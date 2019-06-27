Злий Зеленський - про Медведчука і полонених, образу на Клімкіна та провал у ПАРЄ

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Володимир Зеленський провів брифінг, під час якого розкритикував міністра закордонних справ Павла Клімкіна за те, що той не узгодив з ним кроки українського МЗС.

Свій виступ пан Зеленський почав доволі емоційно: спершу він розкритикував Верховну Раду, яка відмовляється звільняти чинного очільника МЗС навіть попри те, що той сам висловив готовність піти з посади.

Після цього Зеленський перейшов до критики самого Павла Клімкіна:

"Я як президент України дізнаюсь інформацію про наші міжнародні кроки з інтернету, а точніше сказати - з "Української правди", - сказав глава держави.

За його словами, йдеться про ноту, яку Україна отримала від РФ стосовно повернення українських моряків та про відповідь на неї, яку надіслало МЗС.

"Я, президент України, нагадую всім, в очі не бачив цю ноту-відповідь на ноту РФ. Бо пан Клімкін не вважає необхідним обговорювати такі питання з президентом України", - обурився Зеленський і додав, що такі дії міністра можуть поставити під загрозу звільнення українських моряків.

"Я не розумію, чому, не порадившись зі мною, міністр робить твердження від України як від держави, коли це є компетенція президента. Хочу нагадати, що за Конституцією України, я несу особисту відповідальність за зовнішню політику України. І я хочу, щоб МЗС пояснив свої дії публічно - вам, журналістам. А я вже від вас, через вас, зможу дізнатися".

Згодом Павло Клімкін в коментарі "Українській правді" пояснив, що на його думку, МЗС мало повноваження направляти відповідь на російську ноту без погоджень з президентом.

"Звичайно, всі повноваження сформулювати таку ноту у нас як у Міністерства закордонних справ України були. Ця нота була в рамках нашого спілкування і нашої судової справи по міжнародному трибуналу", - заявив Клімкін.

Про які ноти йде мова?

25 червня російське МЗС направило українській стороні ноту з проханням надати "письмові гарантії участі та продовження кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

За місяць до того Міжнародний трибунал ООН зобов'язав РФ звільнити 24 українських моряків, захоплених під час проходження Керченської протоки. Втім, не заперечив проти того, аби кримінальне розслідування щодо них тривало.

У відповідь на звернення РФ українське МЗС направило власну ноту, де висловило "рішучий протест із приводу невиконання Російською Федерацією наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року і продовження незаконного утримання 24 українських моряків".

"Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, що загострює суперечку між Україною та Росією щодо імунітетів військових кораблів. Про це українська сторона вже поінформувала Міжнародний трибунал з морського права", - йдеться в заяві МЗС.

Російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку, 25 листопада 2019 року.

24 члени екіпажу, які були на захоплених кораблях, Росія обвинувачує у нелегальному перетині державного кордону організованою групою зі зброєю. Кілька з них під час обстрілу росіянами отримали поранення.

Україна й міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають звільнення моряків і кораблів.

Водночас на думку Кремля, інцидент у протоці був провокацією з боку України.

"Рішення про Росію у ПАРЄ було давно прийняте"

Під час брифінгу президент згадав і про ще кілька резонансних тем - зокрема, про повернення Росії до ПАРЄ.

За словами пана Зеленського, він як президент України не міг нічого з цим вдіяти - "рішення було прийняте вже давно".

"Я ставив ці питання у Парижі та Берліні, і повірте мені: кожен, з ким я зустрічався, говорили мені "Володимире, зрозумійте, така ситуація. ПАРЄ - це майданчик для перемовин. Тому це рішення було вже давно. У кожної людини, з ким я обговорював це питання, була відповідь. Я робив все, що можу, але рішення було давно прийняте" , - сказав він. .

Про Медведчука і повернення полонених

Президент коротко прокоментував і ситуацію довкола Віктора Медведчука і теми повернення українських полонених.

Раніше з'явилася інформація про те, що лідери так званих "ДНР" і "ЛНР" дали згоду на звільнення чотирьох українських полонених. З таким проханням до них нібито звернувся саме Віктор Медведчук.

На прохання прокоментувати цю ситуацію Володимир Зеленський заявив: "Я жодного разу не спілкувався в житті з паном Медведчуком. Не розумію, чому, коли в нас є велика, незалежна, самостійна Україна, у нас повинні бути посередники.

"Він знає моє ставлення до цього питання. Чому підіймається питання повернення полонених, припинення війни з його боку тільки під вибори - запитайте в нього".

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