їх обстоює. А я як політик, як громадянин України, представляю українські інтереси, і тому я так вважаю.

ВВС: Так ось, як політик і громадянин України, що ви думаєте про видачу російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР"?

Віктор Медведчук: У нас є полегшена процедура видачі угорських, румунських паспортів. У нас не просто полегшена - у нас спрощена система видачі польських "карток поляка". Далі що?

Якщо ви мене запитаєте, чому я виправдовую дії Росії, я вам відповім: з 2014 року на території Донецька і Луганська немає системи українських державних органів.

За цей час повноліття досягли десятки, якщо не сотні тисяч людей на цих територіях. Вони не мають взагалі документів, що засвідчують особу. Україна їх не видає. Що ці люди повинні робити? Вони повинні чекати від Європи чи Штатів, поки вони змусять когось щось зробити для миру на цих територіях?

А що злочинного в тому, що Росія спростила той порядок, який раніше займав 12 місяців для всіх громадян колишнього СРСР, а зараз він займає три місяці? Нічого. Вони хочуть, щоб громадянство отримав той, хто цього бажає. У чому тут злочин?

ВВС: Йдеться не про злочинність, а про те, як це сприймається українською і міжнародною спільнотою.

Віктор Медведчук: Українська влада, звичайно ж, це погано сприймає. А чому ви не запитуєте їх, чому вони нічого не зробили, щоб ці люди могли отримати українські паспорти?

"Росії вигідно продавати газ в Україну"

ВВС: Нещодавно ви були в Росії на Санкт-Петербурзькому економічному форумі, де зустрічалися з головою "Газпрому" Олексієм Міллером. Після цього пан Міллер заявив, що Росія готова продавати Україні газ за ціною на 25% нижчою за нинішню. Він з вами зустрічався як з ким? Як з керівником громадського руху? Чому він домовляється про якісь знижки на газ саме з вами?

Віктор Медведчук: Я там був як представник громадянського суспільства України та політичної партії ("Опозиційна платформа - За Життя" - Ред.). Ми провели ці переговори для того, щоб показати [українській] владі, що є можливість знизити ціни на газ.

ВВС: А який сенс Росії знижувати ціну на газ для України? У Росії багато грошей?

Віктор Медведчук: Ні, у Росії не багато грошей. Росії вигідно продавати газ в Україну. Це економічний інтерес суб'єкта господарювання. "Газпром" готовий продовжити поставки газу в Україну, тому що вони зацікавлені в споживачах. Інтерес "Газпрому" збігається з інтересом нашої політичної сили, яка відкриває очі нашим людям і каже: вас обдурили, у вас вкрали, і вкрала влада.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перед президентськими виборами в Україні кандидат Юрій Бойко разом з Віктором Медведчуком відвідали Росію

ВВС: Тобто виходить, що вашу партію підтримують з російського боку?

Віктор Медведчук: Це ви так хочете почути і так хочете записати. А я вам кажу - [з боку Росії] це підтримка інтересів "Газпрому", який піклується про ринок збуту своєї продукції. І вони кажуть: ми хочемо надалі постачати газ в Україну, нам це вигідно.

ВВС: Так чому про свою вигоду "Газпром" говорить саме з вами?

Віктор Медведчук: Тому що саме в мене є така можливість, і більше ні в кого її немає. Я, діючи в інтересах своєї країни, України, зобов'язаний як громадянин зробити все, щоб цій країні жилося краще.

Про стосунки з Путіним

ВВС: У Росії не дуже багато відомо про особисте життя політиків, тим більше про життя Володимира Путіна. Відомо, що російський президент у 2004 році хрестив вашу доньку. Ви можете розповісти, як так сталося?

Віктор Медведчук: Попросила моя дружина (українська телеведуча Оксана Марченко - Ред.).

ВВС: Чому саме його?

Віктор Медведчук: От вона дуже хотіла, щоб він був хрещеним.

