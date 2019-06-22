Копирайт изображения Getty Images Image caption Сергій Гаврилов - досвідчений російський політик, у фокусі уваги якого перебувають питання релігії, України і Сирії

У Грузії третій день йдуть масові протести, що призвели до відставки спікера парламенту. Приводом для них став візит депутата російської Держдуми Сергія Гаврилова та його виступ з президії грузинського парламенту російською мовою.

Це досвідчений політик-комуніст, який працює у сфері релігії й не так давно боровся проти надання Україні томосу.

Що ж відомо про людину, через яку почалися протести у Тбілісі?

Комуніст на сторожі релігії

Копирайт изображения Getty Images Image caption З багаторічним лідером російських комуністів Геннадієм Зюгановим

Політичну кар'єру 53-річний член Компартії РФ Сергій Гаврилов почав ще у СРСР.

У 1990-1993 роках був депутатом Тульської міськради, а у 2005 році став депутатом Бєлгородської обласної думи.

У 2007 році обрався до Держдуми РФ.

Зараз Гаврилов очолює там Комітет з розвитку громадянського суспільства, питань громадських і релігійних об'єднань.

Основной фокус його роботи в останні роки - релігія.

У лютому 2019 року він говорив в інтерв'ю російським "Новим известиям": "Держава занадто відокремилося від церкви, недофінансування йде. З огляду на ту величезну роботу, що несе церква - питання суспільних звичаїв, суспільного виховання і суспільного піклування - держава, звичайно, мало приділяє церкві можливостей, у тому числі матеріальних і фінансових".

Гаврилов - координатор міжфракційної депутатської групи захисту християнських цінностей.

Вона утворилася в 2017 році. Перше засідання групи відкрив монастирський хор, а священики попросили депутатів заборонити аборти, сурогатне материнство і дозволити батькам фізично карати дітей.

Він - голова російської делегації у Міжпарламентській асамблеї православ'я (МАП).

Ця організація була створена в 1993 році з ініціативи грецького парламенту.

"Поряд з Грецією лідируюча роль в Асамблеї належить Росії", - йдеться в описі організації на сайті російської Ради Федерації.

У 2018 році Сергія Гаврилова обрали главою МАП.

Проти томосу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сергій Гаврилов переймається питаннями церкви і порушеннями прав вірян.

Депутат Гаврилов багато їздить по святих місцях, часто робить це разом з офіційними делегаціями.

У 2017 році він їздив на конференцію "Глас апостола Андрія Первозванного в сучасному світі", що зібрала разом східних християн.

Володимир Якунін, голова опікунської ради Фонду Андрія Первозванного та колишній глава Російських залізниць, говорив там про негативну сторону глобалізації, а представник Української православної церкви Московського патріархату митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука розповідав про дискримінацію УПЦ МП в Україні після 2014 року.

Коли Україна вела переговори про автокефалію, Сергій Гаврилов підтримував УПЦ МП, залежну від РПЦ.

Він їздив до Греції на Всесвітню асамблею православ'я разом з депутатом Держдуми РФ Іриною Яровою.

"Російська делегація хотіла домогтися того, щоб в резолюції асамблеї з'явився пункт "про підтримку канонічного православ'я", але грецька сторона виступила проти цієї ініціативи", - розповідав Російській службі Бі-бі-сі про той візит інший учасник російської делегації, голова Фонду єдності православних народів Валерій Алексєєв.

Сергій Гаврилов неодноразово висловлювався про порушення прав православних.

Держдума Росії ухвалила законопроект Гаврилова та інших депутатів, за яким турфірми не зможуть більше організовувати паломництва - право на це мають лише релігійні організації.

Сергій Гаврилов і його комітет уже внесли новий законопроект про релігію, яий гарантує учасникам спортивних заходів різні права у задоволенні духовних потреб.

Депутат не виключив, що включить у проект положення про молитовні кімнати на спортивних майданчиках.

Україна і Сирія

Копирайт изображения Getty Images Image caption На зустрічі з Башаром Асадом у столиції Сирії Дамаску, 2016 рік

Що один фокус уваги Гаврилова - українці, яких, на його думку, притісняють на батьківщині, або ж які виїхали до Росії.

За задумом депутата, його поправки до закону "Про громадянство" допоможуть громадянам України, що переселилися в Росію і отримали громадянство РФ, влаштовуватися на держслужбу.

Крім України депутат переймається Сирією.

У 2014 році він був спостерігачем на виборах глави Сирії від російського парламенту.

