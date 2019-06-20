Копирайт изображения cerkva.info Image caption Колишній патріарх Філарет прагне зберегти Київський патріархат, який невизнаний світовим православ'ям

У Києві у Володимирському соборі з ініціативи владики Філарета розпочалось зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, яке його учасники називають "помісним собором".

Головна мета "собору", як раніше анонсував колишній патріарх УПЦ КП, — відродити Київський патріархат, який буде існувати окремо від автокефальної Православної церкви України.

Помісний собор — зібрання церковних архієреїв, священників та мирян, який може схвалювати стратегічні рішення в церкві та скасовувати рішення синоду.

Православна церква України на чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм вже назвала цю подію "самовільними й позастатутними зборами невизначеної групи неуповноважених осіб".

Там наголосили, що Філарет не має права одноосібно збирати помісний собор ні за чинним статутом ПЦУ, ні за колишнім статутом УПЦ КП.

У заяві ПЦУ напередодні "собору" чітко вказувалось, що всі організатори та учасники цих зборів будуть відділені від автокефальної церкви "з усіма канонічними та юридичними наслідками".

Одночасно з "собором" Філарета митрополит Епіфаній зібрав у Києві "Всеукраїнський церковно-громадський форум Єдності Українського Православ'я".

Image caption Для учасників "собору" у Володимирському храмі встановили стільці

Представники Філарета вже заявили, що з Київської богословської академії відрахували двох студентів, начебто за підтримку почесного патріарха. При цьому одного з них пізніше поновили.

Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ, які раніше належали до неканонічного Київського патріархату, проігнорували зібрання Філарета.

На "помісний собор" УПЦ КП прибули всього кілька єпископів з понад 40, які до неї раніше належали.

Image caption Перед початком "собору" у храмі, де він проходить, було не більше десятка священників

Як передає кореспондент BBC News Україна, захід закритий для преси, але перед початком "собору" у Володимирському храмі було не більше десятка священників.

Хто ж прийшов

"Собор" проводять у колишньому головному храмі УПЦ КП — Володимирському соборі, настоятель якого протоієрей Борис Табачек є прибічником та давнім соратником Філарета.

Image caption Митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф (зліва)

Як передає кореспондент BBC News Україна, до Володимирського собору з Росії приїхали митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф та його вікарний єпископ Петро (Москальов).

Відповідно до списку учасників "собору", на нього мав приїхати єпископ Фалештський і Східно-Молдовський Філарет (Теодор Панку), але він не прибув.

У РФ та Молдові існують декілька православних парафій, які належали до УПЦ КП, ними керують саме ці ієрархи.

Image caption Частина планованих учасників "собору"

Також на "собор" запрошені настоятелі деяких монастирів: Свято-Феодосіївського архімандрит Макарій (Папіш), Свято-Миколаївського (у Богуславі) архімандрит Арсеній (Пожарний).

За даними BBC, архімандрит Макарій відмовився йти на "собор".

У Володимирський собор запросили також насельника Свято-Феодосіївського монастиря архімандрит Андрій (Маруцак) протоієреї: Леонтій Никитенко, Роман Загурський (США), Володимир Чайка (Німеччина) та диякон Василій Дідух.

Водночас джерела BBC у ПЦУ припускають, що частина вказаних у списках гостей настоятелів можуть не з'явитись на собор.

Наступ Філарета

Про намір скликати собор з метою відновити Київський патріархат Філарет офіційно заявив 11 червня на спеціальних зборах інтелігенції.

"Ми скликаємо помісний собор, на якому не затвердимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 року (Помісного собору УПЦ КП 15 грудня, який ухвалив рішення про саморозпуск задля входження в ПЦУ - Ред.). Значить, він для нас не є обов'язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня", - сказав Філарет.

Колишній патріарх Філарет не визнає того, що Київський патріархат 15 грудня зранку провів помісний собор і ухвалив рішення про саморозпуск, щоб одразу влитись до автокефальної Православної церкви України.

Копирайт изображения Getty Images/BBC

"Собору помісного Київського патріархату 15 грудня не було, а був збір підписів під постановою помісного собору. Ми ту постанову на помісному соборі відкинемо і він буде для нас недійсним", - вважає Філарет.

Почесний патріарх хоче зробити це для того, щоб, за його словами, зберегти Київський патріархат, який буде незалежним від Москви й Константинополя.

Філарет заявляє, що нинішня автокефальна православна церква залежна від Вселенського патріархату, а якби він наперед знав зміст томосу про автокефалію, який надали ПЦУ, то не прийняв би його.

