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Володимир Путін звинуватив Володимира Зеленського у тому, що той не проявляє достатньо політичної волі для налагодження відносин з Росією та вирішення конфлікту на Донбасі.

Перед цією заявою очільнику Кремля на його прямій лінії показали сюжет про проблеми переселенців з Донбасу в російських Набережних Челнах.

Потім ведучий озвучив питання з соцмереж: "Чому ви не спілкуєтесь з Зеленським? Йому важко, він же молодий, ненавчений. Зробіть перший крок!"

"Що я можу сказати? Він талановита людина. Пригадую його виступи на КВН у Москві… Все це було талановито і смішно", - відповів Володимир Путін.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Путін не відповів прямо на питання про свої очікування від мінських переговорів з оновленої українською делегацією

"Але те, що ми зараз бачили, це не смішно. Це не комедія - це трагедія. І якщо він вже опинився у тому місці, де перебуває, став главою держави, то треба ці проблеми вирішувати. Тим більше, що він обіцяв це під час своєї виборчої кампанії", - порадив російський президент.

"А зараз що відбувається? От, перебуваючи у Парижі, він заявив, що не збирається розмовляти з сепаратистами. Тобто з представниками цих невизнаних республік. А як тоді вирішувати цю проблему?" - запитав пан Путін.

Він також звинуватив українську владу і ЗСУ у збільшенні обстрілів на Донбасі та небажанні припинити економічну блокаду Донецька і Луганська.

"Тому кроки назустріч - це найпростіше. Потрібна політична воля зі сторони українського керівництва", - дорікнув президент Росії.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Зеленський у Парижі відзанчав, що Росія не виконала нічого з того, що має у мінському процесі

У Парижі Володимир Зеленський заявив: "Ми не готові на діалог з сепаратистами. Ми готові працювати у мінському форматі. Припинення вогню, звільнення полонених".

Ще раніше у команді новообраного президента України казали, що не бачать перспектив говорити з невизнаними республіками, оскільки всі їхні дії визначає Москва.

Паспорти для українців

На прямій лінії Володимир Путін повторив обіцянку спростити видачу російських паспортів для українців.

Йому продемонстрували відеоролик про багатодітну родину українських переселенців з Торецька, які поїхали звідти у Татарстан та не повертаються, адже сину "приходять повістки в армію" й він "не хоче убивати своїх".

Переселенці нарікали, що не можуть отримати російське громадянство.

Володимир Путін у відповідь пообіцяв подивитися, "які корективи треба внести у нормативну базу, щоб питання вирішувалося по суті, а не по папірцях".

Він додав, що намагатиметься спростити отримання російських паспортів не лише для тих українців, які живуть у РФ, а й тих, які "перебувають десь за кордоном, у тому числі й на території самої України".

"У будь-якому разі ми намагатимемось лібералізувати цей процес і зробити його максимально доступним для українців", - пообіцяв Путін.

Також він анонсував завершення будівництва залізничної частини Кримського мосту до кінця 2019 року.

Ще у квітні, одразу після перемоги Володимира Зеленського на виборах, президент РФ видав указ про спрощену видачу громадянства Росії жителям окремих районів Донецької та Луганської областей.

У Києві тоді висловили протест проти такого рішення.

"Братськими" такі відносини точно називати не можна", - прокоментував ті дії Кремля Володимир Зеленський.

Українські в'язні і Медведчук

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Відповідаючи на питання про українців, затриманих у Росії, Володимир Путін згадав про Віктора Медведчука, який, за словами російського президента, "дуже близько до серця всі ці проблеми сприймає".

"Але такі питання мають вирішуватися у комплексі", - наголосив очільник Кремля.

"Ми маємо подумати, як буде вирішена доля тих людей, які для нас небайдужі. У тому числі й громадян РФ, які перебувають в аналогічній ситуації на Україні", - додав Володимир Путін.

Водночас він проігнорував частину поставленого до нього питання про очікування від переговорів у Мінську з оновленою українською делегацією.

Примирення не буде

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Також під час прямої лінії Володимир Путін заявив, що не планує миритися з західними країнами для скасування санкцій.

"Що значить, з усіма помиритися? Ми ні з ким не сварились, й таких намірів не мали", - відповів російський президент на питання про те, чи варто Москві "помиритися з усіма".

"Про примирення мова не йде. Якщо ми повністю здамося і наплюємо на свої фундаментальні національні інтереси, чи будуть якісь зовнішні зміни? Кардинально нічого не зміниться", - впевнений пан Путін.

"Нас звинувачують, що ми Донбас окупуємо, що повна нісенітниця і брехня", - додав він.

На прямій лінії Володимир Путін визнав, що Росія втратила 50 млрд доларів через економічні санкції, введені західними країнами з 2014 року після анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.

Проте, як запевнив президент Росії, через російські санкції у відповідь Євросоюз "втратив більше" - до 240 млрд доларів, за його розрахунками.

Пряма лінія

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Це була вже 17 пряма лінія Володимира Путіна - перша відбувался ще у 2001 році.

13 разів він проводив її як президент Росії, ще чотири - як прем'єр-міністр.

Нинішня тривала більше чотирьох годин, під неї робили спеціальні відеовключення з різних регіонів Росії а також було включення, як заявлялося, з Києва.

Російські медіа звітували, що росіяни хотіли прислали Путіну більше 1,5 млн питань.

Частина з них стосувалися й України, зокрема про те, чи зміняться відносини між Києвом та Москвою після приходу до влади Володимира Зеленського, а також про очікування Володимира Путіна від українських парламентських виборів.

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