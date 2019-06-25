Вісім проблемних місць у вас вдома: чи знаєте ви, як правильно прибирати?

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Замість того, щоб прибирати місця, які виглядають "брудними", людям варто зосередитися на тому, як запобігти поширенню шкідливих мікробів у своїх будинках, повідомляє Королівське товариство охорони здоров'я (RSPH).

Миття рук, ганчірок і робочих поверхонь у потрібний час є ключовим для дотримання гігієни. Проте кожна четверта людина вважає, що це неважливо, попереджають дослідники.

Правильне і вчасне прибирання може зменшити поширення інфекцій та стійкість до антибіотиків.

Крім того, на думку науковців, "занадто чистою" ваша домівка бути не може.

Згідно з доповіддю RSPH, серед громадськості існує плутанина щодо різниці між брудом, мікробами, чистотою та гігієною.

У дослідженні, в якому брали участь 2 000 осіб, 23% вважали, що діти повинні зазнати впливу шкідливих мікробів, щоб зміцнити свою імунну систему.

Однак автори звіту зазначають, що це - "потенційно небезпечне переконання", яке може призвести до виникнення деяких небезпечних інфекцій.

Натомість, кажуть експерти, людям варто зосередитися на прибиранні конкретних місць у конкретний час, навіть якщо вони виглядають чистими - для того, щоб зупинити поширення шкідливих мікробів.

Які "проблемні місця" для гігієни?

підготовка та обробка продуктів харчування

вживання їжі руками

використання туалету

кашель, чхання і сякання

чистка та прання "брудних" ганчірок та одягу

догляд за домашніми тваринами

сортування та вивезення сміття

догляд за членом родини з інфекцією

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Миття рук особливо важливо після обробки їжі, використання туалету, кашлю, чхання, догляду за домашніми тваринами та хворими, йдеться у доповіді.

Очищення кухонних поверхонь і обробних дощок є необхідним після приготування сирих продуктів, таких як м'ясо та птиця, або перед приготуванням бутербродів та закусок.

Також рекомендується мити ганчірки та щітки після використання їх для очищення забруднених поверхонь.

Підлоги та меблі можуть виглядати брудними, але вони зазвичай містять мікроби, які не є небезпечними для здоров'я.

Як правильно видаляти бактерії?

Миття поверхонь і посуду теплою мильною водою видаляє бактерії, вимиваючи їх до каналізації.

Але для того, щоб вбити бактерії повністю, необхідна обробка водою з температурою понад 70°C - і протягом деякого часу, стверджують у Агенції харчових стандартів.

Які засоби використовувати?

Існує три основні категорії засобів, кажна з яких має свої функції.

• миючі засоби - очищають поверхню і видаляють жир, однак не вбивають бактерії.

• дезінфектанти - вбивають бактерії, але не працюють ефективно на поверхні, покритій жиром або видимим брудом.

• дезінфікуючі засоби або антисептики - можна використовувати як для очищення, так і для дезінфекції. Спочатку використовуйте такі засоби для очищення поверхні, видалення забруднень а жиру, а потім нанесіть на чисту поверхню для дезинфекції

Важливо також уважно читати інструкцію, кажуть експерти.

Для очищення поверхонь після приготування їжі замість ганчірок краще використовувати паперові рушники. Це захистить кухонні ганчірки від забруднення шкідливими бактеріями.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після приготування сирого м'яса треба ретельно мити усі поверхні

Що кажуть експерти?

Проф. Саллі Блумфілд з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини каже, що громадськість має знати різницю між гігієною та чистотою.

"В той час як прибирання - це видалення бруду і мікробів, гігієна означає очищення в тих місцях і в той час, коли це потрібно - і правильним чином - щоб розірвати ланцюг інфікування під час приготування їжі, використання туалету, догляду за домашніми тваринами тощо".

Професор Ліза Акерлі, експерт з питань гігієни харчування та член правління у Королівському товаристві охорони здоров'я, каже: "Бути на вулиці та грати з друзями, родиною та домашніми тваринами - чудово для контакту з "хорошими бактеріями" і утворення здорового мікробіома, але також важливо, щоб люди не плутали речі. Це не повинно перешкоджати гарній гігієні".

"Цілеспрямована гігієна у певний час і у певному місці - швидкий і дієвий спосіб запобігання інфекції, який водночас не позбавляє вас контакту з "хорошими бактеріями", від яких є користь для вашого організму, - каже пані Акерлі.

"Правильна гігієна вдома і у повсякденному житті допомагає зменшити ризик інфекції, є життєво важливою для захисту наших дітей і зниження тиску на NHS (Британську систему охорони здоров'я - Ред.), і має величезну роль у боротьбі з стійкістю до антибіотиків", - додає вона.

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