Як у Європі переживають рекордну спеку?

  • 30 червня 2019
Пляж Мальвароса у Валенсії, Іспанія Копирайт изображения EPA
Image caption Пляж Мальвароса у Валенсії, Іспанія, забитий під зав'язку через те, що регіон переживає надзвичайну спеку
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Європа переживає ще один спекотний день, поки хвиля тепла, що вже забрала кілька життів, переміщується континентом.

Температура у Франції була дещо нижчою, ніж у п'ятницю, коли країна зафіксувала найвищу температуру.

Але в деяких районах північної Іспанії температура сягнула понад 40°C, а в місті Сарагоса зафіксували 42°C .

На півдні Франції велосипедист помер через перегрів. Чиновники заявили, що він перебував у гірському регіоні і застерегли людей від занять спортом.

Метеорологи стверджують, що гаряче повітря, що йде з північної Африки, а також високий тиск над центральною Європою сприяють утриманню тепла.

Тим часом Велика Британія зафіксувала свій найспекотніший день року в суботу, коли температура сягнула 34°C в аеропорті Хітроу у західному Лондоні.

У п'ятницю Франція зареєструвала найвищу в історії температуру - 45.9C - у південному селі Галларг-ле-Монтюе.

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Люди у фонтанах Центрального Парку у розпеченій Валенсії Копирайт изображения AFP
Image caption Національне метеорологічне агентство Іспанії оголосило попередження про погоду для 40 з 50 регіонів країни, в семи з яких вже діє надзвичайний стан
Вертоліт пролітає над лісовим пожежею поблизу міста Толедо Копирайт изображения Reuters
Image caption Високі температури також спричинили принаймні дві великі лісові пожежі в Іспанії, зокрема недалеко від міста Толедо
Люди стоять босоніж у фонтані Стравінського в Парижі Копирайт изображения AFP
Image caption Люди стоять босоніж у фонтані Стравінського в Парижі, де температура в суботу досягла 36 градусів
Чоловік жестами вказує на згарище Копирайт изображения AFP
Image caption У департаменті Гар на півдні Франції до роботи залучили понад 700 рятувальників для боротьби з пожежею, яка знищила кілька будинків і транспортних засобів
Паломники охолоджуються у фонтані на Шляху Святого Якова у Логроньо. Копирайт изображения EPA
Image caption Паломники охолоджуються у фонтані на Шляху Святого Якова у Логроньо. В Іспанії зафіксувала принаймні дві смерті внаслідок спеки
Люди стоять в черзі, щоб пити воду з фонтану з питною водою біля собору Дуомо в Мілані Копирайт изображения AFP
Image caption Люди стоять в черзі, щоб пити воду з фонтану з питною водою біля собору Дуомо в Мілані. В Італії принаймні одна смерть пов'язана з хвилею тепла
Спортсмен Ян Фродено тренується напередодні недільного етапу Ironman Копирайт изображения Getty Images
Image caption Спортсмен Ян Фродено тренується напередодні недільного етапу Ironman - тріатлону на витривалість - у німецькому місті Франкфурт. Організатори планують запобігти перегріванню спортсменів за температури 38 градусів
Utrecht festival Копирайт изображения AFP
Image caption Відпочивальники на надувних колах відвідують фестиваль Утрехт-Дріфф. Нідерланди - разом з багатьма іншими європейськими країнами - оголосили про надзвичайну спеку

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