Чому Facebook хоче стати майбутнім грошей

Це надзвичайно амбітний проект - дехто скаже, що тут "пахне" манією величі, адже йдеться про створення нової світової криптовалюти. Девід Маркус із Facebook пояснив, що головна мета - надати мільярдам людей більше свободи за допомогою грошей і "виправити багато недоліків нинішньої системи".

Це не просто невеликий пілотний проект, якому команда з декількох чоловік присвятить кілька місяців роботи, - це майбутнє Facebook і майбутнє нової грошової одиниці, яку підтримали великі гравці ринку фінансових послуг, такі як PayPal і Visa, вихідці з Кремнієвої долини, як Uber і Lyft, та великі венчурні фірми.

Технологічні і фінансові "супергерої" об'єдналися, щоб зробити світ кращим.

Нова криптовалюта, яку Facebook назвав Libra, викликає чимало питань. Навіщо? Чи потрібна нам нова глобальна валюта? І чому, власне, Facebook?

Для чого?

У Facebook очікують, що Libra буде затребувана переважно в країнах, що розвиваються. Нею зможуть скористатися до 1,7 мільярдів людей, які не мають банківського рахунку, щоб перераховути гроші родичам, не сплачуючи великих комісій.

Проектом зацікавились безліч організацій: від кенійського мобільного сервісу M-PESA до WorldRemit - британського стартапу, що займається грошовими переказами.

А от що до кінця не зрозуміло - так це те, як саме Libra збирається вирішити проблему ідентифікації людей, що користуватимуться криптовалютою, і як боротиметься з можливим її використанням для відмивання грошей. Ще одне питання - чи вдасться їй підлаштується під норми законодавства різних країн.

Якщо Libra дійсно дозволить людям перераховувати кошти за допомогою мобільного телефону так само просто, як вони обмінюються повідомленнями, то стане дуже привабливим сервісом. Але зробити це дешево і водночас зробити сервіс безпечним буде дуже непросто.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Девід Маркус - керівник проекту з розробки криптовалюти у Facebook

Це дійсно глобальний проект?

Facebook, яка точно думає про можливі репутаційні ризики цього проекту, судячи з усього, хоче загострити увагу на тому, що Libra - це саме міжнародний проект, в якому сама компанія відіграватиме лише невелику роль.

Скептики вже пригадують Facebook проект Internet.org зі свторення безкоштовного інтернету, який так само позиціонувався як результат роботи багатьох міжнародних компаній, але зрештою активно критикувався. Зокрема, за приділення завеликої уваги сервісам самої Facebook.

Відтоді чимало міжнародних партнерів просто пішли з проекту.

Як Facebook на цьому зароблятиме?

У самій Facebook кажуть, що отримуватимуть "незначну" плату за кожну транзакцію.

Через дочірню компанію Calibra Facebook також отримає змогу заробляти на додаткових фінансових послугах, які пропонуватиме користувачам.

Проте головний "приз" - це ситуація, коли люди проводимуть у Facebook чи WhatsApp ще більше часу. А це дозволить демонструвати їм ще більше реклами.

Чому саме криптовалюта і блокчейн?

У Facebook розраховують, що Libra матиме всі переваги біткоїна, але при цьому буде позбавлена основних його недоліків.

Проте критик криптовалют Девід Джерард каже, що до кінця не ясно, чому Libra працюватиме саме як криптовалюта і потребує використання блокчейну.

"Зазвичай причиною промовляння слова "блокчейн" є бажання надати магічний ефект немагічним ідеям", - каже він.

Навіщо комусь в це вірити?

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Звісно, це хороше питання - чому після скандалу з Cambridge Analytica та низки інших схожих історій хтось взагалі захоче довіряти Facebook - тим більше в тому, що стосується грошей?

У Facebook кажуть, що їхній сервіс Calibra зберігатиме фінансову інформацію та дані з соцмереж окремо, і користувачам не показуватимуть рекламу з огляду на їхні витрати.

Але знову ж таки: головний захисний аргумент Facebook полягає в тому, що це міжнародний проект, а не новий план Марка Цукерберга із завоювання світу.

"Так, це ініціатива Facebook, - каже Девід Маркус. - Але на той момент, коли все запрацює, вона вже не контролюватиметься нами. В нас будуть такі ж права, як і в інших партнерів".

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