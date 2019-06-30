"Кішки-мишки": магнетичні пари у кіно - від "Мовчання ягнят" до "Вбиваючи Єву"

Image caption Сандра О та Джоді Комер у серіалі "Вбиваючи Єву"

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На BBC One вийшов другий сезон телесеріалу "Вбиваючи Єву" - і глядачі прикипіли до екранів не лише через його захопливий сценарій, стильні костюми та численні нагороди BAFTA. Ні, усі ми також чекаємо на електричну хімію між офіцером розвідки Євою Поластрі (Сандра О) і витонченою злодійкою Вілланель (Джоді Комер).

Гра у "кішки-мишки", коли Єва по всьому світу вишукувала свою антагоністку, одіозну вбивцю на (справжнє) ім'я Оксана Астанкова - у першому сезоні захопила мільйони глядачів. Після його кривавого закінчення у 2018 році, сексуальний підтекст стосунків цієї пари став предметом багатьох обговорень.

"Сексуальну напруженість між головними героїнями "Вбиваючи Єву" заледве можна витримати", - написала у публікації для ЛГБТ-видання them. американська оглядачка Джилл Гутовіц.

Тим часом одна з авторок серіалу Емеральд Феннелл у своєму нещодавньому інтерв'ю додала: "Звичайно, у цій одержимості присутній сексуальний компонент, але це також серіал про Єву, яка є водночас і надзвичайною жінкою - і звичайною жінкою".

Одна експертка навіть пояснила психологію того, як такі відносини часто складаються у реальному світі, поза екраном.

"Гра у "кішки-мишки" дозволяє (парі. - Ред.) ніби танцювати негласний танок, - розповіла американський клінічний психолог доктор Паула Брюс. - Правда полягає у тому, що кішка, несвідомо, зацікавлена у ​​миші тому, що вона від неї тікає, а мишу кішка цікавить тому, що та за нею женеться. Доти, доки один тікає, а інший переслідує, кожен з них може бути вневнений у зв'язку між ними - але також і у збереженні певної дистанції".

Однак до "Вбиваючи Єву" на екрані з'являлись і інші пари "кішок і мишок", які змушували нас під час перегляду вчепитися в диван від (сексуальної) фрустрації.

"Містер та місіс Сміт": Джон (Бред Пітт) і Джейн (Анджеліна Джолі)

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Ця американська екшн-комедія про знуджену подружню пару, яка усвідомлює, що вони обидвоє насправді є убивцями, найнятими конкуруючими агенціями, щоб вбити одне одного, відома не лише тим, що зібрала у прокаті майже 500 мільйонів доларів по всьому світу, а й завдяки створенню однієї з найвідоміших пар всіх часів: Бранджеліни.

"Існує кіно, у якому дивишся на двох людей на екрані. Сюжет несуттєвий, - сказав знаменитий кінокритик Роджер Еберт у 2005 році. - Важливою є хімія - термін, який колись відносився до науки, аа зараз означає жар, який ми відчуваємо - або думаємо, що ми відчуваємо - між двома кінозірками. Бред Пітт і Анджеліна Джолі його мають, принаймні на мою думку, у "Містері та місіс Сміт", і тому, що вони його мають, цей фільм працює".

І на підтвердження цієї екранної хімії, Бред і Анджеліна скандально зійшлися і поза екраном, хоча на той час Пітт був одружений із зіркою серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон.

Їхні стосунки тривали 12 років, поки у 2016 році не з'явилися новини про їхнє розлучення.

"Мовчання ягнят": Кларіс Старлінг (Джоді Фостер) і Ганнібал Лектер (Ентоні Гопкінс)

Копирайт изображения Imdb Image caption Джоді Фостер у ролі молодої агентки ФБР

Інший відомий - хоча і більш тонкий і моторошний - дует кішки та мишки ми побачили у психологічному трилері "Мовчання ягнят", заснованому на однойменному романі Томаса Гарріса. У ньому молода стажерка ФБР (Джоді Фостер) опиняється у заплутаних відносинах із серійним убивцею Ганнібалом Лектером (Ентоні Гопкінс). Одну пам'ятну сцену із фільму, коли Ганнібал каже, що він з'їв печінку людини з "квасолею та келихом К'янті", цитували як у пізніших фільмах, так і у інтернет-мемах.

