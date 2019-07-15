Копирайт изображения Православна церква України Image caption Предстоятель Елладської церкви архієпископ Афінський Ієронім II та митрополит Епіфаній 10 червня у Константинополі

Елладська (Грецька) православна церква - одна з найбільших помісних православних церков світу - "найближчим часом" визнає ПЦУ та вступить з нею у церковне спілкування.

Про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій на зустрічі з українцями Стамбула, повідомляє "ТСН". Цю інформацію також підтвердили ВВС News Україна у Вселенському патріархаті.

"Можливо, рішення про визнання Православної церкви України було би фактом, якщо б, звичайно, не було політичного тиску з різних країн на наших сестер - помісних православних церков. Ми сподіваємося, що найближчим часом це буде вже позаду. Ми молимось і сподіваємося, що всі помісні православні церкви рано чи пізно визнають незалежність Православної церкви України, але першою церквою, яка визнає помісну православну церкву України, буде братська сестра-церква - Елладська православна церква", - заявив Варфоломій, якого цитує "ТСН", представивши відео заяви.

Раніше патріарх Варфоломій публічно уникав заяв щодо конкретних церков, які мають визнати ПЦУ.

Дати можливого визнання ПЦУ з боку Елладської церкви патріарх не назвав. Натомість низка співрозмовників ВВС News Україна вказують, що визнання ПЦУ з боку греків може статись не раніше жовтня цього року.

Саме тоді може відбутись архієрейський собор Елладської церкви, який уповноважений ухвалювати це рішення. За даними ВВС News Україна, дві синодальні комісії грецької церкви, які уповноважили вивчити це питання, дійшли до висновку про необхідність визнання ПЦУ.

Наразі жодних офіційних анонсів визнання ПЦУ з боку Грецької церкви не було.

Елладська православна церква має стати першою після Вселенського патріархату, яка визнає автокефальну Православну церкву України та вступить з нею у євхаристійне спілкування.

Що це значить

Елладська церква почне поминати предстоятеля ПЦУ у диптиху (переліку) предстоятелів помісних православних церков світу, а митрополит Епіфаній має відвідати Афіни та співслужити з архієпископом Ієронімом.

Після рішення Елладської церкви священики та єпископи обох церков зможуть співслужити під час святих літургій, відвідувати храми та налагоджувати інші форми спілкування, зокрема й в освітній сфері.

Офіційне визнання ПЦУ та встановлення церковного спілкування у світському житті можна порівняти з визнанням однієї держави іншою та встановлення дипломатичних стосунків.

Загалом наразі у світі є 15 помісних православних церков світу і їх предстоятелів поминають у чіткій послідовності - диптиху.

Копирайт изображения VIDOMOSTI.KIEV.UA Image caption Грецька церква визнає Епіфанія митрополитом Київським та Всієї України

ПЦУ у цьому переліку займає 15-е місце й після рішення Елладської церкви її предстоятель та єпископат під час богослужінь будуть поминати митрополита Київського Епіфанія, як це вже робить Вселенський патріархат.

Як вказують співрозмовники ВВС News Україна, визнання ПЦУ першою помісною церквою і надзвичайно важливим сигналом, адже з моменту отримання томосу навіть лояльні Константинополю церкви відтягували визнання й ніхто не хотів бути першим.

Чому Елладська

Одразу після отримання Епіфанієм томосу 6 січня 2019 року колишній екзарх Вселенського патріархату в Україні Даниїл в інтерв'ю ВВС спрогнозував, що перші визнання ПЦУ можуть відбутись вже за кілька місяців.

Тоді владика Даниїл розповів, що першими це зроблять теперішні грецькі церкви - Елладська та Кіпрська.

Як прогнозували у Константинополі, однією з перших ПЦУ має визнати Грецька православна церква, яку вважають однією з найближчих до Вселенського патріархату через культурні, історичні та духовні зв'язки.

Вселенський патріарх Варфоломій активно займається питаннями Елладської церкви, яка у Греції вважається державною.

Можливому рішенню Елладської церкви передували кілька зустрічей Вселенського патріарха Варфоломія з архієпископом Афін Ієронімом II.

Копирайт изображения Ecumenical Patriarchate Image caption Предстоятель Елладської православної церкви архієпископ Афінський Ієронім II на зустрічі з Вселенським патріархом 10 червня під час візиту на Фанар

Показово, що під час святкування дня ангела Варфоломія 10-11 червня митрополит Епіфаній зустрівся з архієпископом Ієронімом та подарував йому панагію.

Патріарх Варфоломій допомагає Грецькій церкві та нерідко проводить перемовини навіть з членами грецького уряду та прем'єр-міністром країни.

