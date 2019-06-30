Сукні в кредит і автомобілі від благодійників: звідки британські батьки беруть гроші на випускні?

Image caption Джорджина з нетерпінням чекає на особливий вечір

Шістнадцятирічній Джорджині залишається всього лиш кілька днів до закінчення школи.

Вона знайшла сукню своєї мрії кілька місяців тому і зараз перебуває на завершальній стадії підготовки до визначного вечора.

"Треба накласти штучну засмагу, зробити нігті, зачіску та макіяж, не забути про аксесуари та прикраси, ми з друзями їдемо туди і назад на лімузині - у мене дуже багато справ", - розповідає вона.

Її батькам все це обійдеться приблизно у 1 тисячу фунтів - і її мама Стефані каже, що свято вартує кожного пенні.

"Багато хто з нас, мам, не мали власних випускних балів, і ми всі дуже радіємо, що наші доньки йдуть на випускний вечір. Це тепер велике діло", - говорить вона.

Image caption Стефані хоче, щоб її дочка мала випускний бал, якого у неї самої ніколи не було

"Це той самий день, який більше ніколи не повториться. Це велике святкування всіх шкільних днів, що добігають кінця".

По всій Великій Британії учні, які склали іспити та офіційно завершили середню школу, святкують випускні.

Найбільшої популярності ця традиція набула у Сполучених Штатах, але Британська рада вважає, що принаймні 85% шкіл у Великобританії теж перейняли її.

Люди, залучені до індустрії випускних балів, вважають, що соціальні мережі зіграли визначну роль в тому, що тепер ці святкування стали набагато більш продуманими. І... дорожчими.

Великий бізнес

Твенджін Сібанда володіє магазином "Конфеті та кутюр" в Ессексі, та продає випускні сукні з 2010 року.

Своїм клієнтам, які не можуть дозволити собі заплатити за сукню одразу, вона пропонує гнучкі схеми виплат, і каже, що бюджети на святковий одяг значно зросли.

Image caption Твенджін Сібанда почала продавати випускні сукні 9 років тому

"Коли ми починали, то продавали випускні сукні ціною від 50 до 100 фунтів стерлінгів. І ми не були впевнені, що дівчата проникнуться ідеєю випускного вечора. Протягом багатьох років вона розвивалася, і цей рік, мабуть, є найгарячішим" - каже вона.

"Більшість батьків заплатили близько 500 фунтів стерлінгів за плаття. Ніхто не ставив жодних запитань стосовно бюджету - вони просто погоджувалися на те, що ми їм пропонували".

Щось схоже розповідає і Хелен, яка заплатила понад 1 тисячі фунтів, щоб її донька Ріа могла піти на випускний.

"Я не очікувала, що заплачу так багато, але витрати все зростали і зростали. Ви постійно викладаєте за щось гроші - але це того варте. Це надзвичайний досвід", - говорить вона.

У школі, де навчається Ріа, учням, які не можуть оплатити собі випускний, навіть надають допомогу.

Є також кілька благодійних організацій по всій Великій Британії, які допомагають школам та соціальним службам забезпечити святковим вбранням, макіяжем та транспортом тих, хто не може собі цього дозволити.

"Це вартість сімейної відпустки"

Одна з організацій, які цим займаються, - Nice To Be Nice ("Гарно бути гарним") в Терроку. Хлоя Левелль створила її кілька років тому, коли побачила, який попит мають безкоштовні вбрання для випускного вечора.

"Якщо ви живете від тижня до тижня, то маєте бюджет, якого вистачає лише на харчі та предмети домашнього вжитку", - каже вона.

"А потім одного дня ваша дитина приходить і каже: через чотири місяці в мене випускний вечір. Мені потрібні плаття, взуття, макіяж, автомобіль та квиток на святкування. І що в такій ситуації робити з вашим бюджетом? Я навіть не можу собі уявити весь цей тиск на батьків".

Image caption Хлоя Левелль допомагає родинам, які не можуть дозволити собі купувати дорогі вбрання

Хлоя познайомилася з матір'ю, яка взяла кредит на виплату заробітної плати, щоб заплатити за випускний бал.

"Ви шукаєте тисячу фунтів стерлінгів, щоб дістатися до випускного вечора і мати все, що ви хочете. Це смішно. Це вартість сімейної відпустки в Іспанії", - говорить вона.

"Одна з дівчат, яка була у мене, розповіла, що її друзі полетіли на випускний на гелікоптері. Це коштувало по 500 фунтів з кожного".

"Звісно, що вона не могла собі цього дозволити, тому ми дали їй машину, щоб дістатися випускного балу. Але 500 фунтів за прогулянку на гелікоптері, яка триватиме максимум 30 хвилин? Коли цьому настане кінець?".

На початку цього місяця вартість випускних в Уельсі настільки зросла, що це навіть привернуло увагу місцевих чиновників. Вони розглянули це питання після того, як одна зі шкіл закликала людей подарувати свої старі вбрання, аби якомога більше учнів мали змогу відвідати випускну вечірку.

Школи "роблять все можливе"

Джефф Бартон з Асоціації керівників шкіл і коледжів каже, що навчальні заклади роблять все можливе, щоб учні не пропустили можливість насолодитися випускним вечором.

"Якщо за вхід на вечірку потрібно заплатити, школи, як правило, знаходять спосіб покрити вартість квитків для учнів, які не можуть собі цього дозволити. Вони також часто надають одяг для випускних балів, використовуючи сукні та костюми, які їм пожертвували".

Image caption Такі випускні сукні не бувають дешевими

Він додає, що це робиться "ненав'язливо і делікатно".

Але Хлоя каже, що школи могла б зробити більше, аби випускні вечори були менш екстравагантними.

"Я твердо вірю в випускний вечір. Але, можливо, варто святкувати випускний вечір у школі, а не у дорогих місцях?", - припускає вона.

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