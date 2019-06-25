Як Україна стала столицею кору в Європі

Копирайт изображения Oksana Butenko

Ще донедавна чиновники у сфері охорони здоров'я вважали, що їм вдалося практично повністю ліквідувати кір у Європі. Але зараз кількість хворих на потенційно смертельну хворобу зростає через різке падіння рівня вакцинації. І найбільше постраждала Україна, яка зараз переживає одну з найгірших епідемій кору в світі. З 2017 року тут зафіксували понад 100 000 випадків кору.

Одного осіннього дня 2017 року Оксана Бутенко помахала рукою на прощання своєму синові Сергію, який вирушив до університету, в якому мав вивчитися на лікаря.

За вісімнадцять місяців, у лютому цього року, вона привезла його тіло у домовині назад додому до маленького села на Заході України.

Юнак, який хотів присвятити своє життя тому, щоб лікувати людей, сам помер у 18 років. Помер раптово, через хворобу, якій, за словами чиновників у сфері охорони здоров'я, стовідсотково можна було зарадити. Через кір, який, як вважали вони, ще кілька років тому вдалося викорінити у Європі.

Копирайт изображения Oksana Butenko Image caption Сергій Бутенко помер від пневмонії, яку спричинив кір

"Моєму Сергієві виповнилося 18 років першого листопада", - розповідає нам Оксана, стоячи навпроти сільської церкви, де проходив похорон її сина. "Для кожної мами її дитина найдорожча, для мене він так само найдорожчий. Він мріяв бути лікарем, він жив цим".

"Чому так сталося, ніхто не знає. Пам'ятаю своє дитинство, і моїх однолітків, без кору - це не дитинство. Ми всі прохворіли".

Кір дуже легко підхопити, але більшість людей долає хворобу за кілька тижнів високої температури та не дуже приємної висипки. Але у виключних випадках - таких трапляється один-два на тисячу - кір призводить до смертельних ускладнень, найчастіше пневмонії.

Сергій помер від пневмонії, яка була викликана кором після кількох днів в реанімації. Інфекція роз'їдала його легені і він не міг дихати без штучної вентиляції.

Він став одним з 39 людей, які померли від кору в Україні під час нинішнього спалаху хвороби, що почався в 2017 році.

Кір розповсюджується по всій Європі. У минулому році кількість нових випадків зросла втричі і сягнула 82,596. Більшість з них зафіксували в Україні, де на кір перехворіли 53,218 людини.

Image caption За останні два роки в Україні рівень захворюваності на кір стрімко зріс

"Ми маємо цей збіг несприятливих обставин, які накопичувалися протягом останніх 40 років, який врешті призвів до цієї проблеми, яку маємо зараз", - каже Уляна Супрун, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України. Вона вказує на різке зниження частки людей, які захищені від кору вакцинацією.

До 2001 року, за її словами, Україна імпортувала штам вакцини з Росії, яку ВООЗ пізніше оголосила неефективною. Як наслідок, "близько 44% випадків кору в Україні - це дорослі, які вважали, що вони були вакциновані, але вакцина не була дієвою".

Потім виникла проблема з холодовим ланцюгом - процесом зберігання вакцини в охолодженому стані, аби вона залишалася ефективною. На тлі економічного краху, що відбувся після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, у погано обладнаних лікарнях з ненадійним постачанням енергії вакцина не завжди зберігалася при правильній температурі.

Image caption Олесь Пограничний: Недовіра до вакцинації відображає глибші проблеми в суспільстві

Та навіть більшою стала проблема психологічна. З плином років все більше і більше людей відмовлялися проходити вакцинацію та вакцинувати своїх дітей.

"Це питання довіри", - каже Олесь Пограничний, директор приватної початкової школи у Львові. Попри епідемію, що триває вже два роки, лише половина його учнів щеплені від кору.

"Що таке вакцина? Це щось таке, що я використаю, і воно має мене захистити від чогось. У нас в школі навчаються діти батьків, які самі народилися у 90-ті, у часи, коли ніхто нікому не довіряв. Ні один одному, ні медицині, ні державі".

"У 90-ті роки, після розпаду Радянського Союзу, відбувся перехід від суспільства, якому держава все гарантувала, до суспільства, де ти був відповідальний за себе сам. Але ти не знав, як це, нести відповідальність за себе. Навколо всі брешуть - ось, що думали люди у 90-х. Тому тобі потрібно було бути міцним, як стиснутий кулак, та нікому не довіряти. В інакшому випадку - ти невдаха. Довіра - вона була для невдах".