ВВС: Ви були такими близькими друзями?

Віктор Медведчук: Коли йдеться про таких людей, говорити про те, що ви "друзі" чи "близькі", безглуздо. Було прохання моєї дружини, і він із задоволенням погодився.

ВВС: Є така добра українська традиція, що якщо людину просять стати хрещеним батьком...

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Віктор Медведчук: Не можна відмовляти. Я про це пізніше дізнався. Я не знаю, чи знав Путін про це (на той момент).

ВВС: Він бере якусь участь у житті вашої родини, вашої доньки? Приїжджає на день народження?

Віктор Медведчук: Він завжди вітає її з днем народження. І я часто зустрічаюся з моєю родиною з ним.

Він із задоволенням спілкується, розмовляє зі своєю похресницею. І не тільки він, а й хрещена мати Світлана Володимирівна Медведєва (дружина прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва - Ред.). Тобто з цим все нормально. Наскільки це можливо, коли йдеться про таких людей.

ВВС: А як далі ви бачите майбутнє вашої доньки? Може, у Росії Володимир Володимирович допоможе їй, наприклад, з навчанням?

Віктор Медведчук: Я думаю, що вона у нас здібна, і сама зможе пробитися. Навіть батьки не повинні втручатися.

Вона живе і вчиться в Україні, і, до речі, навчатися за кордоном вона не хоче. Категорично. Хоча їй уже 15 років, вона це питання не розглядає. Хоче жити з батьками і хоче вчитися в Києві, все.

"Я не вважаю Росію агресором"

ВВС: Подібні питання про особисте життя зараз, після того, як ви повернулися у публічну політику, вам задаватимуть все частіше. Наприкінці 90-х - початку 2000-х вас називали досвідченим апаратником, сильним інтриганом, "Князем тьми й темників". А зараз ви прийдете до парламенту, який сильно відрізняється від того, в якому ви були віцеспікером. Там будуть комбати, спортсмени, націоналісти, люди корів туди приводять, чорнозем на трибуні їдять. Ви до цього готові?

Віктор Медведчук: Ну а що робити? Ви хочете мені сказати, що я побачу щось нове в цьому парламенті? Чи ви вважаєте, що я не знаю, що там треба робити? Так це вони не знають, а я-то знаю.

Я був депутатом три скликання. Я був віцеспікером, я був першим віцеспікером, я фактично понад півроку керував парламентом, бо [спікер Іван] Плющ хворів. У що нове ви хочете мене зараз посвятити?

ВВС: Ситуація з 2001 року кардинально змінилася, і погляди на вас теж...

Віктор Медведчук: Іншими словами, ви хочете сказати, що мене стали більше "любити".

ВВС: Нещодавно в передачі на "24 каналі" один з її учасників говорив, що ви будете подразником для певної кількості активістів і депутатів. Учасники дискусії припускали, наприклад, що вас можуть фізично не допускати в парламент, що деякі депутати будуть до вас ставитися, скажімо, не дуже тепло...

Віктор Медведчук: А ви як вважаєте, я цього не розумію?

ВВС: І як вам з цим живеться?

Віктор Медведчук: Все нормально. Все нормально. По-перше, ще потрібно, щоб Медведчук потрапив до парламенту. По-друге, треба, щоб ці активісти теж туди потрапили. Якщо буде на те воля Божа, то буде воля і на те, що буде відбуватися. А якщо ви сумніваєтеся, що я в своєму житті до чогось не готовий... Напевно, до чогось не готовий, але до цього готовий.

ВВС: Ви готові йти на вибори з усвідомленням того, що, згідно з опитуваннями, 46% людей ставляться до вас негативно? Тільки 11% ставляться позитивно.

Віктор Медведчук: А до Порошенка зараз 75% ставляться негативно, ну і що? Він готовий? От що ви питаєте? Я без образ. Може, і 46. А якщо навіть 50%, то що з цього? В чому питання?

