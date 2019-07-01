Як українців зробили "найсексуальнішою нацією у світі"?

Копирайт изображения unian Image caption Чи є насправді українці найбільш сексуальною нацією світу? На фото - претендентки на участь в національному конкурсі "Міс Україна - 2019"

Українці очолили рейтинг найбільш сексуальних націй у світі. За нами йдуть філіпінці, данці, бразильці і ще 46 країн світу. Новина з таким заголовком нещодавно облетіла світові так і українські ЗМІ.

Телеканалий і агенції новин, таблоїди та ділові видання цитували рейтинг, опублікований компанією Big7 Travels, де найсексуальніших українців ілюструвало фото американської акторки українського походження Міли Куніс, а титул "зовсім не сексі" дістався ірландцям, яких зображував Боно.

Хто і як оцінював сексуальність українців, чи можна довіряти такому опитуванню, і що думають про рейтинг самі українці, з'ясовувала ВВС News Україна.

Звідки цей рейтинг?

Компанія Big 7 Travels, яка оприлюднила рейтинг сексуальних націй, називає себе медіа, що пише про готелі, їжу й подорожі для міленіалів. Їхня штаб-квартира розташована в Дубаї, а основна частина авторів - у США.

Вони складають різноманітні гіди й рейтинги, які цитують у Vogue, NBC i Lonely planet, наприклад, "Найбільш інстаграмні місця планети", "7 найкращих місць з піцою у Мюнхені", "Найкращі бургери у Римі".

До речі, у їхньому нещодавньому рейтингу "Найбільш сексуальні акценти у світі", українці посіли аж 15 місце, а найбільш сексуальним читачі назвали акцент жителів Нової Зеландії.

Хто голосував за українців?

На прохання ВВС News Україна у Big 7 Travels пояснили, як обирали найбільш сексуальну націю.

Вибір проходив так:

12 тисяч читачів видання з 50 країн світу через мейли та Instagram отримали форму для голосування.

Читачів попросили проголосувати, яка з цих 50-ти країн є найбільш сексуальною, поставивши бал від 1 до 10. Де "10" - це найбільш сексуальна країна, а "1" - найменш.

При цьому, визначення слова "сексуальність" не уточнювали, залишивши це на розсуд читачів.

Заповнені анкети надіслали понад 8,5 тисяч людей в основному з англомовних країн - США, Великої Британії, Австралії, також були анкети з Німеччини, Бельгії, Східної Європи, Росії й України.

Оскільки, за даними similarweb.com, основою аудиторією Big 7 Travels і є англомовні країни (47% - США, 8% - Велика Британії, д Австралія, Канада і Нова Зеландія), не дивно, що в голосуванні за найбільші сексуальні нації в основному взяли участь читачі саме з цих країн.

Копирайт изображения NurPhoto Getty Images Image caption Українців назвали найбільш сексуальними 8500 читачів видання Big 7 Travels

Цікаво, що масово читати і цитувати Big 7 Travels почали лише у грудні 2018, а у травні аудиторія Big 7 Travels склала майже 600 тис. людей.

Вірити, чи ні?

То чи є українці справді найбільш сексуальною нацією, чи можна вважати думку 8,5 тисяч людей з 50 країн позицією людей з усього світу?

Копирайт изображения Pacific Press Getty Image caption Світові конкурси краси українки ще не вигравали

"Опитали лише частину аудиторії конкретного медіа. Дане опитування не претендує на якусь універсальну репрезентативність", - критикує рейтинг "Найсексуальніших націй світу" соціолог Світлана Хутка, науковий директор центру "Соціальні індикатори".

За її словами, Big 7 Travels продукує контент, використовуючи класичний набір тем для підвищення залученості аудиторії, це принцип "6 С" - скандали, сенсації, страх, секс, смерть, сміх.

Соціолог вважає, що такий рейтинг - це лише думка 8,5 тисячі читачів Big 7 Travels, які взяли участь у цьому опитуванні, і її не можна переносити на весь світ.

Голосували за жінок?

Проте на критику методології у Big 7 Travels не зважають, але визнають, що першість українців їх таки вразила.

"Ми були здивовані такими результатами, - розповіла у коментарі ВВС News Україна Сара Лі, керівник відділу контенту Big 7 Travel, - Деякі нації, які традиційно вважалися сексуальними, французи або італійці, зазнали поразки від українців і філіппінців".

У соцмережах рейтинг, як критикували, запитуючи, хто це оцінював, так і раділи: "Ми так і знали… Українки - найгарніші і це не новина".

Популярна телеведуча і актриса Леся Нікітюк з цього приводу жартує:

"Нарешті, світ визнав, що українська нація - найсексуальніша. Я завжди знала, що наступить цей момент. Не дарма ж я українка. Ну не можуть дівчата з такими очима і ногами бути в стороні".

Копирайт изображения instagram.com/lesia_nikituk Image caption Леся Нікітюк: "Нарешті, світ визнав, що українська нація - найсексуальніша"

Вочевидь, голосували більше за українських жінок, а не чоловіків, припускає психолог Антоніна Оксанич.

"Це ж вже давно не новина, що в очах європейців і взагалі іноземців українки є дуже привабливими", - зазначає вона.

На її думку, в українській традиційній культурі велике значення приділялось тому, як українка себе прикрашає й іноземців це продовжує дивувати: "Кожна українська жінка мала вміти вишити сорочку та сплести вінок. І сьогодні українки з макіяжем йдуть і на море, і на лижі, і в магазин".

За її словами, оскільки в Україні чоловіків менше, це стало додатковою мотивацією для жінок більше дбати про свою зовнішність, а ще, за спостереженнями пані Оксанич, українки часто бувають невпевненими в собі.

Копирайт изображения SERGEI SUPINSKY Getty Image caption Психолог: "Іноземців дивує, що українські жінки вдень одягнені, ніби їх очікує модна вечірка"

Водночас інший психолог Світлана Паніна припускає, що рейтин грунтувався на зовнішній привабливості відомих особистостей з українським корінням - Міли Куніс і Міли Йовович, які підкорили Голлівуд і часто згадують, що вони родом з України.

Другим аспектом такого вибору іноземців вона називає стереотипи про українок:

"Іноземці часто звертають увагу на те, яку велику роль надають українки своєму зовнішньому вигляду. Нерідко можна почути від здивованих іноземців, що українські жінки днем одягнені, ніби їх очікує модна вечірка".

При цьому, за словами психолога, звання "найбільшої сексуальної нації" може нагадати і про сумні стереотипи: про те, що Україна - одна з країн Європи з неблагополучною статистикою торгівлі людьми.

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