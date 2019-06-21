Шахраї видали себе за французького міністра і "заробили" $90 млн. До чого тут Україна?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ліворуч - справжній міністр Жан-Ів Лє Дріан. Праворуч - фейковий

Кількість злочинів, що будуються на викраденні чужої особистості, стрімко зростає. Але найнахабнішим із них, ймовірно, є історія шахраїв, які видали себе за міністра оборони Франції. Як їм це вдалося? Вони просто вдягнули його маску.

Впродовж двох років, починаючи з 2015-го, невідома особа чи група осіб вдавали із себе міністра оборони Франції Жан-Іва Лє Дріана. Завдяки цьому шахраї змогли "заробити" близько 90 мільйонів доларів.

Серед жертв - мусульманський духовний лідер Ага Кхан та власник виноробної компанії Château Margaux.

Під виглядом міністра шахраї зверталися до заможних осіб і просили надати фінансову допомогу - нібито на звільнення журналістів, взятих у полон ісламістами на Близькому Сході.

Оскільки Франція офіційно не виплачує викупи за заручників, пояснювали злочинці, вони просили жертв направити кошти на рахунки у китайському банку.

Частина потенційних жертв відчували, що щось не так, й відмовлялися надсилати кошти. Проте були й ті, хто погоджувались. Саме завдяки їм шахраям вдалося реалізувати одну з найбільш нахабних злочинних схем останніх років.

Навіщо прикидатися міністром?

"Все у цій історії - виняткове", - каже Дельфін Мейе, адвокат справжнього французького міністра Лє Дріана, який зараз очолює зовнішньополітичне відомство країни.

"Вони мали сміливість присвоїти собі особистість чинного міністра. Вони телефонували керівникам компаній і очільникам урядів різних країн і просили про величезні суми грошей".

Чому зловмисники обрали своїм "обличчям" саме пана Лє Дріана, до кінця незрозуміло.

Не виключено, що посада міністра оборони "підходила за сценарієм" - від його імені логічно було просити гроші для виплати викупу за полонених.

Як працювала шахрайська схема

Все починалося із дзвінків впливовим людям з усього світу від імені "помічника", який згодом з'єднував жертв із фейковим французьким міністром.

Спочатку розмови велися виключно телефоном, але згодом шахраї почали використовувати відеозв'язок.

Тепер фальшивий Лє Дріан мав не лише звучати як справжній, а й виглядати, як він.

Для цього зловмисники замовили спеціальну маску. Щоб жертва не могла відрізнити її від справжнього обличчя, освітлення в кадрі навмисно робили поганим, а якість відео намагалися дещо погіршити.

Хто це зробив і до чого тут Україна

Справу наразі розслідують у Франції. Основна підозра падає на франко-ізраїльського шахрая Гілберта Чіклі.

Зараз він перебуває у в'язниці в Парижі, де опинився після екстрадиції з України, куди приїхав у серпні 2017 року.

Українські правоохоронці затримали його на прохання колег із Франції. Поліцейським він сказав, що приїхав до України як паломник, щоб відвідати могилу відомого рабина.

Однак правоохоронці знайшли в його телефоні докази того, що він завітав в Україну з іншою метою - щоб купити маску.

Копирайт изображения AFP Image caption Гілберт Чіклі в українському суді. Вересень 2017 року

Певний час Чіклі перебував в українській в'язниці, де проявив себе дуже своєрідно. Він заплатив працівникам тюрми, щоб ті встановили в його камері холодильник, заповнений стейками і горілкою, а потім викладав відео із камери у соцмережі.

Зрештою Чіклі екстрадували до Франції.

Здавалося б, винний покараний, і на цьому історія мала б закінчитися.

Але на початку цього року, вже коли Чіклі перебував за ґратами у Франції, дзвінки від імені міністра Лє Дріана продовжувалися.

Це дозволяє припустити, що Чіклі вів справи не один - можливо, в нього був один або ж навіть кілька напарників.

У лютому в Тель-Авіві затримали трьох осіб, що мають французьке та ізраїльське громадянство. Після цього дзвінки від імені міністра припинилися. Але чи надовго? Це залишається питанням.

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