Пані Супрун, виконуюча обов'язки Міністра охорони здоров'я, звинувачує ЗМІ та політиків у розпалюванні антивакцинальних настроїв, особливо після широко розголошеного інциденту 2008 року, про який багато повідомляли ЗМІ.

Тоді школяр Антон Тищенко помер невдовзі після імунізації проти кору. Проте згодом медична експертиза довела, що його смерть не була пов'язана з вакциною.

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У результаті цієї трагедії рівень вакцинації впав настільки різко, що до 2016 року лише 31% населення були охоплені КПК - це основна вакцина проти кору, паротиту та краснухи - і це найнижчий рівень вакцинації в світі, навіть нижчий, ніж у Африці, заявляє Супрун.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, 95% дітей мають бути імунізовані вакциною КПК для досягнення колективного рівня імунітету населення, при якому всі діти - і вакциновані і невакциновані - будуть захищені від кору, паротиту та краснухи.

Image caption Українські солдати шикуються в лінію перед лікарнею, в якій проходитимуть вакцинацію

Уляна Супрун каже, що навіть зараз вона веде боротьбу із хвилею дезінформації.

"У нас є політики, які намагаються отримати голоси, кажучи, що вам не потрібно вакцинуватися, що це - велика змова західних урядів, які хочуть заволодіти мізками наших дітей, що вакцина - це велика змова фармацевтичних компаній, які хочуть прийти до України та заробити тут багато грошей. На жаль, навіть маючи 39 смертельних випадків, важко переконати людей, що це справжня проблема".

Смерть Сергія Бутенка, однак, зачепила його однокурсників у Вінницькому національному медичному університеті.

"Було велике почуття спустошеності", - розповідає Олег Єфименко, голова студентського самоврядування. - Його знали багато людей, і його історія справді вразила кожного".

Записи у медичній книжці свідчать, що Сергія вакцинували, коли йому було один та шість років, як це рекомендують органи охорони здоров'я. Але цього виявилося недостатньо, щоб захистити його, тому що він підхопив вірус кору відразу після того, як захворів на інше вірусне захворювання - мононуклеоз.

"Цей мононуклеоз послабив його імунну систему, так що він не міг достатньо боротися проти вірусу кору", - каже доцент Олександра Попович, яка стежила за лікуванням Сергія в його останні дні.

Ймовірно, він був би краще захищений, якби незадовго до цього ревакцинувався би ще раз.

Але найважливіший урок, який ми можемо винести з цієї трагедії, вважає пані Попович, полягає в тому, що Сергій не помер би, якби не зустрівся з кором взагалі, - а це було б можливо, якщо б рівень колективного імунітету був би високим.

Після смерті Сергія багато його однокурсників поспішили зробити щеплення, розповідає студентський лідер Олег Єфименко.

Image caption Олег Єфименко каже, що смерть Сергія шокувала однокурсників

Але чому студенти-медики, майбутні лікарі, не подумали про це раніше? Адже на той час спалах проти кору вирував вже майже два роки.

Адміністрація університету повідомила BBC, що вони провели велику кампанію минулого року, щоб заохотити студентів зробити щеплення, і таким чином досягнули рівня вакцинації у понад 98%.

Вони сказали, що студентам розповідають про вакцинацію "з точки зору доказової медицини, вивчення імунології, статистичних даних, протипоказань та наслідків".

Але Катерина Булавінова, медична експертка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), який допомагає українському уряду в боротьбі з кором, вважає, що смерть Сергія Бутенка продемонструвала те, що загалом університетські декани роблять недостатньо для захисту студентів.

"На мою особисту думку, це жахлива ситуація, особливо тому, що їй можна було запобігти", - каже вона. - Для мене це велика таємниця, тому що спалах кору в Україні триває вже третій рік, і кількість тих, хто захворів на кір - величезна. Та попри це декани всіх медичних університетів досі не зайняли сильної позиції, щоб захистити студентів".

"Найбільша проблема полягає в самих медичних працівниках. Ми отримуємо все більше і більше молодих лікарів, які нічого не знають про імунізацію або сумніваються в імунізації, або проти імунізації".

Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун також вважає, що самі лікарі і є головними розповсюджувачами сумнівів щодо вакцин.

Image caption Деякі лікарі в Україні вважають, що відмова від вакцинації допоможе дитині в довгостроковій перспективі

Вона каже, що деяких студентів-лікарів вчать, що щеплення не потрібні.

