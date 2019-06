Що про вас може розказати ваша спальня?

Копирайт изображения BBC THREE / ISTOCK

Якби у вас була така можливість, чи хотіли б ви понишпорити у спальні людини, перш ніж зустрічатися з нею? Що ж, саме це пропонує своїм учасникам нова програма Hot Propertyвід BBC Three. Але чи багато зможе розказати про вашого обранця брудна шкарпетка чи плакат "Live Love Laugh"?

"Це дуже важливо, - каже Сем Гослінг, професор психології в Університеті Техасу і автор книги "Нишпорка: що про вас говорять ваші речі" (Snoop: What Your Stuff Says About You). -Якщо я зустрівся з вами на годину, я маю лише певне уявлення про вашу поведінку. Якщо ж я піду до вашої спальні - це багато тижнів, місяців або років накопиченої інформації, яку загалом важко підробити, і яка може бути більш надійним джерелом інформації про те, ким ви є насправді".

Завдяки своїм дослідженням, пан Гослінг виявив три шляхи, якими ми залишаємо підказки про себе у просторі, свідомо чи несвідомо. Перший набір таких підказок - те, що він називає, "заяви про ідентичність".

"Це свідомі заяви, які ми робимо іншим про те, хто ми є, - пояснює він. - Можливо, ви використовуєте свою кімнату, щоб розповісти про вашу культуру або політичні уподобання".

Потім є речі, які "змушують нас почуватися певним чином або думати про певні речі", - говорить Сем.

"Багато людей мають спогади у своїх спальнях - фотографії або предмети, які нагадують їм про людей, місця або речі, важливі для них. На відміну від заяв про ідентичність, вони корисні для мешканця - а не для інших людей", - додає він.

Останній спосіб, у який, за словами пана Гослінга, ми лишаємо інформацію про свою особистість - так званий "поведінковий осад".

"Якщо ви - хаотична людина, то у вашій кімнаті цілком ймовірно буде безлад, - пояснює він. - Якщо ви любите сноуборд або живопис, у вашій кімнаті може бути знаряддя для сноубордингу чи матеріали для малювання".

Аналізуючи, що всі ці підказки говорять про наші особистості, багато антропологів, таких як Сем, базують свої дослідження на п'яти основних рисах особистості: відкритість до нового, сумлінність, екстраверсія, поступливість та невротизм.

"Все, про що ми говоримо, - це узагальнення, тому що завжди будуть винятки, - говорить Сем. - Але загалом, коли мова йде про, скажімо, сумлінність, ми бачимо, що люди, які думають, перш ніж діяти, є орієнтованими на виконання завдання, пунктуальними і надійними, а також мають упорядковане житло".

Тож ми попросили Сема, а також двох інших експертів з людської поведінки, розказати, що наступні типи спалень могли б розповісти нам про своїх мешканців.

Уважний мінімаліст

Як це (можливо) виглядає: "У моїй кімнаті - ліжко, тумбочка і світильник - це все, - каже 23-річний Джордж. - Всі стіни пофарбовані в білий колір, на стіні - одна картина із зображенням Іони, острову біля західного узбережжя Шотландії - мого улюбленого місця. Я вважаю, що спальня призначена для сну. Коли я туди заходжу, я не хочу, щоб мене щось відволікало. Тобто я можу прийти і одразу заснути".

Чи вважає він, що його кімната є відображенням особистості? "Думаю, що так - простота, прямолінійність і відсутність прихованих сюрпризів. У моєму житті у мене є друзі, з якими я можу випити, друзі, з якими я займаюся спортом, та друзі, з якими можна поговорити про важливі речі. Тож і квартира в мене така: вітальня для відпочинку, кухня для приготування їжі - і спальня для сну".

Про що це говорить: "Мінімалістська спальня вказує на те, що людина, швидше за все, інтровертна - тобто, вона внутрішньо-орієнтована і не любить відкрито виражати позитивні емоції, - говорить Патрік Фаган, поведінковий психолог. - Також може бути присутній елемент сумлінності, оскільки для того, щоб дотримуватись мінімалізму, необхідна дисципліна".

Однак Сем Гослінг каже, що все залежить від "типу" мінімалізму: "Ті, кому байдуже, або хто не переймається тим, аби "заповнити" свою кімнату, як правило, належать до людей, які є більш консервативними і мають більш традиційне мислення. Якщо ж присутній мінімалістичний дизайн - як у спальні Сема - це вказує на людей, для яких важливий контроль - хаос їх дратуватиме".

Прибічник раціонального використання ресурсів

Як це (можливо) виглядає: "Я живу на маленькому човні, а мій спальний куточок складається з одного спального місця, ящика, невеликої вішалки, двох гачків, плюшевого ведмедика (цього ніхто не повинен знати) і 12-вольтової лампи, що працює на батарейках, а також радіоприймача, що заряджається від сонячної енергії", - каже 30-річна Клер.

"Я пофарбувала кімнату в темно-синій колір, і це гарно виглядає завдяки великій кількості природного світла. Простір обмежений, але це робить мене більш уважною до деталей. Я рідко купує непотрібні речі, тому що мені дійсно треба ретельно думати про те, куди я їх потім покладу. Мені подобається дисципліна. Я також люблю життя на човні і намагаюся жити за екологічними принципами - я використовую ту саму воду у грілці протягом декількох тижнів, миюся шматком мила і звикла до холодної води".

Про що це говорить: "Ця людина, ймовірно, буде соціально ліберальною, а її основною рисою характеру - поступливість, що означає, що вона, ймовірно, буде дбайливою, альтруїстичною і неконфліктною, - говорить Патрік Фаган. - Їхня турбота про майбутнє планети може передбачати певний невротизм, тоді як зобов'язання бути екологічно свідомим може викривати сумлінність".