На території Греції є частина храмів та монастирів, які підпорядковуються Константинополю, це стосується і монастирів Афону.

Частину з них вже відвідала делегація ПЦУ, деякі їхні представники були на інтронізації Епіфанія у Києві 3 лютого.

Синод грецької церкви ще в січні передав українське питання на розгляд архієрейського собору. Очікувалось, що визнання ПЦУ може відбутись вже у лютому, проте рішення перенесли.

Частина ієрархів церкви була проти визнання ПЦУ й питання передали на розгляд двох спеціальних комісій. Які все ж таки дійшли до висновку, що Елладська церква має визнати ПЦУ.

В інтерв'ю ВВС митрополит Епіфаній називав саме Елладську церкву, як таку, що може першою визнати ПЦУ. Однією з головних причин, чому питання визнання ПЦУ помісними церквами затягнулось, він вказував протидію Російської православної церкви.

26 червня предстоятель Елладської православної церкви архієпископ Афінський Ієронім II зустрівся з керівником відділу зовнішніх справ РПЦ митрополитом Іларіоном. Після зустрічі повідомлялось про обговорення "єдності церкви", але офіційно українське питання не згадувалось.

Хоча експерти припускали, що темою обговорення якраз і було можливе визнання з боку Церкви Еллади ПЦУ.

Хто наступний

У першій хвилі визнання ПЦУ, окрім Кіпрської, як вказують у Константинополі, може бути Румунська православна церква, яка має добрі стосунки з Вселенським патріархатом. Проте поки про конкретні строки невідомо.

ПЦУ вже домовляється з Румунською церквою про спеціальний румунський вікаріат у своєму складі для опіки румуномовних приходів на Буковині.

В Грузинській православній церкві також відбуваються процеси, які свідчать про можливе визнання нею ПЦУ.

Значна частина синоду Грузинської церкви підтримує українську автокефалію, а наприкінці січня представник Константинополя Еммануїл Галльський відвідав Тбілісі та проводив перемовини з патріархом Іллею ІІ щодо українського питання.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Патріарх Грузинської церкви Ілля II стоїть перед складним вибором

Одна з перешкод для визнання - можливі проблеми у стосунках між РПЦ та Грузинською церквою щодо церковної юрисдикції над територіями Південної Осетії та Абхазії.

До першої хвилі визнань, як очікується, може долучитись й Албанська православна церква.

Болгарська церква вже розглядала українське питання і не змогла ухвалити остаточного рішення.

Думки синоду там фактично розділились, і, хоч предстоятель церкви позитивно відгукувався про українську автокефалію, питання ПЦУ вирішили ретельніше вивчити та поки відкласти.

Загалом процес визнання ПЦУ іншими помісними церквами може розтягнутись на роки і навіть десятиліття.

Після першої хвилі визнання, як очікується, визначатись почнуть старі патріархати, такі як Олександрійський та Єрусалимський,

Хто не визнаватиме

Російська православна церква розірвала церковне спілкування з Константинополем та різко засуджує створення ПЦУ.

РПЦ вважає канонічною в Україні тільки Українську православну церкву у підпорядкуванні Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм.

УПЦ МП постійно заявляє про тиск з боку української влади, щоб їхні парафії переходили до ПЦУ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Патріарх Кирило закликає помісні церкви не визнавати ПЦУ

Найбільше проблем у Константинополі очікують з визнанням ПЦУ саме у церквах, які орієнтуються на Московський патріархат.

Як вказував екзарх Даниїл, дуже багато роботи потрібно провести з Польською православною церквою, яка кілька разів відкрито підтримувала РПЦ у процесі надання автокефалії українській церкві.

Так само тривалим і складним буде визнання Антіохійським патріархатом, який розташований у Сирії й зараз також може частково орієнтуватись на Москву.

Церква Чеських земель та Словаччини зробила багато заяв, які свідчать, що визнавати ПЦУ там в найближчому майбутньому не збираються.

Подібна історія й з Сербською православною церквою, яка має тісні зв'язки з РПЦ.

Копирайт изображения ПРЕС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Image caption Вручення томосу про автокефалію 6 січня 2019 року

15 грудня 2018 року у Києві об'єднавчий собор утворив Православну церкву України та обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

6 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій надав новоствореній церкві томос про автокефалію.

Перед цим Вселенський патріарх звернувся до інших помісних православних церков із закликом визнавати нову українську церкву. Митрополит Епіфаній також розіслав грамоти миру з повідомленням про своє обрання та пропозицією налагоджувати церковне спілкування.

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