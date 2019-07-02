Колізія Літвінова: чи помилує Зеленський політв'язня, якого віддала Росія?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сергій Літвінов більше чотирьох років провів в ув'язненні у Росії, а з березня перебуває в українській в'язниці

Українець Сергій Літвінов провів майже п'ять років за ґратами у Росії, а нещодавно повернувся в Україну. Втім, за умовами передачі, він залишається у в'язниці, хоча й уже українській.

Чому ж Літвінова, якого Київ називає політв'язнем та через якого судиться з Москвою в Європейському суді з прав людини, тримають у неволі на батьківщині - BBC News Україна розпитала його адвоката Романа Лихачова.

"Каратель"

До 2014 року Сергій Літвінов жив на Луганщині.

У серпні, коли там вже йшли повномасштабні бої, чоловік, як пояснював сам, поїхав лікуватися через хворі зуби до Ростовської області. В українські лікарні він не міг потрапити через бойові дії.

У російських медзакладах тоді ж лікувалися так звані "ополоченці" з "ЛНР", які звернулися до ФСБ з підозрою, що Літвінов насправді - "каратель" з добровольчого батальйону "Дніпро-1".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Літвінов каже - не поїхав лікуватися до найближчої до його дому лікарні в Станиці Луганський через те, що там перебували "ополченці" з "казаками"

Далі, за словами чоловіка, були катування та справа про те, що він нібито причетний до вбивства 39-ти людей та восьми зґвалтувань на Луганщині - нібито, за наказами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, тодішнього губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського та комбата "Дніпра-1" Юрія Берези.

Як відзначає російська "Новая газета", слідство вело "Управління з розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни" Слідчого комітету Росії - те саме, яке займалося справою Надії Савченко.

Згодом, коли справа про вбивства і зґвалтування почала розвалюватися (захист Літвінова зміг довести, що людей, яких він нібито "вбив", насправді ніколи не існувало й проживали "жертви" по неіснуючих адресах), у суді несподівано з'явився новий фігурант Олександр Лисенко, який заявив, що впізнав Сергія по телевізору - той, мовляв, влітку 2014 року силою забрав у нього два автомобілі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Свій вирок в Росії українець отримав у квітні 2016 року

Справу перекваліфікували на "розбій", Літвінова засудили до восьми з половиною років в'язниці та відправили спочатку у ростовську колонію, а звідти - в Магадан.

Сам чоловік заперечував будь-яку свою причетність до батальйону "Дніпро-1" та бойових дій на Донбасі взагалі.

"Ніколи я не був у каральних батальйонах, ніколи не озброювався ні в яких підрозділах, ніколи не носив вогнепальної зброї… Не чіпав ніяких місцевих мешканців своєї батьківщини. Я люблю свою країну. Я постраждав від війни", - розповів він у нещодавньому інтерв'ю "Громадському".

З російської в'язниці - в українську

Україна, а також російські правозахисники, від початку заявляли, що справа Сергія Літвінова сфабрикована, а сам він - політв'язень.

Його прізвище опинилося у списку 71 українця, через який МЗС України судиться з Росією у Європейському суді з прав людини.

Утім, як виявилося, з 9 березня 2019 року чоловік перебуває в Україні - а саме у Диканівській колонії в Харкові.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У харківській колонії умови кращі, ніж в Магадані, визнає Сергій Літвінов. На фото він - в російському суді в Ростовськиій області, 2016 рік

Туди його перевели з півночі Росії за Конвенцією про переведення засуджених, яка діє між Україною та Росією, - відповідне прохання подав сам Літвінов, а російський суд його несподівано задовольнив.

"Я прибув із російської колонії з Магадана. Був відправлений на батьківщину. Росія винесла такий вердикт. Сказали, що погодили з Україною. Ніби Україна погодилась, аби я відбував термін у своїй виправній колонії", - розповів він "Громадському".

