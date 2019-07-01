"Слуга народу" - вже з гори, а "Голос" - на гору. Хто переможе на виборах?

Копирайт изображения УНІАН

За три тижні до виборів вже можна говорити про лідерів, які майже напевно сформують новий парламент, та про тих, хто все ще не втратив шансів потрапити таки до Ради.

Водночас, як відзначають спостерігачі, нинішня кампанія не уникла брудних технологій: підкупів, двійників та інших маніпуляцій.

Фаворити

Копирайт изображения smc.org.ua Image caption Останні рейтинги та їхня динаміка з травня. Дослідження Українського інституту соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центру "Соціальний моніторинг".

За даними різних соцопитувань, майбутню Верховну Раду сформують п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Голос" і "Європейська солідарність".

Так, за останнім дослідженням Українського інституту соціологічних досліджень ім. Яременка і центру "Соціальний моніторинг", якби вибори пройшли 27 червня, голоси розподілилися б так:

"Слуга народу" - 43,2% "Опозиційна платформа - За життя" - 12% ВО "Батьківщина" - 9,4% "Голос" - 8,3% "Європейська солідарність" - 8%

А якщо враховувати 1,2-2,2% похибки, то шанси пройти до Верховної Ради мають ще дві сили: "Сила і честь" (4,1%) та "Громадянська позиція" (3,9%).

Ці тенденції підтверджують й інші опитування - наприклад, нещодавнє фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова давало партії "Сила і честь" 5,2%.

Кінець зростання "Слуги народу"?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Від травня президентська партія "Слуга народу" залишається впевненим лідером виборчої гонки

"Від травня "Слуга народу" мав нарощування рейтингу, а останні хвилі показують падіння його підтримки", - розповідає керівниця Українського інституту соціальних досліджень Ольга Балакірєва.

Її інститут провів вже шість хвиль опитувань.

За ними, партія президента Зеленського з травня і до середини червня поступово нарощувала свою підтримку з 39,9% до 47,4%.

Утім, останнє опитування вперше показало зменшення рейтингу "Слуги народу" на 4%.

"Я б це не назвала стагнацією рейтингу "Слуги народу". Скоріше можна говорити, що вони пройшли свій максимум, а зараз відбувається стабілізація рейтингу - відхід від якихось емоційних настроїв до більшого прагматизму", - пояснює в розмові з BBC News Україна Ольга Балакірєва.

"Я не бачу якихось активних кроків саме в межах виборчої кампанії. Фактично, рейтинг "Слуги народу" тримається на рейтингу президента та його дій", - додає вона.

Зростання "Голосу"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Партія Вакарчука поступово стала одним з фаворитів виборів

За цими ж дослідженнями, "Голос" за два місяці зміг наростити свою підтримку з 0,9% до 8,3%.

І це зростання може продовжитися, припускають соціологи.

"Поки що у "Голосу" залишається тенденція до зростання рейтингу. Можливо, вони подолають позначку у 9%", - відзначає директор Центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук.

"Але треба враховувати, що останні три тижні перед виборами - час високої турбулентності. Буде відбуватися дуже багато подій, дебати лідерів, що впливатимуть на рейтинги", - попереджає соціолог.

"Більш-менш сталу ситуацію з рейтингами будемо бачити за півтори тижня до виборів. А до цього відбуватимуться зміни", - додає він.

Цілком можливо, що на наступне опитування вже вплинуть не надто вдалі теледебати Святослава Вакарчука з Юлією Тимошенко.

Незначний приріст, якщо вірити дослідженню Українського інституту соціологічних досліджень та "Соціального моніторингу", мають також і "Опозиційна платформа - За життя" та "Батьківщина", а "Європейська солідарність", у порівнянні з травнем, втратила 2%.

Хто може наростити рейтинг

Водночас на користь "Голосу" говорить і вивчення рейтингів "другого вибору" (коли запитують про те, за кого виборці проголосували б, якщо партії їхнього "першого вибору" не буде у списках).

Тут лідери "Голос" (9%), "Слуга народу" (7,5%) та "Сила і честь" (6,4%).

Ці ж партії, а також "Громадянська позиція" та "Самопоміч", мають найнижчі показники антирейтингу (показує, за яку силу виборці не хочуть голосувати у жодному разі).

"Парламентські сили, які мають довгу історію, практично всі мають негативний баланс між антирейтингом та рівнем підтримки… А позитивний баланс мають лише нові або умовно нові політичні сили: "Слуга народу", "Голос", "Сила і честь" та "Громадянська позиція", - відзначає Ольга Балакірєва.

Високі показники "другого вибору" та низький антирейтинг, на думку соціологів, свідчать, що саме ці "нові партії" мають потенціал наростити свою підтримку за сприятливих умов.

Лавки і велосипеди поштарям

Копирайт изображения ГМ "Опора" Image caption Громадська мережа "Опора" вже зафіксувала ряд порушень зі сторони кандидатів. У тренді - непрямий підкуп та двійники

Традиційно для українських виборів, кампанія не обходиться без порушень і маніпуляцій.

Особливо це відчувається на мажоритарних округах.

Спостерігачі від "Опори" вже зафіксували кілька випадків непрямого підкупу виборців від кандидатів.

"Кандидати створюють певні центри надання послуг громадянам, наприклад, медичних. Також вручають подарунки виборцям або їхнім дітям, користуючись можливістю через них достукатися до виборців батьків", - розповідає аналітик "Опори" Олександр Клюжев.

Наприклад, на Донеччині один з кандидатів зробив десять лавок і почав використовувати це в агітації.

Інший - на Одещині - роздавав набори футбольної форми.

Ще один зафіксований приклад спроби непрямого підкупу - вручення медичного обладнання медпункту у Миколаївській області.

А на Кіровоградщині кандидат вирішив пропіаритися через подарунок шести нових велосипедів для місцевих поштарів.

В "Опорі" також вкотре фіксують реєстрацію двійників, а також людей з місцем роботи, яке нагадує партію конкурента (наприклад, громадська організація "Слуга народу", яка не має стосунку ні до однойменної партії, ні до "Кварталу 95").

Керівниця "Опори" Ольга Айвазовська нарікає, що боротися з таким "збігом" імен і назв досить складно, адже у законі немає відповідальності за підкуп кандидатів-двійників.

Зрештою, маніпуляціями спостерігачі вважають і численні "благодійні концерти", які проводяться зокрема й партіями, що позиціонують себе як принципово нові політичні сили.

Самі ж парламентські вибори вперше мають відбутися влітку.

Через це, як прогнозують соціологи, явка навряд чи перевищить 55% - багато людей просто будуть у відпустках чи на заробітках.

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