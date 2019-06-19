У яких країнах найменше довіряють вакцинам? Інтерактивна таблиця

Найбільше глобальне дослідження ставлення людей до імунізації свідчить про те, що рівень довіри до вакцин у деяких регіонах викликає тривогу.

У яких країнах вакцинація викликає найбільший скептицизм?

Щоб побачити інтерактив, необхідно встановити сучасний браузер з підтримкою JavaScript. Чи довіряють вакцинації у вашій країні? Обрати країну: Обрати країну: Учасникам опитування запропонували оцінити, наскільки вони погоджуються з такою заявою. Оберіть заяву, щоб побачити результати 1. Вакцинація не загрожує здоров'ю 2. Вакцинація ефективна 3. Вакцинація дітей – це необхідний захід 1. Вакцинація не загрожує здоров'ю 2. Вакцинація ефективна 3. Вакцинація дітей – це необхідний захід Результат може не дорівнювати 100% через округлення Учасникам дослідження також запропонували поділитися поглядами на наукові теми. Після аналізу відповідей на п'ять ключових запитань виявлено рівень довіри до науки - високий, середній або низький. Високий

Високий Середній

Середній Низький

Низький Не визначився Високий

Високий Середній

Середній Низький

Низький Не визначився Джерело:Wellcome Global Monitor, Gallup World Poll 2018 На жаль, інформація для цієї країни відсутня Немає інтернет-підключення. Будь ласка, спробуйте ще раз.

Wellcome Global Monitor провела національні репрезентативні опитування у 142 країнах. Теми опитування включали: довіру до науки, науковців та інформації про здоров'я; рівні розуміння та інтересу до науки та здоров'я; ставлення до вакцин.

Над інтерактивною таблицею працювали: продюсери - Беккі Дейл і Крістін Дживанс; дизайн - Дебі Лоізоу; розробка - Скотт Джарвіс і Катя Арценкова.

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