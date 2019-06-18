"Красиві українські жінки". Тренд чи сексизм?

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"За те, що я сказав "красива" - я ще маю вибачатися?" Так реагував лідер Радикальної партії Олег Ляшко на зауваження депутатки парламенту, до якої він публічно звертався із компліментами.

Про красу українських жінок згадав і президент Володимир Зеленський у своєму виступі у Парижі 17 червня, розповідаючи про туристичну та інвестиційну привабливість України.

"Завжди було уявлення у всіх в світі, що Україна - це, перш за все, сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом, але є й інші цифри, які говорять про те, що IT-індустрія, IT-технології та компанії дуже швидко розвиваються в Україні", - так лунали слова Володимира Зеленського.

І хоча президент не робив акценту саме на жінках, у соціальних мережах таких висловлювань йому не пробачили: одразу ж організували флешмоб #янетуристичнийбренд.

Але висловлювання Зеленського не є винятком. У різні роки політики, чиновники підтверджували це своїми заявами і коментарями.

Правозахисна організація "Ла Страда-Україна" дослідила, що близько 60% жінок потерпають від проявів сексизму в українській політиці, 47% - від сексуальних домагань, 59% - від психологічного насильства, 58% - від словесних образ, 62% від приниження через соціальні мережі та ЗМІ.

Своє дослідження "Ла-Страда" разом із Українським кризовим медіа-центром презентувала наприкінці 2018 року. Воно охоплювало період із 2010 по 2018 рік. Експерти опитували депутаток парламенту та інших жінок, пов'язаних із політикою, зокрема працівниць Верховної Ради та помічниць членів парламенту, а також жінок, які обіймають керівні посади.

Що ж говорили про жінок українські політики та чиновники?

"Почнуть роздягатися жінки"

Після заяв Володимира Зеленського у Парижі багато хто одразу ж пригадав схожі висловлювання експрезидента Віктора Януковича.

У виступі на всесвітньому економічному форумі у Давосі в січні 2011 року, говорячи про привабливість України, Віктор Янукович також згадав жінок.

"Для того, щоб увімкнути Україну (тоді слово "увімкнути" президент не зміг вимовити. - Ред.), достатньо подивитися на неї власними очима, коли почнуть квітнути каштани в Києві. І у містах українських почнуть роздягатися жінки. Побачити цю красу - це чудово", - сказав він.

Тоді, можливо, хтось подумав, що це - невдалий жарт. Але згодом виявилося, що так жартують і інші представники із команди експрезидента, зокрема, тодішній лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов. Він сказав, що насправді це був "приємний гумор" президента.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Віктор Янукович говорив про каштани і українських жінокще у 2011 році

"Я дотримуюся тієї точки зору, що у нас дуже гарні дівчата і жінки, і коли приїжджають мої друзі з інших країн і бачать те, що у нас дійсно є на вулицях, я кажу: а те, що возять у машинах, ще краще...", - запевняв пан Єфремов.

"Тому в цьому плані я б не спекулював на цій ситуації. Насправді це приємна річ, коли жінки в Україні дуже красиві", - переконував він.

До цієї заяви про "каштани" і "роздягнутих жінок" Віктор Янукович у 2010 році, коли він відмовився від теледебатів із Юлією Тимошенко перед другим туром президентських виборів, цілком однозначно вказував на "місце" жінки у суспільстві.

"Те, що мені кажуть, що з жінкою марно сперечатися, - неправильно, я з цим не згоден. Я, в першу чергу, вважаю, що вона - прем'єр-міністр і повинна нести відповідальність за кожне своє слово. А якщо вона жінка, то повинна йти на кухню і показувати там свої примхи", - заявляв тоді Віктор Янукович.

"Я що, мав їй сказати "відьма стара"?

Сексистські заяви депутатів парламенту у стінах Верховної Ради - далеко не рідкість. Схоже, що першість тут - у лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Він досить часто акцентує на статі і не вважає це чимось ненормальним.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Лідер Радикальної партії Олег Ляшко

"Я ще раз хочу наголосити: шановна колего, якщо "молода", "розумна", "красива" - це сексизм, якщо це образа, то я не знаю, що мені сказати. Я що, мав їй сказати "відьма стара", чи що?"? - дивувався Олег Ляшко.

"Порошенківська віце-головиха Геращенчиха цинічно бреше, що ми блокували трибуну", - так Олег Ляшко реагував на заяви Ірини Геращенко.

Неодноразово сексистські висловлювання доводилося чути від політиків-чоловіків як у стінах парламенту, так і в телеефірах на адресу Надії Савченко. Зокрема у 2016 році депутат Антон Геращенко радив їй "зайнятися влаштуванням свого особистого життя".

"Я сексист"

А Ілля Ківа неодноразово у телеефірах стверджував, що він сексист.

Ось як він пояснював причини, через які не зміг працювати під керівництвом Хатії Деканоїхдзе, екс-керівника Нацполіції.

"Мені просто складно було сприймати жінку-керівника. Мене одразу ж назвуть сексистом. Так і є. Я сексист у прямому сенсі цього слова. Я вважаю, що чоловік - це той, хто оберігає і охороняє умови, а жінка у цих умовах вже живе", - - казав він в ефірі каналу "112 Україна" на початку 2017 року.

"Дорогенька моя"

Копирайт изображения facebook Image caption Одна із учасниць флешмобу, Ліза Кузьменко

Екс-президенту Петру Порошенку також закидали прояви сексизму. У лютому 2018-го під час прес-конференції він вдався до висловлювань, які також призвели до флешмобу у Facebook.

Журналістка "Детектор медіа" запитала, як йому "бути президентом-олігархом у країні, де люди живуть на межі гуманітарної катастрофи?"

Петро Порошенко розповідав про досягнення під час свого президентства, а потім сказав: "Ключова позиція, дорогенька моя, ми повинні з вами змінити країну".

Це не сподобалось журналісткам, які підтримали колегу у соціальних мережах.

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