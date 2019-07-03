"Сі Бриз-2019". Як починаються легендарні навчання

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1 липня на території України стартували щорічні міжнародні військові навчання "Сі Бриз". Навчання пройдуть у Миколаївській, Херсонській й Одеській областях.

Цього року у майже двотижневих навчаннях беруть участь близько 30 кораблів, 30 літаків і понад 900 військових із різних країн світу.

Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise Image caption Участь у навчаннях бере американський есмінець USS Carney з екіпажем у понад 300 людей.

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У вівторок в Одесі пройшли відкриті для публіки навчання військових водолазів кількох країн.

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Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise Image caption Ось так виглядає спорядження військових водолазів

Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise Image caption Користуються вони ось такими балонами з киснем

Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise Image caption Допомагає військовим у розмінуванні і справжній робот на дистанційному керуванні

Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise Image caption ... подавши ручку, коли свою забув. Усе завдяки надзвичайно маневреним маніпуляторам

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Шанс випробувати на собі справжнє військове спорядження мали й журналісти.

Основна мета навчань - відпрацюваня навичок та сумісності підрозділів з різних країн спільно виконувати завдання.

Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise Image caption Навчання водолазів пройшло на одному з пірсів Одеси й не обійшлося без занурень

Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise Image caption Хтось стрибав у воду "майже" без спорядження

Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise Image caption Інші ж мали повне спорядження, яке й сам то не вдягнеш

Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise Image caption На навчаннях відпрацьовували надання допомоги водолазу, який знепритомнів. Роль постраждалого виконав один з моряків.

Хоча морська складова "Сі Бриз" і найбільш відома, проте навчання проходять також на суші й у повітрі.

Копирайт изображения mil.gov.ua Image caption Підняття прапорів частини країн-учасниць навчань: Румунія, Грузія, США та Україна

Копирайт изображения mil.gov.ua

Копирайт изображения mil.gov.ua/Zalevskiy Viktor Image caption Військовослужбовці виконали спуск з гелікоптера, який завис над указаним місцем десантування на висоті 20 метрів

Копирайт изображения mil.gov.ua/Zalevskiy Viktor

Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise

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