Обґрунтованим вважають переконання, що для дитини краще перенести хворобу, оскільки тоді вона матиме пожиттєвий імунітет.

"Коли академіки такого рівня вчать майбутніх лікарів тому, що їм не потрібно вакцинувати дітей, це дійсно робить проблему ще більш заплутаною", - каже пані Супрун.

Член Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федій Лапій розповідає: "У нас є професори, які вважають, що вакцинація проти кору під час сезону грипу, наприклад, з жовтня по травень, є небезпечною процедурою, оскільки це призведе до імуносупресії. Це міф, це неправдива інформація. Це небезпечно для країни".

Пані Супрун каже, що розповсюдження дезінформації медичними працівниками та науковцями не можна зупинити через те, що університети є незалежними і в даний час немає засобів відкликання професійної кваліфікації.

Але систему ліцензування лікарів, яка зробить це можливим, вже запроваджують.

Image caption Федір Лапій каже, що деякі вчені поширюють міфи про антивакцинацію

Вона каже, що багато проблем, які призвели до епідемії, зараз долають. Вакцини закуповує ЮНІСЕФ, який допомагає уряду відвідувати лікарні та поліклініки, щоб переконатися в тому, що там підтримують холодовий ланцюг.

"Ми знаємо, що вакцини, які ми отримали протягом останніх двох років, працюють. В минулому році ми вакцинували понад 900 тисяч людей, і у нас був нульовий рівень смертності або серйозних ускладнень від неї".

Мобільні бригади вакцинації об'їхали регіони, які найбільше постраждали від епідемії, щоб імунізувати дітей, які пропустили щеплення. Безкоштовна вакцинація тепер доступна і для всіх дорослих.

У минулому році 90% однорічних і шестирічних дітей були вакциновані проти кору. Але це все ще залишається величезна кількість дітей і дорослих, які не отримали щеплень в потрібний час протягом попередніх років.

За оцінками ЮНІСЕФ, 30% довідок про вакцинацію можуть виявитися підробками.

"Коли батьки чують, що їхні діти мають бути вакцинованими, аби ходити до школи, то після цього вони, на жаль, йдуть до лікарів та купують довідки про щеплення", - розповідає пані Супрун.

У Львівській області, яка постраждала від кору найбільше, за словами Уляни Супрун, сталося таке: "Коли ми прийшли до (обласного) відділу охорони здоров'я і запитали, скільки дітей потрібно вакцинувати, то згідно з їхніми даними їх було 22 тисячі. Але коли ми пішли до шкіл та перевірили, які саме записи були точними, то виявили, що щеплень потребували 50 тисяч дітей, оскільки довідки 28 тисяч виявилися підробленими".

Image caption Активістка Вероніка Сидоренко не вакцинувала своїх дітей

Згідно з законом, українські діти повинні бути вакциновані від певних захворювань, у тому числі від кору, для того, щоб відвідувати державні школи. Верховний Суд України своїм рішенням підтвердив, що вакцинація є обов'язковою, а невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячі садочки. Але закону не завжди дотримуються.

Його також оскаржують деякі батьки, серед яких і Вероніка Сидоренко, засновниця руху під назвою "Вакцинація - вільний вибір".

Її троє дітей не мають щеплень. "Коли я порівняла ризик від хвороби, проти якої ми вакцинуємося, і ризик від наслідків вакцинації, я вирішила не робити їм щеплень", - пояснює вона.

За даними ВООЗ, ризик виникнення важкої алергічної реакції на вірус кору становить один на мільйон. Але Вероніка не довіряє статистиці ВООЗ. Вона вважає, що кампанію з загальної вакцинації частково пролобіювали фармацевтичні промисловці.

"Якщо б ми мали великі дослідження - скажімо 1000 невакцинованих дітей і 1000 вакцинованих, і ми могли б стежити за їхнім життям протягом 50 років, - ми могли б точно стверджувати, що [вакцинація запобігає спалаху кору]. Але ніхто не збирається цього робити, тому я вважаю, що ми не можемо знати точно.

Коли їй заперечують, що її вибір загрожує іншим дітям, вона каже, що не вірить в колективний імунітет.

Тим часом епідемія в Україні продовжує набирати обертів. За останні шість місяців сталося майже стільки ж нових випадків, як і за весь минулий рік. 39-а жертва ускладнень на кір померла цього місяця.

"Ми живемо в еру iPhone та найрізноманітніших високих технологій", - каже Катерина Булавінова з ЮНІСЕФ.

"Жахливо, що в цей час так багато людей помирають від хвороб, яким можна було запобігти".

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