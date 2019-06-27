"Якщо прийде жінка Далай-лама, то вона має бути красивою". Далай-лама дав інтерв'ю ВВС

Копирайт изображения Getty Images

Він, без сумніву, один з найвідоміших людей на планеті. У час, коли люди поклоняються знаменитостям, Далай-лама є духовним лідером, який став суперзіркою.

З наближенням до свого 84-го дня народження, монах, який потис мільйони рук та став автором такої ж кількості визначних цитат, є відвертим і часом приголомшливим.

Я зустрілася з ним у його резиденції високо в горах, в місті Маклеод-Гандж поблизу Дармсали в північному індійському штаті Гимачал-Прадеш.

Для людини, яку так шанують — багато хто вважає навіть надлюдиною — він був надзвичайно приземленим. Коли він увійшов до кімнати з допомогою помічників, одягнений у свою відому червону мантію, то випромінював енергію скоріше цілком доступного Кларка Кента, а не неземного Супермена.

І все ж це саме та людина, яка зустрічалася зі світовими лідерами й виходила на сцену з попзірками й акторами. Людина, яка довгий час була камінцем у черевиках Китаю.

"Один китайський чиновник назвав якось мене демоном", - сказав він, сміючись, перед тим як підняти руки до голови, аби зімітувати роги. "Коли я вперше почув це, то відповів — так, я демон з рогами".

"Я жалію їх через незнання, їхнє політичне мислення дуже вузьке", - додав він, усміхаючись.

Image caption Вид з резиденції Далай-лами в північному індійському штаті Гимачал-Прадеш

Ворожнеча з Китаєм є давньою та визначила все його життя. Далай-лама був змушений залишити свій дім у Тибеті в 1959 році після того, як Китай направив війська до регіону.

Він знайшов притулок в Індії й протягом вже шести десятиліть живе у вигнанні в Дармсалі разом з близько 10 000 тибетців. Його монастир, з якого відкривається вид на засніжені вершини хребта Дхауладхар у Гімалаях, неймовірно красивий. Але цей вид є гіркосолодким.

Мета його життя — повернення додому — залишається далекою мрією, навіть якщо він сам наполягає, що це таки може статися.

"Тибетський народ вірить у мене, вони просять мене прийти до Тибету", - говорить він.

Але у наступному реченні додає, що Індія також стала його "духовним домом". Можливо це приховане розуміння того, що його мрія про автономний Тибет далека від реальності.

Хоча він "формально" відмовився від політичної діяльності у 2011 році, проте Далай-лама, як духовний лідер тибетського народу, продовжує бути їхнім керівником.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китайські війська біля тибетського кордону в 1959 році

Уже протягом багатьох років представники Далай-лами та Китаю не вели перемовин.

Далай-лама сказав мені, що президент Китаю Сі Цзіньпін ще не попросив його про зустріч. Проте він додав, що мав декілька зустрічей з китайськими чиновниками у відставці за останні кілька років, але ніхто з них, здається, не зміг просунути ухвалення угоди між сторонами.

У 1959 році, коли Китай вперше відправив війська до Тибету, то був бідною країною. Тепер же Китай справжній економічний кит, а його чимдалі більший вплив багато в чому відсунув питання Тибету на задній план.

Був час, коли за Далай-ламу проголошували тости у столицях по всьому світу, коли президенти США вишиковувалися у чергу на зустріч. Джордж Буш вручив йому золоту медаль Конгресу, а Барак Обама зустрічався з Далай-ламою кілька разів, наприклад, у Делі у 2017 році після того, як він пішов з політичної посади керівника Тибетського уряду у вигнанні.

Але стосунки з нинішнім мешканцем Білого дому дуже різні. Попри готовність зустрітись з президентом Дональдом Трампом, Далай-лама сказав мені, що пан Трамп, який близький до китайського лідера, ніколи не просив про це.

Солідний вік Далай-лами, можливо, обмежив його графік подорожей за кордон, але духовний лідер каже, що він не отримував дзвінка від пана Трампа з пропозицією про зустріч.