"Через куленепробивне скло, у запаморочливій спадкоємності, Ганнібал і Кларіс стають ... вчителем і учнем, батьком і дочкою, коханцем і коханкою, при цьому завжди залишаючись кішкою і мишкою", - написав у 1991 році рецензент New York Times.

Багато років по тому, на шоу Грема Нортона, Джоді Фостер зізналася, що вона справді боялася Ентоні Гопкінса - і це відчуття, виявляється, було взаємним. "Він був страшний! - сказала вона. - Я уникала його, як могла. Я справді його уникала". Ближче до кінця зйомок, за її словами, у них відбувся наступний діалог: "Він підійшов до мене ... у мене в очах стояли сльози, і я сказала: "Я дійсно боялася тебе". І він відповів: "А я боявся тебе!"

Цей фільм вважають одним з найкращих усіх часів - а Старлінг і Лектера, відповідно, найкращою парою героїня-лиходій в історії кіно - за версією Американського інституту кіно.

Основний інстинкт: детектив Нік Каррен (Майкл Дуглас) і Кетрін Трамелл (Шерон Стоун)

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Стосунки між детективом Ніком Карреном (Майкл Дуглас) і Кетрін Трамелл (Шерон Стоун) - це ще одна сексуально-заряджена гра кішки та мишки, яка назавжди змінила кінематограф - хоч би через *те саме* схрещення ніг.

Проте, коли фільм вийшов у прокат, думки критиків розділилисяю. Пітер Траверс із Rolling Stone називав його "задоволенням із почуттям провини", і додав: "Це збуджуючий еротичний трилер - жорстокий, крикливий, брутально-смішний і без єдиної політкоректної думки у непробачно порожній голові".

Entertainment Weekly, тим часом, описав його як "механічний та рутинний, мішанину хічкоківських прийомів та стандартної балістики поліцейських трилерів".

Коментуючи сцену с перехрещенням ніг, що викликала сенсацію по всьому світу, Шерон Стоун сказала в інтерв'ю, що вона не знала, що сцена буде настільки відвертою. "(Режисер Пол Верховен. - Ред.) сказав мені, коли ми знімали сцену, що світло відбивається від моєї нижньої білизни, і що якщо я її зніму, то буде тінь, що ми не побачимо мого лобкового волосся, як його видно у фільмі, де всі продовжують стверджувати, що бачать мою піхву", - сказала вона.

Але водночас пані Стоун сказала, що вона пишається своєю сильною героїнею: "Це був фільм, який робив жінок сильними у їхній жіночності - не лише їхній сексуальності - але їхній жіночій ідентичності".

"Загублена": Нік (Бен Аффлек) та Емі Дан (Розамунд Пайк)

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Більш недавній приклад - психологічний трилер "Загублена" - заснований на романі Джілліан Флінн 2012 року, зосереджується на спробах доведеного до відчаю чоловіка (Бен Аффлек) довести свою невинуватість після таємничого зникнення його, здавалося б, ідеальної дружини (Розамунд Пайк).

"З того моменту, як вона потрапила на книжкові полиці у 2012 році, "Загублена" стала символом боротьби статей 21 століття, а її головні герої Нік і Емі сплелися у вбивчому дуеті, змагаючись за контроль над їхнім шлюбом, - написав рецензент Grantland. - Те, що було битвою статей, стає грою кішки і мишки. (Режисер. - Ред.) Фінчер знає, що мишка ніколи не може дійсно конкурувати з кішкою, і він не витрачає час на те, щоб це вдавати".

Лютер: детектив Джон Лютер (Ідріс Ельба) і Еліс Морган (Рут Вілсон)

Інша сучасна пара кішки та мишки - детектив Джон Лютер (Ідріс Ельба) та психопатична серійна вбивця Еліс Морган (Рут Вілсон): він відстежує її, прагнучи правосуддя, але водночас просто не може нею не захоплюватись.

"Ідріс Ельба отримав чотири номінації "Еммі" як найкращий актор у фільмі чи мінісеріала за роль Джона Лютера - одержимого, відданого і іноді жорстокого поліцейського, який розслідує справу Морган - блискучої психопатки та вбивці", - відзначає журнал Marie Claire.

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