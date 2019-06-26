Танець на візку - не формат для випускного?

Скандал через танцювальний номер для випускного стався в одній з чернігівських шкіл. Випускниця стверджує, що педагоги не дозволяли їй виконати на святковому концерті танок разом з її партнером - хлопцем, який пересувається на інвалідному візку. У вчителів і однокласників - інше бачення ситуації.

За тиждень до випускного вечора дівчині не давали чіткої відповіді: чи буде її виступ? Коли про це написали ЗМІ та соцмережі, вчителі почали виправдовуватись та водночас звинувачувати саму випускницю. Мовляв, вона неправильно зрозуміла всю ситуацію.

Єва та Даниїл - професійні спортсмени. Вони танцюють в парі вже три роки. За цей час юні танцюристи брали участь у різних змаганнях зі спортивних танців на візках. Займали призові місця на всеукраїнських та міжнародних чемпіонатах.

Вони займаються тричі на тиждень по кілька годин. Тренування інтенсивні. У Даниїла на ліктях пластир - хлопець часто стирає руки до крові об свій візок. У Єви бувають травми ніг. Та все це тільки загартовує спортсменів.

Тендітна Єва кружляє танцювальною залою. Поряд на візку швидко рухається в такт музиці її партнер Даниїл. Хлопець вправно виконує елементи танцю. Пара виглядає напрочуд гармонійно. Вони ніби доповнюють один одного. Рухи - чіткі та добре відпрацьовані.

"Звичайно, буває іноді складно. Але це приємна втома. Спорт я люблю. Єдина складність - добиратися до тренування, бо немає пандусів. А в усьому іншому я ніяких труднощів не відчуваю", -розповідає Даниїл.

Ані Єва, ані Даниїл, ніколи не засмучувались і не плакали через фізичні навантаження та травми. Але останні кілька днів підлітки та їхні родини живуть у стані стресу.

Єва та Даниїл опинились в центрі скандалу. Діти хотіли виступити на святковому концерті на честь випускного в колегіумі, де навчається дівчина. Та їхніх намірів, схоже, не оцінили педагоги.

Як все починалось

Сценарій концерту на випускний в класі почали обговорювати ще під час навчального року, згадує Єва Шестак. Тоді учням сказали, що потрібні різні номери. Єва, яка часто виступала в рідному колегіумі, вирішила наостанок подарувати однокласникам та вчителям танок. Його хотіла виконати разом зі своїм партнером. Даниїл з радістю підтримав ідею.

Діти почали активно готуватись. Танок разом зі своїм тренером Юлією Дмитренко продумували до дрібниць.

Та коли Єва повідомила свого класного керівника про бажання виступити з номером на святковому концерті, та, за словами дівчини, не надто зраділа такій ідеї.

"Ми обговорювали це з класною керівницею. Вона дала однозначну відповідь, що це буде нудно. Вона поставила мене з самого початку "на знак питання". Тобто до інших дітей ніяких претензій, до мене претензії є", - розповідає Єва.

Не отримала дівчина відповіді ні за місяць, ні за кілька тижнів до випускного вечора. А з розмов вчительки школярка зрозуміла, що її танок з партнером у візку навряд чи включать у сценарій.

"Я сказала класному керівнику: будь ласка, дайте мені відповідь "так чи "ні". Просто я не хочу виступити на сцені, щоб потім мені сказали, що це якийсь жах. Я не хочу псувати собі випускний, - розповідає Єва. - Мене дуже образило, що я намагаюся підготувала номер, а вони чомусь не можуть вставити його в сценарій, хоча це мій випускний".

Про ситуацію з випускним Єва розповіла своєму тренеру та Даниїлу. Хлопця таке ставлення шокувало.

"Я був, звичайно, шокований, спочатку був навіть в сум'ятті, не очікував такого від колективу школи, від викладачів, які навчають дітей. Перші емоції? Чесно - хотілося прийти подивитися в очі ось цим усім викладачам і поговорити з ними", - говорить Даниїл Гірчук.

На розмову з педагогами до школи пішла тренер Єви та Даниїла. Юлія Дмитренко взяла з собою нагороди юних спортсменів, фотографії з різних чемпіонатів та змагань.

Та навіть такі докази професійності танцювальної пари не допомогли вирішити проблему. Заступник директора з виховної роботи Чернігівського колегіуму №11 Світлана Редчиць начебто наполягала на високих стандартах випускного вечора в навчальному закладі.

"Перша фраза, яку вона сказала, коли побачила нас, це - "у них рівень випускного вечора і ми, здається, до нього не дотягуємо, до цього рівня", - твердить Юлія Дмитренко.

Причина відмови - хлопець на візку?

Тренер, батьки Єви та Даниїла переконані, що єдина реальна причина, чому танок не хотіли бачити на святковому концерті, це те, що один з партнерів - людина з інвалідністю.

