"Сі Бриз-2019". Як починаються легендарні навчання
1 липня на території України стартували щорічні міжнародні військові навчання "Сі Бриз". Навчання пройдуть у Миколаївській, Херсонській й Одеській областях.
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Цього року у майже двотижневих навчаннях беруть участь близько 30 кораблів, 30 літаків і понад 900 військових із різних країн світу.
У вівторок в Одесі пройшли відкриті для публіки навчання військових водолазів кількох країн.
Шанс випробувати на собі справжнє військове спорядження мали й журналісти.
Основна мета навчань - відпрацюваня навичок та сумісності підрозділів з різних країн спільно виконувати завдання.
Хоча морська складова "Сі Бриз" і найбільш відома, проте навчання проходять також на суші й у повітрі.
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