ВВС: Ви вважаєте, що ви можете переломити цю ситуацію?

Віктор Медведчук: А навіщо?

ВВС: Зараз люди до вас ставляться негативно...

Віктор Медведчук: Ну і чудово, я теж до них негативно ставлюся. Ну а як? У нас 60% вважають Росію агресором, а я не вважаю. Я що, повинен бути серед цих 60%? Ні, я буду серед іншої частини.

ВВС: Ви готові до ролі такої вічної опозиції?

Віктор Медведчук: Ми вже заявили, що навіть якщо посядемо перше місце (на виборах), то на 90% впевнені, що будемо в опозиції.

ВВС: І як же тоді в ролі опозиції ви будете виконувати всі свої передвиборчі обіцянки - наприклад, знижувати тарифи?

Віктор Медведчук: Ми змусимо їх (владу) це зробити. А як змусимо, ви побачите. Тому що сьогодні і я, і наша партія знаємо, як це зробити. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і все залежить від бажання. Тому що коли ми запропонуємо знизити тарифи і покажемо як, то я хочу бачити цих активістів, про яких ви говорили.

"Ілля Ківа багато зрозумів"

ВВС: Після президентських виборів говорили, що рейтинг Юрія Бойка підскочив після вашої спільної поїздки до Москви і зустрічі з Дмитром Медведєвим у березні 2019 року. В рамках парламентської кампанії ви плануєте щось подібне? Наприклад, поїхати ще раз з Бойком до Москви, зустрітися там з Путіним і показати це по телевізору?

Віктор Медведчук: Хороша ідея. Я обов'язково подумаю. Можна я потім пошлюся на вас, що це ви запропонували?

ВВС: Які у вас зараз амбіції в політиці? Вам достатньо бути простим депутатом Ради чи ви будете претендувати на крісло віцеспікера парламенту?

Віктор Медведчук: Це взагалі смішно. Я це вже в житті проходив, і мене це абсолютно не цікавить. Більше того, я йду в парламент не заради посади. Я йду для того, щоб була серйозна політична сила, яка буде впливати на політику, в даному випадку - на законодавчу. Це набагато вище, ніж якісь посади.

ВВС: На який результат на виборах ви розраховуєте, скільки мандатів плануєте отримати? Зараз у вас згідно з опитуваннями близько 11%. В результаті буде більше, менше?

Віктор Медведчук: Не знаю. Хотілося б більше. А за кількістю мандатів - чесно кажучи, не знаю, я не люблю навіть думати про таке.

ВВС: Напередодні вашого нещодавнього з'їзду обговорювалося можливе об'єднання "Опозиційної платформи - За життя" з частиною "Опозиційного блоку", яку пов'язують з олігархом Рінатом Ахметовим. Об'єднання не відбулося, що сталося?

Віктор Медведчук: Вони хотіли. І вони ініціювали переговори, які закінчилися нічим.

ВВС: Чому?

Віктор Медведчук: Ми ідеологічно несумісні.

Ми три місяці вели переговори про висунення єдиного кандидата від південного сходу, який би представляв російськомовне населення. Вони від цього відмовилися і пішли самі. В результаті їхній кандидат (Олександр Вілкул - Ред.) набрав 4%, а наш - (Юрій Бойко - Ред.) 12%.

А якби ми пішли однією колоною і з одним кандидатом, то Бойко був би у другому турі, а не Порошенко. Там ми не домовилися, тепер вони повернулися, але ми не домовилися, бо у них на першому місці бізнес-інтереси. А у нас на першому місці інші питання.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Дострокові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня

ВВС: Які між вами розбіжності?

Віктор Медведчук: Вони виходять з того, що США повинні домовитися з Росією про мир на Донбасі. А ми вважаємо, що ми повинні домовитися з Донецьком, Луганськом і з Росією.

Їхня частина фракції ("Опозиційний блок" - Ред.) з 2014 року голосувала так, як було вигідно для їхнього бізнесу.