"Класний керівник сказала, що наш номер не формат і не вписується в тему свята", - так Єва пояснила своїй мамі, чому не буде виступати на власному випускному.

"Казали, що це ж свято, а він на візочку… Тобто, щоб вони зараз не говорили, як би вони не виправдовувалися, але єдиною проблемою цього виступу стало те, що хлопець з обмеженими можливостями, і він на інвалідному візку. І що ця інвалідна коляска зіпсує загальну картинку цього красивого свята", - розповідає мама Даніїла Ірина Гірчук.

З таким ставленням до людей з особливими потребами в Чернігові Ірина Гірчук стикнулась вперше. Її син навчається в іншому ліцеї міста. Там до нього - зовсім інше ставлення. Хлопця підтримують та поважають, як педагоги, так і діти. Даниїл - такий же учень, як і всі інші. Наступного року - він випускник.

"Теслі 15-го ліцею зробили йому пандус своїми руками, щоб він міг заїжджати. Ви б бачили цю картину, коли багато років тому першокласники, потім другокласниці, тягнуть цей візок, допомагають мені завезти його в клас, - розповідає Ірина Гірчук. - А ось з такою ситуацією, як в 11-му колегіумі, саме ось з такою людською дурістю ми зіткнулися, напевно, все-таки в перший раз. І це навіть не дурість, це дикість".

"Ми йдемо в бій за Єву!"

Рішення відстоювати та захищати свої та права Єви прийняв саме Даниїл.

"Якщо така ситуація вже сталася, нема ніяких гарантій, що вона не повториться знову з іншим учнем чи ученицею, - пояснює свою позицію Даниїл. - Тому вирішили, що це все треба рубати зараз, в корені. Щоб, якщо люди і потрапляли в такі подібні ситуації, вони бачили, що потрібно боротися. Не можна ось просто сидіти, мовчати і слухати все це".

Після розмов та недомовок з боку педагогів колегіуму родини Даниїла та Єви вирішили діяти.

Через засоби масової інформації вони розповіли громадськості про те, що за кілька днів до випускного Єві так і не дають дозвіл виступити на концерті разом з партнером в інвалідному візку.

"Тут вже не стільки мова була про Даниїла, а про те, що ось такій дівчині, тільки тому що у неї такий партнер, відмовили у виступі на її ж випускному вечорі", - пояснює Ірина Гірчук.

Що кажуть педагоги

Інформація про те, що хлопця у візку не хочуть бачити на випускному одного з найпрестижніших навчальних закладів Чернігова, за лічені години поширилась в інтернеті. Поведінка педагогів обурила громадськість. Люди почали писати пости та коментарі в підтримку Єви та Даниїла.

Тільки після цього ситуацію почали коментувати педагоги Чернігівського колегіуму №11.

В мережі вони поширили відеозвернення, в якому пояснювали свою поведінку.

Заявили, що випускниця Єва Шестак їх неправильно зрозуміла.

Вони не відмовляли їй у виступі, а просили почекати, бо остаточний сценарій святкового концерту ще не затвердили. На момент цього звернення до випускного вечора залишалось всього кілька днів.

Після набуття широкого розголосу педагоги школи погодились давати коментарі журналістам.

"Коли Єва сказала, що вони готують номер, я пояснила їй, що затверджую номери не я, - пояснює ситуацію класний керівник Єви Вікторія Ліхута. - Це не в моїй компетенції. Усі номери та сценарій випускного переглядає заступник директора, і ми потім вирішуємо".

"Це все я розказала. Але моя відповідь не сподобалась Єві. Вона почала говорить емоційно до мене. Я почала відповідати їй, і вийшло так, що ми просто не зрозуміли одна одну. Я не коментувала, що це дитятко з інвалідністю. Я не коментувала, що це номер якогось не такого рівня. У мене взагалі це слово не звучало. Я просто пояснила, що це зараз вирішую не я. І ми тільки робимо перелік номерів", - каже вона.

Про неправильне розуміння ситуації заявила і заступник директора Світлана Редчиць.

"Повинна бути забезпечена і техніка безпеки. За це я відповідаю. Розмовляли, домовлялись і я сказала, що номери ми ще затверджуємо. Мені хотілось би знати, який номер, який хлопчик. Бо дитина не з нашого Чернігівського колегіуму", - пояснює свої дії заступник директора колегіуму Світлана Редчиць.

"Це дуже відповідально, коли дитина така виступає. А коли ми говорили за рівень, то я відповіла, що в колегіумі рівень високий, ми завжди відбираємо номери такі, які відповідають стандартам. Я їм теж пояснила, що у нас все скомпоновано, тому потрібно прорахувати - щоб звук був, щоб техніка працювала, знати чи підійде формат музики, чи воно співпаде. Можеш так статись, що запис не піде, а ми будемо винуваті чомусь. Це непорозуміння, розумієте?! Я не знаю, чому воно так вийшло!".