Оцінюючи Дональда Трампа, він сказав, що час перебування на посаді 45-го президента визначається "відсутністю моральних принципів". Така оцінка значно відрізняється від слів Далай-лами у 2016 році, коли він сказав, що "не турбується" щодо президентства Трампа.

"Коли він став президентом, він сказав, що Америка на першому місці. Це неправильно", - вважає Далай-лама.

Біженці та прихильність до ЄС

Вихід з Паризької кліматичної угоди та криза мігрантів є двома великими проблемами, які знаходяться у фокусі уваги духовного лідера тибетців.

"Коли я побачив фотографії деяких з цих маленьких дітей, я засмутився", - сказав він про ситуацію на американсько-мексиканському кордоні. "Америка... повинна взяти на себе глобальну відповідальність".

Далай-лама прагне відокремити свої стосунки з президентом або, скоріше, відсутність таких, від контактів з іншими американськими політиками. Він підкреслив підтримку тибетського народу з боку віцепрезидента та політиків обох палат Конгресу США.

Невелика активність президента Трампа у питанні Тибету може бути відбиттям широких можливостей тиску, який Пекін застосовує щодо тих, хто співпрацює з Далай-ламою.

У 2012 році Китай тимчасово заморозив відносини з Великою Британією після того, як Девід Кемерон зустрівся з ним. Минулого року уряд Індії скасував свої плани на святкування 60-річчя вигнання Далай-лами, побоюючись гніву Пекіну.

Копирайт изображения PA Image caption Девід Камерон зустрічається з Далай-ламою у 2008 році

Світогляд Далай-лами по суті є глобальним. Коли ми обговорюємо брекзит, він говорить мені, що є "шанувальником Європейського Союзу", вказуючи на те, що глобальні партнерства країн є ключовими у запобіганні великих конфліктів.

Але найвідоміший у світі біженець має деякі неочікувані погляди на імміграцію.

У своєму виступі минулого року він сказав, що біженці, які прибувають до Європейського Союзу, повинні зрештою повернутися додому, додавши, що "Європа для європейців".

Він підтвердив свою заяву, коли я його перепитала.

"Європейські країни повинні взяти цих біженців і дати їм освіту, а метою ж є повернення на свою землю з певними навичками", - сказав він.

Далай-лама вважає, що кінцевою метою має стати відновлення країн, з яких люди втекли. Але що, якщо з близько 70 мільйонів людей, які є біженцями, якась частина хоче залишитися?

"Обмежена кількість — це нормально, але аби вся Європа стала врешті-решт мусульманською країною, африканською країною — неможливо", - сказав він. Суперечлива точка зору і нагадування про те, що хоча Далай-лама і є духовним діячем, він також політик з поглядами й думками, як і всі інші.

Image caption З монастиря Далай-лами можна споглядати засніжені вершини хребта Дхауладхар у Гімалаях

Внутрішня та зовнішня краса

Пізніше в нашій розмові я також запитала його щодо іншої суперечливої заяви.

У 2015 році Далай-лама сказав, що якщо наступним Далай-ламою стане жінка, то вона має бути привабливою.

На наш подив, він підтвердив свою впевненість у тому, що краса має значення так само, як і мозок.

"Якщо прийде жінка Далай-лама, то вона повинна бути привабливою", - сказав він, сміючись.

Його заява, здавалося, розходилася з ідеями толерантності й внутрішньої впевненості, які він проповідує, проте Далай-лама сказав мені, що в буддійській літературі має значення як внутрішня, так і зовнішня краса.

Він також сказав, що рівність важлива і він підтримує права жінок і рівну оплату праці.

Коли інтерв'ю наближалося до кінця, мене вразило, наскільки несподівано відвертим було наше обговорення. Це нагадало мені про те, що Далай-лама сказав мені раніше.

Однією з переваг неможливості повернутися додому до Тибету, сказав він, було те, що Індія є вільною країною, де він може висловлюватися відкрито.

Послання єдності Далай-лами є універсальним — але для людини, що славиться своїм співчуттям, він вміє викликати суперечності.

Хочете отримувати цікаві історії в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!