І я дуже щасливий, що політрада нашої партії вирішила, що ми не повинні з ними об'єднуватися.

ВВС: Зараз соціологи фіксують запит на нові обличчя, і багато партій включають в списки людей, раніше не пов'язаних з політикою...

Віктор Медведчук: Я не знаю. У нас Зеленський - нове обличчя, мені здається, цього досить на найближчі роки буде. Якщо туди ще потрапить [партія Святослава Вакарчука] "Голос" з новими обличчями, країну шкода буде.

ВВС: У списку вашої партії є Ілля Ківа - колишній керівник полтавського осередку "Правого сектора", якого вважали близьким до керівника МВС Арсена Авакова. Кілька років тому він, наприклад, розміщував у соцмережах повідомлення на кшталт "Вату - в землю". Для умовного проросійського виборця його поява у вашому списку виглядає, м'яко кажучи, дивно.

Віктор Медведчук: А чому ви не згадуєте його позицію протягом останніх півтора року? Ви про вату пам'ятаєте, а те, що він говорить у телеінтерв'ю зараз, не бачите. Ви подивіться на його позицію. Він усвідомив багато речей.

Він вважає, що потрібен мир, що без Москви ми мир не принесемо, треба напряму говорити з Донецьком і Луганськом. Так, колись він їх вважав ворогами. Сьогодні він знає, що це громадяни України, з ними треба домовлятися за столом переговорів.

Людина, яка пройшла цей шлях, для нас дуже важлива. Ще й тому, що у нас головна ідея полягає в тому, що ми повинні об'єднати країну. Нам треба рятувати країну від розпаду, зшивати країну - з тими людьми, у яких була інша точка зору, а сьогодні змінилася.

ВВС: А менш ексцентричне лице для зшивання країни, ніж Ківа, ви не могли знайти? Ще, наприклад, він говорив, що чоловік, який втрачає над собою контроль, перетворюється на жінку.

Віктор Медведчук: Ну, давайте почитаємо кожного цитати.

ВВС: У вас щось подібне можна знайти?

Віктор Медведчук: У мене такого немає, але я ж не як Ківа, який прийшов у політику три роки тому. Він же був простим бійцем, він працював у МВС.

ВВС: Ви ж розумієте, що йому це все пригадають, попри те, що він говорив останні півтора року?

Віктор Медведчук: Ми люди відкриті, з відкритим забралом, ми впевнені у своїй правоті. Йому згадають? Так, згадають, і навіть на російських каналах. Ну і що? А уряду Гройсмана не згадують? А команді Порошенка?

ВВС: Як ви будете повертати електорат Південного Сходу, який, судячи з опитувань та результатів президентських виборів, пішов до Зеленського?

Віктор Медведчук: От він пішов, і щасливої йому дороги. Він повернеться. Коли повернеться, не відомо. Чи будуть розчарування? Будуть. Були високі очікування? Були.

Ми робимо те, що ми повинні робити. Ми не хочемо людей якось підчепити, обдурити, як це зробив Зеленський. Може, мені гопака станцювати? Я вийшов з того віку.

Тому я буду робити те, що мені потрібно, і те, що відповідає моїм переконанням. А люди вже проголосують як захочуть.

"Не треба цілуватися з Росією, треба жити за інтересами"

ВВС: Москва зараз спостерігає за виборами в Україні. Яких позитивних сигналів для себе від нової влади чекають у Росії?

Віктор Медведчук: Чому ви вважаєте, що у Росії хочуть чогось від Ради і взагалі від України?

Чому ми повинні питати, чого Росія хоче від України? Та нічого вона не хоче. Якщо говорити про відносини Росії та України, то це Україні треба в три-п'ять разів більше від Росії, ніж навпаки.

ВВС: Одне з ваших головних гасел - це нормалізація відносин Росії і України.

Віктор Медведчук: І відновлення економічних стосунків.