У 2015 році у складі російської делегації зустрічався з Башаром Асадом.

У 2016 році виконував роль вівтарника на першій за довгий час службі у православному храмі в Дамаску.

Як глава комітету з розвитку громадянського суспільства Сергій Гаврилов бореться із закордонним фінансуванням російських громадських організацій.

Коли у квітні цього року Мінекономрозвитку Росії запропонувало уточнити в законі, яку діяльність вважати політичною (щоб громадські організації, які політикою не займаються, все ж могли використовувати закордонні гроші), Сергій Гаврилов висловився проти: "Питання іноземного фінансування я б не поспішав пом'якшувати, адже у нас скоро вибори і є ризик втручання в них неурядових організацій".

Що ж сталося у Тбілісі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сергій Гаврилов у президії грузинського парламенту

Поява Гаврилова вже не вперше викликає скандал.

Під час травневих протестів проти будівництва храму в сквері в російському Єкатеринбурзі він заявив, що "пиріжки в сквері закінчуються Одесою і тоталітарними режимами".

Політик мав на увазі пожежу в одеському Будинку профспілок в травні 2014 року, в якому загинули 48 людей і яку широко висвітлювали російські медіа.

В інтерв'ю Російській службі Бі-бі-сі Сергій Гаврилов розповів, що безпосередньо перед скандалом у грузинському парламенті гостей МАП зустріли "урочисто, на найвищому рівні": "Відбувся прийом, бесіда з представниками парламенту, з лідерами грузинської церкви, з депутатами".

Засідання генеральної сесії МАП, за його словами, вирішили провести у будівлі парламенту, щоб надати йому більшої урочистості - мовляв, так грузинська сторона хотіла показати зміцнити свій імідж країни, що може проводити великі форуми.

"Після двох годин роботи запросили як керівників мене і генерального секретаря МАП, грецького депутата Андрія Міхайлідіса. Нас попросили сісти в президію. Це відповідає нашому протоколу, з нашим статутом", - пояснив російський політик.

Він також розповів, що під час перерви "увірвалася юрба, захопила президію, знищила наші документи і почала викрикувати погрози".

Засідання перенесли в готель, де його провели і завершили у прискореному режимі: "Ми обговорили всі питання, асамблея не була перервана".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сергій Гаврилов вважає, що тепер Грузія має вибачитися перед Росією і МАП

"У той момент, коли ми вийшли до преси, був скоєний фізичний напад на депутатів. Мене намагалася захистити грузинська служба безпеки, я вдячний офіцерам, які врятували життя депутатам", - відзначив Сергій Гаврилов.

Водночас голова української делегації Віктор Єленський, який тоді ж спілкувався з грузинською пресою і підтримав дії опозиції, повідомляв, що після цього Сергій Гаврилов звинуватив його у підбурюванні протестувальників і образах на адресу президента РФ Володимира Путіна. За різними повідомленнями, справа дійшла до штовханини.

Про цей інцидент Сергій Гаврилов у своєму інтерв'ю не згадує.

Сергія Гаврилова також звинувачують у тому, що у 2008 році він нібито брав участь у бойових діях проти Грузії на стороні абхазьких сепаратистів.

Сам він це заперечує: "У день приїзду [до Грузії] я виступив перед ЗМІ з заявою, що я ніколи не брав участі в жодних бойових діях, ніколи не брав до рук зброю, а брав участь тільки в гуманітарних операціях. Моя позиція не була поширена. Сумно, що ЗМІ, афілійовані з опозицією, лише підпалили екстремізм і радикалів, які вийшли на вулиці".

А головним винуватцем й ініціатором нинішніх події в Грузії російський політик називає грузинського експрезидента Міхеіла Саакашвілі, який зараз перебуває в Україні: "Радикали явно діють на прохання Саакашвілі".

"Націоналісти явно готувалися до цього вибуху заздалегідь. Мені шкода, що спікер пішов у відставку. Це не тому що він відкрита людина, а тому що влада піддається тиску радикалів", - додає Сергій Гаврилов.

"Я вважаю, що наші дії були абсолютно правильними. Ми приїхали в країну, яка гарантувала нашу безпеку, з добрими відкритими намірами - зміцнити нашу близькість, духовну єдність на основі православних цінностей. Ми змогли, попри тиск і погрози, завершити нашу роботу. Тепер Грузії треба провести роботу над помилками, покарати винних і вибачитися перед Росією і МАП", - вважає Гаврилов.

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