Проспекти Бандери і Шухевича: хто, чому і як судиться через перейменування

Копирайт изображения УНІАН

Можливе повернення столичним проспектам назв Московський і Ватутіна замість Бандери і Шухевича - проміжна перемога однієї зі сторін у судовій битві, яка триває вже три роки.

Утім, це не кінець "війни перейменувань" у Києві.

Хто ж бореться проти появи імен Бандери і Шухевича на мапі столиці та коли можна очікувати на фінал протистояння?

Хто проти

Копирайт изображения УНІАН Image caption Процес перейменування проспектів у Києві почався у 2016 році

7 липня 2016 року Київрада перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери.

У серпні того ж року дві громадські організації "Антифашистська правозахисна ліга" та "Єврейська правозахисна група" подали до суду на це рішення.

Обидві ці організації засновані екс-депутаткою від Партії регіонів Іриною Бережною (загинула в аварії у серпні 2017 року), її матір'ю Оленою Бережною, а також її громадянським чоловіком Борисом Фуксманом.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ірина Бережна загинула в аварії 5 серпня 2017 року. Її ініціативи щодо протидії перейменуванням у Києві продовжує її мати Олена

У своєму позові вони також просили суд заборонити Київраді перейменовувати проспект Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича.

1 червня 2017 року київські депутати за це перейменування все ж проголосували.

Але за кілька днів Окружний адмінсуд Києва видав ухвалу, якою заборонив публікувати (тобто, робити чинним) рішення про проспект Шухевича до завершення судового розгляду по обох проспектах.

З того часу Київрада з одного боку та "Антифашистська правозахисна ліга" і "Єврейська правозахисна група" з іншого судяться про те, чи законними є перейменування.

Через це до останнього часу існує невизначеність, чи зрештою став проспект Ватутіна проспектом Шухевича.

За три роки судів обидва табори поповнилися союзниками.

Копирайт изображения Фейсбук Олени Бережної Image caption Олена Бережна

До противників перейменування приєдналися кілька організації, що позиці.ють себе як "ветеранські": "Ветерани праці - діти війни" та "Київська міська організація ветеранів України", а також "Інститут правової політики і соціального захисту імені Ірини Бережної" (який очолює Олена Бережна).

А відповідача, яким є Київрада, на процесі підтримали партія "Свобода", Інститут національної пам'яті (обоє - як ініціатори перейменувань), а також громадська організація "Мистецький центр "Локація".

Чому

Копирайт изображения УНІАН Image caption Акція на підтримку перейменування проспекта Ватутіна на честь Шуехвича, 1 червня 2017 р.

У своєму позові "Антифашистська правозахисна ліга" та "Єврейська правозахисна група" кажуть, що перейменування проспектів на честь Бандери і Шухевича загрожує та порушує "права, свободи та інтереси позивачів".

"Перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери, а проспекту Ватутіна на проспект Шухевича викликали зайву суспільну напругу і супротив громадянського суспільства", - йдеться у їхньому позові.

"Зокрема, електронна петиція "Не допустить переименования Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры и присвоить ему нейтральное название" набрала більше 10 тис. голосів", - аргументують противники перейменування.

Вони також висловили сумніви у тому, чи правильно було проведене електронне обговорення.

Водночас адвокат Дмитро Біловчук, який виступає на стороні захисту рішення Київради, каже - вони неодноразово запитували в опонентів, які саме права і свободи порушує поява проспектів Бандери і Шухевича в Києві, однак конкретної відповіді не отримали.

"Вони кажуть, що захищають інтереси людей, які об'єдналися у відповідні громадські організації", - додає адвокат.

Копирайт изображения Фейсбук Олени Бережної Image caption Олена Бережна наполягає, що бореться за збереження історичної пам'яті в Києві

Олена Бережна, яка після смерті дочки стала головною ініціаторкою боротьби проти перейменування Бандери-Шухевича, відома своєю проросійською та прорадянською позицією.

Цього року на 9 травня вона організовувала акцію "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" (аналог російського "Безсмертного полку") і була затримана поліцією "за порушення громадського порядку" - а саме, через футболку з "георгіївською стрічкою".

Сама Олена Бережна каже, що Інститут національної пам'яті, який ініціював перейменування, "надавав інформацію, що не заснована на історичних фактах", а самі Бандера і Шухевич були "поплічниками нацистів".

Її "Інститут правової політики і соціального захисту" навіть використовував як доказ у суді архівний протокол допиту дружини Шухевича.

В Інституті національної пам'яті ж наполягають, що і Роман Шухевич, і Степан Бандера боролися за незалежність України та не можуть вважатися пособниками Третього Рейху.

Рішення суду

25 червня Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Київради про перейменування обох проспектів.

При цьому, як каже адвокат Дмитро Біловчук, повний текст судового рішення сторона захисту ше не бачила.

"Тому підстави такого рішення невідомі", - каже юрист, і додає, що поки що можна робити припущення, на основі чого суд вирішив скасувати перейменування.

Сама ж справа нараховує 14 томів.

У своїй промові під час виголошення рішення суддя Олеся Чудак лише відзначила, що вимоги позивачів були задоволені частково.

Лише пізніше у прес-службі пояснили - рішення про перейменування скасували через процедурні порушення та через погане обґрунтування.

"Також судом при розгляді зазначеної справи прийнято до уваги значний суспільний інтерес, який відображений і в петиціях проти перейменування, чого не було враховано КМР під час вчинення дій щодо зміни назви проспектів", - додали у суді.

"Все тільки починається! Московському проспекту - бути! Проспекту Миколи Ватутіна - бути! Фашисти - пішли геть із Києва!" - йдеться у дописі на сторінці "Інституту правової політики і соціального захисту імені Ірини Бережної" за підсумками судового розгляду.

Водночас, наголосив у розмові з BBC News Україна Дмитро Біловчук, до розгляду апеляції це рішення суду ще не вступило у силу, а тому проспект Бандери залишається проспектом Бандери.

Так само залишається і невизначеність навколо назви проспекту Шухевича-Ватутіна.

Що далі?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Поки що проспект Бандери залишається проспектом Бандери, каже юрист Дмитро Біловчук

Зараз сторона захисту перейменувань очікує на повний текст рішення суду й готує апеляцію.

За словами Дмитра Біловчука, текст має з'явитися протягом десяти днів.

А за даними голови Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, ознайомитися з повним рішенням можна буде за п'ять днів.

"Ще одна спроба реваншу. Тепер у Києві", - написав він у Facebook, нагадуючи про недавнє рішення Харківської міської ради повернути одному з центральних проспектів назву на честь іншого радянського воєначальника Георгія Жукова.

"Повний текст з мотивацією буде за 5 днів. Отримаємо повний текст, будемо подавати апеляцію", - додав Володимир В'ятрович.

На рішення суду відреагував і мер столиці Віталій Кличко: "Реваншу не буде! По-перше: ми готуємо апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича".

"І, по-друге: на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів", - пообіцяв він.

А адвокат Дмитро Біловчук прогнозує - рішення щодо апеляції можна очікувати за два місяці чи довше.

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