Медведчук і звільнення полонених: хто до цього причетний?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Акція біля Офісу президента "Хто такий Медведчук?", 27 червня 2019 рік

27 червня стало відомо, що Віктор Медведчук нібито домовився про звільнення чотирьох українських полонених. Однак як виявилося, українська влада до цих переговорів причетна не була і про звільнення нічого не знала.

Володимир Зеленський заявив, що з Медведчуком не спілкувався, а звільнення пов'язує з парламентськими виборами.

А СБУ офіційно заявила, що не має ніякої інформації з цього приводу.

Заява Медведчука

У четвер "Опозиційна платформа - За життя" повідомила, що Віктор Медведчук домовився з керівниками "ДНР/ЛНР" про звільнення чотирьох українців.

"Вже завтра Дмитро Великий, Яків Веремейчик, Едуард Міхеєв та Максим Горіянов повернуться додому", - йдеться в повідомленні партії.

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В цій же інформації пан Медведчук нагадує, що з грудня 2017 року ніяких звільнень не було. І тут же пояснює чому: "На жаль, колишня влада, і я хочу це особливо підкреслити, в обличчі Порошенка робила все для того, аби обміни не відбулися".

"Тому я звернувся до Леоніда Івановича (Пасічника, керівника "ЛНР" - Ред.) та Дениса Володимировича (Пушиліна, керівника "ДНР" - Ред.), побачивши те, що пан Зеленський не збирається проводити обміни", - заявив Медведчук.

Політик каже, що це "односторонній акт гуманізму".

Реакція України

У Києві висловили подив такою поведінкою Медведчука, адже нинішня влада не давала йому мандат на переговори щодо звільнення заручників.

"Я жодного разу не спілкувався в житті з паном Медведчуком. Не розумію, чому, коли в нас є велика, незалежна, самостійна Україна, у нас повинні бути посередники", - заявив на брифінгу Володимир Зеленський, коментуючи цю ситуацію.

"Він знає моє ставлення до цього питання. Чому підіймається питання повернення полонених, припинення війни з його боку тільки під вибори - запитайте в нього".

Копирайт изображения Прес-служба президента Image caption Володимир Зеленський каже, що не уповноважував Медведчука на переговори

А в СБУ зізналися, що не мають офіційної інформації стосовно осіб, яких представники "ДНР/ЛНР" збираються повернути в Україну.

"Разом з тим ми готові до зустрічі на рідній землі всіх українців, які перебували у полоні бойовиків і вважаємо це позитивом", - додали у спецслужбі.

Не обговорювали питання звільнення цих чотирьох людей, про які каже пан Медведчук, і в тристоронній контактній групі у Мінську.

За даними BBC News Україна, Мінська група ніяк до цього не причетна.

Кого звільняють?

За інформацією журналіста та блогера Юрія Бутусова, троє з цих людей - військові, а один - цивільний.

"Видати збираються тих, кого, на думку противника, їм не шкода. Тих, хто сидить в полоні досить недовго", - каже журналіст.

За даними Бутусова, Максим Горіянов - старший 53-ї бригади, потрапив у полон 22 травня цього року.

Яків Веремейчик з 14-ї бригади, потрапив у полон в травні 2018 року разом з ще одним військовим Юрієм Євтушком. Останнього видавати не збираються.

Дмитро Великий потрапив у полон у 2016 році. Про нього мало що відомо, в базі "Миротворець" його позначили як дезертира.

І Едуард Міхеєв - цивільний, в жовтні 2017 року його звинуватили у "державній зраді" та співпраці з СБУ в Луганську.

Журналіст пов'язує такі події з виборами. "До речі, виходить, що статус переговірника та прямі рейси до Москви не потрібні Медведчуку, аби звільняти полонених. Виявляється, він і так може домовитись", - резюмує Юрій Бутусов.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Акція біля Офісу президента "Хто такий Медведчук?", 27 червня 2019 рік

Саме через прямі переговори Віктора Медведчука з "ДНР/ЛНР" біля Офісу президента 27 червня зібралося кілька десятків активістів з вимогою пояснити участь політика в цьому процесі. Це були представники "Національного корпусу", "Національних дружин", "Свободи" та "Правого сектору".

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