У яких країнах найменше довіряють вакцинам? Інтерактивна таблиця

  • 19 червня 2019

Найбільше глобальне дослідження ставлення людей до імунізації свідчить про те, що рівень довіри до вакцин у деяких регіонах викликає тривогу.

У яких країнах вакцинація викликає найбільший скептицизм?

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Wellcome Global Monitor провела національні репрезентативні опитування у 142 країнах. Теми опитування включали: довіру до науки, науковців та інформації про здоров'я; рівні розуміння та інтересу до науки та здоров'я; ставлення до вакцин.

Над інтерактивною таблицею працювали: продюсери - Беккі Дейл і Крістін Дживанс; дизайн - Дебі Лоізоу; розробка - Скотт Джарвіс і Катя Арценкова.

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