"Вісім років і шість місяців… Той самий термін РФ, який був не перебитий батьківщиною. Стаття так і залишилась", - додав чоловік.

Статус

"Він відбуває покарання і засуджений вироком Тарасівського суду РФ. Вирок фактично був підтверджений ухвалою Біловодського суду Луганської області. Тому підстав для його невиконання, на жаль, зараз немає", - пояснив BBC News Україна адвокат Літвінова Роман Лихачов.

При цьому, як каже юрист, український суд діяв чітко за встановленими нормами й змінити ситуацію ніяк не міг: "Суд лише вирішував питання переведення Літвінова. Відбулася легалізація вироку, український суд не міг своєю ухвалою скасувати російський вирок. Не може він вирішувати питання про законність вироку - немає такої процедури".

"Попри те, що Україна зараз судиться в Європейському суді, щоб Літвінова повернули з Росії разом з іншими 70 в'язнями, він фактично у нас відбуває покарання. От така колізія законодавства", - додав адвокат.

Таким чином, Сергій Літвінов має провести в українській в'язниці ще три з половиною роки.

У чому проблема

Як пояснюють українські юристи та правозахисники, просто відпустити українського політв'язня, що опинився в Україні, не можна - це зашкодить іншим українцям, яких утримують у Росії.

"Я думаю, в моїй стрічці люди достатньо притомні, щоб розуміти, що коли людину переводять для відбування покарання з РФ, - то це не означає, що її можна автоматично звільнити. Бо є закон і є процедури", - написала у Facebook парвозахисниця Марія Томак.

"Щодо Литвінова - то його звільнять. Але Росія в Україну більше нікого не передасть. Бо при переведенні український суд підтвердив вирок російського, а держава дала гарантії, що особа відбуватиме покарання", - пояснила вона.

Заступник міністра юстиції України та уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина підтвердив, що "хайп" навколо ситуації з Літвіновим "може призвести до проблем із переданням в'язнів з РФ до України для відбуття покарання".

"Ми перебуваємо в контакті з адвокатами, підтримуємо та, наскільки це в нашій компетенції та можливостях, допомагаємо в їхніх зусиллях по звільненню Літвінова", - пообіцяв представник Мін'юсту.

У міністерстві загалом не зраділи, що історія з Літвіновим набула такого розголосу.

Які варіанти

Копирайт изображения Getty Images Image caption Захист Літвінова каже, що чоловік у пригніченому моральному стані після катувань та років ув'язнення

Тим не менше, захист Сергія Літвінова ще 21 червня подав президенту Володимиру Зеленському прохання про помилування.

"Чекаємо, що він вирішить: треба звільняти політв'язня чи не треба, чи йому потрібно досиджувати російський вирок", - розповів адвокат Роман Лихачов.

Інший варіант, який проробляє захист, - скоротити строк покарання за законом Надії Савченко.

Таке подання вже подали, і, за даними Романа Лихачова, його мають схвалити, однак поки що рішення також немає.

Якщо такий варіант спрацює, то Сергію Літвінову залишиться відсидіти близько двох років.

І, нарешті, ще одна опція - вихід з в'язниці за умовно-достроковим звільненням.

Таке подання захист планує зробити, "якщо президент буде зволікати або відмовить у помилуванні".

Утім, саме помилування є найшвидшою з можливих процедур, відзначив адвокат: "Президент України може протягом одного дня ухвалити таке рішення і завтра Літвінов буде на волі".

За словами Романа Лихачова, фізичний стан його підзахисного порівняно нормальний, але морально він пригнічений: "Людина п'ять років не спілкувалася з родичами, які навіть вже в Україні до нього не можуть приїхати - він з бідної багатодітної родини. Тож психічний стан досить пригнічений, адже його жорстоко катували у Росії та бійці "ЛНР".

Водночас, резюмував адвокат, від Володимира Зеленського ніяких сигналів поки що не надходило: "Від Офісу президента поки що не було ніякої реакції. Чекаємо".

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