ВВС: Але якщо подивитися на соціологію, то більшість українців - за інтеграцію в ЄС і НАТО. Виходить, що ви обстоюєте інтереси меншості населення України?

Віктор Медведчук: Я обстоюю інтереси людей. А якщо їх менше, ніж тих, яких більше, то це не означає, що їх інтереси ніхто не повинен обстоювати.

І знаєте, чому я їх обстоюю? Тому що я такий самий. Це я, це мої друзі, мої переконання. І я маю величезні можливості обстоювати свої переконання, тому що є люди, яким це потрібно. А головне - потрібно мені.

ВВС: А якими ви бачите майбутні відносини з Росією, з огляду на події останніх п'яти років?

Віктор Медведчук: А якими були відносини протягом останніх п'яти років? Не було жодних відносин. У майбутньому вони будуть точно іншими, точно не такими, як протягом останніх п'яти років.

З чогось треба починати. Коли ми говоримо про нормалізацію відносин, перш за все, треба сідати і домовлятися про прагматичні економічні відносини.

Найбільші інвестиції у нас з Росії. Підсумок минулого року: найбільший імпорт - з Росії. Найбільший експорт з України - в Росію. Ми що, проти вітру намагаємося рухатися? Як? Навіщо? Ми втратили 20 млрд доларів експорту за рік, а в Європі ми щось знайшли? Ні. І не знайдемо. Кабальними умовами зони вільної торгівлі з ЄС ми до кінця знищимо нашу економіку.

У нас розбігається народ. Ми навіть не знаємо, скільки сьогодні в країні людей, люди тікають.

ВВС: 20 млрд експорту - це добре, але є тисячі, мільйони українців, які втратили рідних, близьких, житло, і вони звинувачують у цьому Росію. Якими словами ви з ними будете говорити?

Віктор Медведчук: Тими, якими говорили і раніше. У нас були колись погані відносини з Польщею у зв'язку з подіями 1942 року. Але вони ж нормалізувалися. Іноді вони загострюються, але нормалізація відбувається.

ВВС: Ви думаєте, що все може повернутися на домайданний рівень?

Віктор Медведчук: Може повернутися на якийсь рівень, який буде відрізнятися від сьогоднішнього. Я особисто пропоную будувати прагматичні відносини. Не треба знову цілуватися, треба жити за інтересами.

"Янукович ніколи не був проросійським"

ВВС: У Росії перебувають люди, які зараз не можуть повернутися в Україну - Янукович, наприклад, Курченко. Як ви думаєте, вони зможуть повернутися колись?

Віктор Медведчук: Якщо в діях людей є склад злочину, вони повинні нести відповідальність.

Якщо вони домовляться з новою владою, то все може бути. Але я вважаю, що вони повинні відповідати.

Чому через них ми змушені тут страждати? Чому мій офіс намагалися три чи чотири рази спалити? Чому до мене вриваються додому, руйнують мої будівлі? Чому моя донька їздить з охороною, а вони сидять у Москві? Вони повинні нести відповідальність усі.

ВВС: Ви з ними спілкуєтеся?

Віктор Медведчук: Ні, не спілкуюся. Я зі зрадниками не спілкуюся. У мене принцип життєвий такий.

Я давно вийшов з того віку, коли можу просто так прощати. Я цим людям нічого не прощаю, бо вони довели мою країну до цього - не ці, що прийшли, а вони довели. Ось це головне. І це буде в мені завжди.

Ось всі, кого ви назвали... Янукович там, Азаров, - це вони країну довели, я це знаю. Я знаю набагато більше, ніж я говорю.

Янукович ніколи не був проросійським. Так думали. Він був проянуковичівський. Вони два роки брехали про "європейський вибір" для країни. Вони нахабно і цинічно брехали.

ВВС: Чому тоді Володимир Путін всіх їх терпить (у Росії)?

Віктор Медведчук: Поставте це питання Володимиру Путіну.

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