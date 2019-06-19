У яких країнах найменше довіряють вакцинам? Інтерактивна таблиця
- 19 червня 2019
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Найбільше глобальне дослідження ставлення людей до імунізації свідчить про те, що рівень довіри до вакцин у деяких регіонах викликає тривогу.
У яких країнах вакцинація викликає найбільший скептицизм?
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Чи довіряють вакцинації у вашій країні?
Обрати країну:
Обрати країну:
Учасникам опитування запропонували оцінити, наскільки вони погоджуються з такою заявою.
Оберіть заяву, щоб побачити результати
Результат може не дорівнювати 100% через округлення
Учасникам дослідження також запропонували поділитися поглядами на наукові теми. Після аналізу відповідей на п'ять ключових запитань виявлено рівень довіри до науки - високий, середній або низький.
- Високий
- Середній
- Низький
- Не визначився
- Високий
- Середній
- Низький
- Не визначився
Джерело:Wellcome Global Monitor, Gallup World Poll 2018
На жаль, інформація для цієї країни відсутня
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Wellcome Global Monitor провела національні репрезентативні опитування у 142 країнах. Теми опитування включали: довіру до науки, науковців та інформації про здоров'я; рівні розуміння та інтересу до науки та здоров'я; ставлення до вакцин.
Над інтерактивною таблицею працювали: продюсери - Беккі Дейл і Крістін Дживанс; дизайн - Дебі Лоізоу; розробка - Скотт Джарвіс і Катя Арценкова.
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