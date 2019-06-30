Як у Європі переживають рекордну спеку?

Копирайт изображения EPA Image caption Пляж Мальвароса у Валенсії, Іспанія, забитий під зав'язку через те, що регіон переживає надзвичайну спеку

Європа переживає ще один спекотний день, поки хвиля тепла, що вже забрала кілька життів, переміщується континентом.

Температура у Франції була дещо нижчою, ніж у п'ятницю, коли країна зафіксувала найвищу температуру.

Але в деяких районах північної Іспанії температура сягнула понад 40°C, а в місті Сарагоса зафіксували 42°C .

На півдні Франції велосипедист помер через перегрів. Чиновники заявили, що він перебував у гірському регіоні і застерегли людей від занять спортом.

Метеорологи стверджують, що гаряче повітря, що йде з північної Африки, а також високий тиск над центральною Європою сприяють утриманню тепла.

Тим часом Велика Британія зафіксувала свій найспекотніший день року в суботу, коли температура сягнула 34°C в аеропорті Хітроу у західному Лондоні.

У п'ятницю Франція зареєструвала найвищу в історії температуру - 45.9C - у південному селі Галларг-ле-Монтюе.

Копирайт изображения AFP Image caption Національне метеорологічне агентство Іспанії оголосило попередження про погоду для 40 з 50 регіонів країни, в семи з яких вже діє надзвичайний стан

Копирайт изображения Reuters Image caption Високі температури також спричинили принаймні дві великі лісові пожежі в Іспанії, зокрема недалеко від міста Толедо

Копирайт изображения AFP Image caption Люди стоять босоніж у фонтані Стравінського в Парижі, де температура в суботу досягла 36 градусів

Копирайт изображения AFP Image caption У департаменті Гар на півдні Франції до роботи залучили понад 700 рятувальників для боротьби з пожежею, яка знищила кілька будинків і транспортних засобів

Копирайт изображения EPA Image caption Паломники охолоджуються у фонтані на Шляху Святого Якова у Логроньо. В Іспанії зафіксувала принаймні дві смерті внаслідок спеки

Копирайт изображения AFP Image caption Люди стоять в черзі, щоб пити воду з фонтану з питною водою біля собору Дуомо в Мілані. В Італії принаймні одна смерть пов'язана з хвилею тепла

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спортсмен Ян Фродено тренується напередодні недільного етапу Ironman - тріатлону на витривалість - у німецькому місті Франкфурт. Організатори планують запобігти перегріванню спортсменів за температури 38 градусів

Копирайт изображения AFP Image caption Відпочивальники на надувних колах відвідують фестиваль Утрехт-Дріфф. Нідерланди - разом з багатьма іншими європейськими країнами - оголосили про надзвичайну спеку

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