Наслідки непорозумінь

Від скандалу постраждали всі. Від Єви відвернулись її однокласники. Діти просто перестали спілкуватись із дівчиною.

"Ми прийшли з моїм керівником з танців на репетицію. Було ігнорування з боку всіх. З боку однокласників, з боку класного керівника. Вона навіть не хотіла йти в мою сторону. А коли ми вже залишилися наодинці з дітьми, то було так - куди я сяду, то вони відходять, не хочуть зі мною ні про що розмовляти", - розповідає дівчина.

"Коли я вже прийшла додому, я дізналася, що і гидоту в інтернеті пишуть про мене. І ще недавно з'ясувалося, що у них існувала окрема розмова без мене, де вони теж обговорювали мене, обговорювали мого партнера, обговорювали, як би помститися мені на випускному. Наприклад, облити вином тощо", - розповідає Єва.

Після такого цькування Єва вперше за багато років заплакала. Найбільше дівчину обурило звинувачення в тому, що вона, мовляв, надала неправдиву інформацію та винесла конфлікт на загальне обговорення.

В епіцентрі скандалу опинилась і класний керівник Єви Вікторія Ліхута. "Яким може бути емоційний стан, коли людину настільки несправедливо просто зацьковують і не хочуть чути усієї правди, - скаржиться вчителька. - У кожної сторони є своя правда. І враховувати в цьому випадку треба обидві сторони, а не так от, як в даному випадку".

Вікторія Ліхута - вчитель з багаторічним стажем. Вона випустила не одне покоління учнів.

Її вважають гарним педагогом, який піклується про своїх вихованців. Коли батьки Єви та Даниїла зустрілись з директором та педагогами колегіуму, підтримати вчительку вирішили десятки її учнів та їхніх батьків.

"Вікторія Вікторівна - викладач від Бога, ніколи ніяких проблем не було. Я також займалася танцями, завжди всюди виступала, завжди всі йшли на поступки, було розуміння. Вікторія Вікторівна - це та людина, яка завжди намагається згуртувати клас", - розповідає колишня учениця Вікторії Ліхути Юлія Кантур.

"Мені здається, суспільство занадто швидко вердикти виносить і вирішує долю людини - звільняти чи ні тільки через те, що якесь слово неправильно сприйняли. Це всього лише юнацький максималізм", - додає вона.

"Всі діти, і всі батьки встали на бік нашої вчительки. І це не тому, що ми там чогось боїмося чи що, - говорить мама випускниці Світлана Бакун. - Ми теж будемо відстоювати права нашої вчительки. Бажаємо їй подальших успіхів і вважаємо, що вона все ж таки залишиться на своєму робочому місці".

Про звільнення вчительки через скандальну ситуацію заговорили батьки Єви. "Нам приховувати нічого. За нами правда. Перш за все хочеться вирішити питання в такому ключі, щоб люди з подібним складом розуму, не мали доступу до дітей", - сказала мама Єви Олена Шестак.

Не звільняти вчителя натомість просять однокласники Єви.

Під час зустрічі батьків із керівництвом колегіуму діти зайшли до конференц-зали та попросили вислухати і врахувати їхню думку.

"Готові йти на компроміси, і, звісно, нікого не хочемо принижувати, і не хочемо, щоб принижували нас. Ми хочемо, щоб наш випускний відбувся дуже святково. Ми ні в якому разі нікого не хотіли образити, й зараз нікого не хочемо образити. Ми просимо вибачення у Єви, якщо щось було сказано не так, і якщо якісь наші дії її образили. Для нас це також було емоційне потрясіння, тому ми також хочемо вибачитись за нашу емоційність. Ми сподіваємося, що це допоможе вирішенню конфлікту, і Вікторія Вікторівна залишиться на посаді", - заявили випускники колегіуму, стоячи пліч-о-пліч перед педагогами.

"Кожна доросла людина повинна задуматись, навчитися з цього. Це є урок, те, що відбулось. Я думаю, що ми проблему цю вирішимо правильно", - сказала наприкінці зустрічі директор колегіуму Світлана Рубан.

Чи поставили крапку?

Після всіх зустрічей та розмов ситуація мало змінилась для Єви Шестак. Цькування з боку однолітків, попри всі їхні вибачення, тривають, запевняє мама дівчини.

Батьки бояться відпускати Єву саму, постійно супроводжують .

В Чернігівському колегіумі повідомили, що вони нарешті визначились зі сценарієм концерту, й танцювальний номер Єви та Даниїла буде одним з перших.

Але після всіх суперечок діти самі відмовились виступати на випускному цього навчального закладу. Натомість свій танок покажуть на концерті в 15-му ліцеї - там, де навчається Даниїл. Туди юних спортсменів офіційно запросили.

У своєму колегіумі Єва забере тільки атестат. Святкувати разом з однокласниками дівчина не хоче.

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