П'ять розробок дизайнера iPhone, про які ви не знали

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Британський дизайнер сер Джоні Айв заявив, що полишає технологічний гігант Apple після понад двох десятиліть роботи у компанії.

Сер Джонатан розробив для Apple надзвичайно успішні продукти, зокрема iPhone, iPod та iMac.

Наразі він готується до запуску свого власного підприємства, а ми вирішили пригадати про те, що дизайнерська кар'єра пана Айва не обмежувалася цими відомими хітами.

Ось деякі інші розробки Джоні Айва, про які ви могли не чути.

1. Унітаз і раковина

Копирайт изображения Tangerine

Одним з перших місць роботи сера Джонатана після закінчення Політехнічного інституту Ньюкасла стало лондонське дизайнерське агентство Tangerine.

Там він працював над низкою продуктів - зокрема над мікрохвильовими печами і гребінцем для перукарів - Brian Drumm Flatliner. Однак він також розробив унітаз та раковину.

Його робота, однак, не дуже сподобалась клієнту - компанії Ideal Standard. У інтерв'ю журналу Time у 2014 році сер Джонатан пригадав, як його клієнт - із пластмасовим носом на День червоного носа - жартував про те, що його робота була занадто сучасною і дорогою.

2. Комп'ютер Tam до 20-ї річниці Macintosh

Копирайт изображения Wolfgang Stief/Flickr Image caption Tam - комп'ютер до 20-ї річниці Macintosh

У 1997 році Apple випустила незвичайний комп'ютер, щоб відзначити 20-річчя фірми - Tam.

Це був продукт з обмеженим тиражем, спрямований на багатих користувачів, які були готові заплатити за нього $7 499 (сьогодні це близько $12 000).

У рекламному відео сер Джонатан прокоментував дизайн Tam.

"Хоча у нього немає відповідей на усі поставлені ним же запитання, я думаю, що це логічний і важливий продукт", - сказав тоді він.

"Я думаю, що він дає нове обличчя і новий сенс технології, яка змінюється шаленими темпами", - додав дизайнер.

Проте Tam не мав великого успіху. Приблизно через півроку після випуску його ціна знизилася до $3 500, що допомогло підвищити продажі. Залишки комп'ютерів продали у роздрібних мережах, коли у березні 1998 року ціну знизили ще більше - до $1 995.

3. Камера Leica

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одна з найдорожчих камер у світі?

У 2013 році пан Айв співпрацював із дизайнером Марком Ньюсоном над створенням цифрової камери Leica Digital Rangefinder з елегантним алюмінієвим корпусом - у єдиному екземплярі.

Під час розробки цього унікального пристрою виготовили понад 500 моделей і 1000 прототипних деталей.

Камеру продали з аукціону, щоб зібрати гроші для Всесвітнього фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

За даними Sotheby's, покупець заплатив за неї $1,8 млн.

4. Миша у формі хокейної шайби

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виглядають чудово - а от чи зручно ними користуватися?

Персональний комп'ютер iMac G3 1998 року випуску з його сміливим, напівпрозорим кольоровим корпусом користувачі сприйняли дуже добре - чого, на жаль, не можна сказати про USB-мишу до нього.

Завдяки її круглій формі мишкою було не дуже зручно користуватися, а через те, що у неї не було очевидного верху та низу, було непросто розібратися, чи показує вона у правильному напрямку.

Сам iMac G3 став дуже успішним, і в результаті його випустили у 13 різних кольорах - зокрема й у спеціальному "психоделічному" дизайні.

5. Діамантове кільце

Копирайт изображения Sotheby's Image caption Джоні Айв став одним з дизайнерів кільця, зробленого повністю з діаманту

Це було ще одне благодійне співробітництво з Марком Ньюсоном - але цього разу ще дивніше.

Минулого року вони представили кільце, повністю зроблене із дбайливо вирізьбленого діаманта.

Кільце, тисячі граней якого вирізали спеціальним водоструменевим лазерним апаратом, мали зробити спеціально для покупця, який заплатить найвищу ціну.

У грудні його продали за $250 000.

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