Однак психотерапевт Емма Азопарді має іншу думку: "Ця людина любить свою особисту місію і може хотіти усім про неї розказати. Можливо, вона вбачає свою життєву позицію єдино правильною - на кшталт "Зі мною все гарад, а з тобою - ні".

Любитель безладу

Як це (можливо) виглядає: "У моїй кімнаті майже завжди безлад, - зізнається 25-річний Ешлі. - Я ніколи не застеляю ліжко і, незважаючи на те, що у мене є шість ящиків, шафа і дві полиці, мій одяг зазвичай все одно лежить на підлозі. Мотлох постійно нагромаджується - чи то непрочитані листи, чи купи білизни чи стоси немитих склянок".

Але, каже він, для безладу є причина. "Я щодня встаю о 4:30 на роботу в аеропорту, а це означає, що я завжди дуже втомлений, щоб підтримувати порядок у спальні. Що стосується решти часу, то, чесно кажучи, я просто не можу себе змусити розкладати все по місцях. Як не дивно, але насправді я досить організований і практичний в інших сферах мого життя, наприклад у роботі, і зазвичай я знаю, що і де в моїй кімнаті лежить, навіть якщо все виглядає хаотично. Так що, можливо, буває організований безлад?"

Про що це говорить: "Загалом люди, чиї кімнати хаотичні, безладні чи не дуже чисті, як правило, менш надійні і менш орієнтовані на завдання, - каже Сем. - Вони можуть запізнюватись, чи кинути завдання на півдорозі".

Але, хоча це може означати, що Ешлі не надто пунктуальний, це однак не значить, що йому бракує емпатії. У своєму дослідженні Сем Гослінг виявив, що коли люди заходять до чужої спальні і бачать, що вона нагадує свинарник, вони можуть припустити, що її мешканець - не надто приємна, добра чи співчутлива людина.

"Але це хибний висновок, - говорить він. - Тож якщо у вас у вас у кімнаті безлад, люди можуть робити помилкові припущення щодо вашої особистості загалом". Іншими словами, якщо ви не хочете, щоб потенційні відвідувачі подумали, що ви ледащо, можливо, варто трохи прибратися.

Гламурна кокетка

Як це (можливо) виглядає: "Я проявляю характер за допомогою яскравих аксесуарів: багато квітів, яскраві прикраси, блискуча люстра і м'які подушки, - каже 31-річна Лінзі. - Це спальня, про яку я мріяла, коли була маленькою дівчиною . Я досі люблю усе, що блищить!"

Про що це говорить: "Бездоганні спальні свідчать про те, що людина дуже добросовісна", - говорить Сем. У випадку, якщо вони дуже стилізовані - наприклад, за словами експерта, нагадують естетику "Інстаграма" чи "Пінтереста", або ж на стінах висять плакати, що висять у мільйонах інших спалень (пригадується пара, яка цілується на мосту) - це може означати відсутність інтересу до інших ідей і людей. Створення гарного, привітного простору є сигналом про те, що його мешканець є екстравертом - більшість екстравертів хоче, щоб ви прийшли до них і провели у них певний час.

Емма додає, що ідеально обставлена спальня може вказувати людину, що стежить за останніми трендами і активно користується "Інстаграмом". Можна також припустити, що мешканці таких спалень оточують себе останніми новинками, щоб переконати себе, що у них все прекрасно - і щоб інші думали так само.

Вона додає: "Вони можуть приділяти надмірну увагу "штучному образу" і прагнути контролювати те, що що про них думають інші, замість показувати своє справжнє "я".

Креативний митець

Як це (можливо) виглядає: "Здебільшого, моя спальня наповнена речами, які я люблю, - каже 32-річна Тінк. - Окрім меблів, які не дуже стилістично узгоджені, у кімнаті багато кольорових ліхтариків, свічок, плакатів, барвистих творів мистецтва, фотографій і подушок. Можливо, це трохи безладно, але мені так затишно. Як художниця, я -велика мрійниця, тому добре освітлення та комфортний простір допомагають мені розслабитися, в оточенні кольорів і зображень, які надихають мене на творчість".

"Я також багато часу проводжу в різних готелях, коли подорожую по роботі, тому для мене дуже важливо відчувати себе повністю вдома, коли я у своїй кімнаті. Більшість елементів - це те, що я збирала або купувала у своїх подорожах. Я не дуже женуся за модою, але я люблю мати у своїй спальні усе, що викликає сильні спогади або ностальгію. Тож усе тут трохи розрізнене, але комфортне. Оскільки зі мною у будинку мешкають інші люди, моя кімната - це єдине місце, яке я можу заповнити своїми улюбленими речами", - додає вона.

Про що це говорить: "Ця людина, ймовірно, буде відкритою і, меншою мірою, неорганізованою, - говорить Патрік. - Вона, напевно, ліберальна, авантюристична і богемна - і має широкий спектр смаків".

"Такі люди, як правило, дуже цікавляться мистецтвом та іншими культурами, і можуть мати незвичайні речі, - говорить Сем про власника цієї спальні. - Хтось, наприклад, може мати значну кількість книг, творів мистецтв та інших речей. У дослідженні, яке ми провели, у однієї людини був світильник, зроблений з пляшки горілки, заповненої таблетками "Прозак" (антидепресант. - Ред.). Ця людина, ймовірно, вписується у цю категорію".

У деяких випадках імена та вік були змінені

