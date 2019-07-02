Брекзит і городина: як українські заробітчани допомагають Британії

Копирайт изображения ВВС Image caption Анастасія Савченко каже, що мріє заробити гроші на власний бізнес

Анастасія Савченко навчалася в аграрному університеті в Харкові, коли одного дня побачила рекламне оголошення у Facebook, що запрошувало збирати кабачки на фермі в англійському графстві Корнуол.

Процес проходження співбесіди та отримання візи строком на пів року забрав шість тижнів.

Пані Савченко стала однією з тридцяти робітників з країн з-поза меж ЄС, які нещодавно почали працювати на фермі у Корнуолі в рамках пілотної програми британської влади.

Загалом для роботи на фермах, розташованих від півдня Англії до Шотландії, найняли 2500 людей з України, Молдови та Росії.

"Я приїхала сюди заробити грошей, щоб відкрити власну справу - невелику крамницю дитячого одягу та речей для молодих мам", - розповіла 31-річна пані Савченко.

"Ми справді любимо працювати, хоча початок був непростим через погоду. Є вдосталь часу, щоб зустрітися з друзями, погуляти містом або узбережжям", - додає українка.

Пані Савченко гадає, що її співвітчизники сподіваються на продовження пробної програми.

Вона каже: "Люди в Україні сподіваються, що в них буде можливість приїхати і заробити гроші, щоб щось здобути в житті, тому що в Україні ситуація з грошима досить складна".

Копирайт изображения ВВС Image caption "Тут ми можемо заробити гроші", - каже українець Михайло Судак

Михайло Судак, який раніше служив в українській армії, приїхав до Британії за такою ж візою, що і Анастасія.

Він хотів спробувати нові можливості і дізнався про роботу від друга: "Тут нам добре, тому що можна заробити гроші, щоб купити житло або машину, коли повернемося додому. В Україні це набагато складніше".

На думку Михайла, віза дорога. Але робота йому подобається, і він не проти повернутися.

"Не можемо знайти місцевих"

Девід Сіммонс керує фермою Riviera Produсe у Корнуолі, де зокрема працюють пані Савченко та пан Судак.

Раніше він покладався на робітників з країн ЄС, таких як Польща та Литва, які допомагали збирати його цвітну капусту, кабачки та іншу городину. Згодом це були робітники з Румунії та Болгарії.

Але за останні два роки економіка в їхніх країнах почала зростати, а курс обміну валют став менш сприятливим. Охочих приїхати на роботу поменшало.

Пан Сіммонс також вважає, що їх відлякує непевність через брекзит.

"Ми не можемо знайти місцевих мешканців, які б допомогли збирати врожай", - каже він.

"Без цих робітників-мігрантів галузь сільського господарства не виживе. Минулого року в Корнуоллі багато продукції з полів не зібрали, тому що не було кому працювати", - розповідає пан Сіммонс.

Копирайт изображения ВВС Image caption Інтерес з боку потенційних робітників був "неймовірним"

Пілотна програма британської влади, за якою приїхали пані Савченко та пан Судак, є випробуванням візової програми для сезонних робітників ферм.

Залученням робітників займаються дві компанії, Pro Force та Concordia. Отримати візи для такої великої кількості людей було непросто, але це вдалося. Сотні людей вже працюють у Великій Британії за цією програмою.

Очільниця компанії Concordia Стефані Морель каже, що інтерес до цієї схеми з боку потенційних робітників був "неймовірним".

"Ми могли б щонайменше тричі покрити виділену нам кількість віз", - каже вона.

Пілотний проєкт не має на меті повністю задовольнити потреби фермерів у сезонних робітниках.

Image caption Багато людей сподіваються, що програму розширять

Однак Національна фермерська спілка Британії стверджує, що це могло б розв'язати проблему залучення робітників. Спілка просить уряд значно розширити програму наступного року - до 30 тисяч робітників.

Пан Сіммонс також би хотів, щоб схему розширили: "Сподіваюся, що це покаже владі, що схема працює".

"У нас тут є для них робота, вони приїздять сюди за візою, яка обмежує їхнє працевлаштування нашою фермою, і це вигідно для всіх сторін", - каже він.

Британський Хоум-офіс заявив, що оцінить наскільки успішною виявиться програма. Це допоможе визначитися з довготерміновою стратегією.

Також влада більш широко працює з галуззю сільського господарства, розробляючи майбутню імміграційну систему Британії.

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