"Епіфаній - слуга Вселенського патріарха, а так звана ПЦУ служить інтересам греків", - вважає владика.

Філарет наполягає, що статус ПЦУ як митрополії, а не патріархату, принижує церкву і є ознакою її несамостійності.

Після проведення Філаретом "собору" і створення альтернативи ПЦУ, соратники почесного патріарха в очах світового православ'я і Вселенського патріарха можуть стати розкольниками.

Владику Філарета така перспектива не лякає. Він усвідомлює, що після "собору" знову може опинитись у неканонічному статусі, як був до рішення Вселенського патріархату від 12 жовтня 2018 року.

Копирайт изображения Getty Images

Почесний патріарх наполягає, що зможе "зберегти Київський патріархат. Він хоч буде і маленьким, але виросте у велику церкву".

Так само Філарету неважливо, що його підтримує тільки незначна частина єпископів. За його словами, для розвитку церкви "від самого малого" достатньо всього двох єпископів, щоб вже потім висвячувати нових. За церковними канонами, висвячувати у єпископи можуть як мінімум двоє єпископів, а без єпископа церква не може функціонувати, оскільки тільки вони можуть освячувати необхідне для таїнств миро.

Позиції Епіфанія

У свою чергу предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній і більшість єпископів наполягають, що церква є автокефальною та незалежною. Там наводять приклад багатьох інших помісних церков, які не мають статусу патріархії.

За даними джерел BBC, Вселенський патріархат однозначно підтримує Епіфанія і не виключає застосування санкцій у разі втілення сценарію відновлення Київського патріархату.

11 червня митрополит Епіфаній відвідував Константинополь, де вітав з днем ангела Вселенського патріарха.

Там він навіть мав коротку розмову з предстоятелем Елладської церкви архієпископом Ієронімом, визнання з боку якої ПЦУ хоче добитись вже восени.

Раніше в інтерв'ю ВВС News Україна Епіфаній пояснював причину конфлікту з Філаретом - той сам хотів керувати ПЦУ, проте новий предстоятель почав самостійно розвивати новостворену церкву, а багато вимог Філарета до себе назвав "ультиматумами, які його принижують".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Митрополита Епіфанія підтримує абсолютна більшість єпископів церкви

Конфлікт у новій українській церкві став публічним на початку травня. Колишній предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет тоді заявив, що він досі є патріархом київським, а сам патріархат нібито досі існує.

Водночас ПЦУ і Міністерство юстиції це заперечують.

Між Філаретом та предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм відбувся конфлікт за першість у церкві.

Формально Філарет є простим єпископом ПЦУ й керівником Київської єпархії, а також членом виконавчого органу церкви — синоду. Він користується титулом почесного патріарха, але визнають його лише у ПЦУ.

На початку травня Філарет озвучив низку звинувачень у бік Епіфанія, зокрема у невиконанні певних домовленостей, начебто досягнутих перед об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року, та у залежності від Константинополя (Вселенського патріархату).

Почесний патріарх заявляє, що низка положень томосу про автокефалію та статуту ПЦУ невигідні для української церкви й закликав їх не виконувати.

Копирайт изображения FACEBOOK/ORTHODOX.IN.UKRAINE Image caption У Константинополі митрополит Епіфаній зустрівся із предстоятелем Елладської церкви архієпископом Ієронімом

14 травня Філарет збирав єпископів колишнього УПЦ КП у Володимирському соборі, проте тоді до нього практично ніхто не прийшов.

Наприкінці травня почесний патріарх навіть видав указ, фактично спрямований проти Епіфанія.

Він відлучив від служіння ректора Київської православної богословської академії та близького соратника митрополита Епіфанія протоієрея Олександра Трофимлюка, парафія якого підпорядковувалась Філарету.

У відповідь Епіфаній підпорядкував київську парафію Трофимлюка собі, а всі укази патріарха на бланках київського патріархату з 30 січня 2019 року визнав недійсними.

Формально київська єпархія, якою керує Філарет, досі не перереєструвала свій статут як частина ПЦУ. 24 травня синод ПЦУ зобов'язав її зробити це у місячний термін.

Очікується, що на найближчому засіданні синоду ПЦУ, яке відбудеться вже за декілька днів, церква дасть канонічну оцінку діям Філарета, а також дозволить парафіям Києва переходити від Філарета безпосередньо у підпорядкування Епіфанія.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!