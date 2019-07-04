Фокусники, акробати і еротика: як знімали фільм "Віддана"
У Києві завершилися зйомки стрічки "Віддана" за романом Софії Андрухович "Фелікс Австрія", який отримав літературну премію Книга року ВВС 2014-го року.
Цей роман став бестселером в Україні: за п'ять років, за даними "Видавництва Старого Лева", було продано майже 30 тис. екземплярів.
Разом зі сценаристкою Аліною Семеряковою сценарій писала і Софія Андрухович.
Режисером-постановником фільму "Віддана" є Христина Сиволап, для якої це - дебютна робота в повнометражному кіно, продюсер проєкту - Надія Зайончковська.
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Сотні страв і дублер на кухні
Події фільму, прем'єру якого заплановано на початок 2020 року, відбуваються у в маленькому українському містечку на краю Австро-Угорської імперії наприкінці XIX - початку XX століття.
Доктор Анґер втрачає в пожежі дружину, але рятує двох дівчат - рідну доньку Аделю і доньку хатніх робітників Стефанію, яких виховує разом.
"Віддана" - це історія про стосунки й незвичайні почуття, куди тісно вплітається естетика красивого вбрання та манери справжньої аристократії", - говорять автори фільму.
Калейдоскоп любові і ревнощів, еротики та таємниць, а ще всесвіт рецептів галицької кухні, для виконання яких у головної героїні Стефанії на кухні працювала дублерка. Для зйомок фільму приготували понад сотню страв.
"У фільмі безліч сцен з їжею, головна героїня багато готує. Так вона висловлює свої почуття, вкладає у цей процес усю свою пристрасть", - розповіла фудстиліст Олександра Гордєєва, яка брала участь у знімальному процесі.
"Рожева мармуляда", "завиванець з яблуками", "зелена салата" з секретним інгредієнтом - такі галицькі рецепти згадуються в романі Софії Андрухович.
Локації фільму: парк і театр
Одну зі сцен фільму знімали у Чернівецькому театрі імені Ольги Кобилянської, де збереглися інтер'єри початку ХХ століття. Оксамит і золото, елегантні дами у вечірньому вбранні і капелюшках, вишукані фраки та аксесуари - у театрі відтворили атмосферу гучної світської події початку ХХ століття.
Центральну історію фільму розпочне епізод за участі прими-балерини Національної опери Катерини Кухар, яка у витонченому східному образі виконала на сцені складні трюки.
Ще однією локацією фільму став парк "Олександрія" у Білій церкві, де знімали день народження головної героїні Аделі.
Під Києвом на території у чотири гектари відтворили старовинний Станіслав (Івано-Франківськ) зразка початку ХХ століття з десятками будинків, магазинів, торгівельних яток, центральною площею та ринком.
У Києві на кіностудії FILM.UA збудували декорації старовинного маєтку кінця 19-го сторіччя, де мешкали головні герої.
Для виконання трюків героя роману Фелікса, "гутаперчевого хлопчика" запросили двох дітей-дублерів: акробатку Дар'ю Забару і каскадера Дмитра Крезуба.
У фільмі будуть фокуси і багато старовинних речей. У зйомках взяли участь фокусник-ілюзіоніст, циркова трупа, історичні консультанти, струнний і духовий оркестри. "Реквізит: старовинні меблі, годинники, опудала птахів, посуд, предмети побуту та декору — це справжній та дуже цінний антикваріат, який розшукували художники стрічки", — розповідає промо-продюсер фільму Дмитро Майстренко.
За його словами, тільки щоб наповнити бібліотеку в кабінеті доктора Анґера, орендували 128 книг періоду 1875-1915 років.
У тому ж кабінеті глядач побачить майже столітній годинник з фігуркою Атланта, який тримає на плечах світ.
Важлива роль у створенні "Відданої" була відведена художниці з костюмів Лесі Патоці. Спеціально для стрічки пошили понад 150 костюмів і зібрали 300 образів початку ХХ століття.
Страусове пір'я і корсажі, бісер та мереживо, фраки і шовкові циліндри, рукавички та канотьє - матеріали для створення костюмів шукали в Україні і за кордоном.
У фільмі можна буде побачити вишукане вбрання галицьких аристократів і хатніх робітників, відтворену форму жандармів і військових тих часів.
Саундтрек до фільму, пісню "Човен", виконала солістка гурту "Один в Каное", Ірина Швайдак, а аранжування створив Євгеній Філатов (The Maneken).
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