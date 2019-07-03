"Сі Бриз-2019". Як починаються легендарні навчання

  • 3 липня 2019
SeaBreezeexercise Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise

1 липня на території України стартували щорічні міжнародні військові навчання "Сі Бриз". Навчання пройдуть у Миколаївській, Херсонській й Одеській областях.

Цього року у майже двотижневих навчаннях беруть участь близько 30 кораблів, 30 літаків і понад 900 військових із різних країн світу.

Сі бриз Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise
Image caption Участь у навчаннях бере американський есмінець USS Carney з екіпажем у понад 300 людей.
Сі Бриз Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise

У вівторок в Одесі пройшли відкриті для публіки навчання військових водолазів кількох країн.

Водолази Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise
Шолом військового водолаза Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise
Image caption Ось так виглядає спорядження військових водолазів
Сі бриз Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise
Image caption Користуються вони ось такими балонами з киснем
Сі Бриз Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise
Image caption Допомагає військовим у розмінуванні і справжній робот на дистанційному керуванні
Сі Бриз Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise
Image caption ... подавши ручку, коли свою забув. Усе завдяки надзвичайно маневреним маніпуляторам
Сі Бриз Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise

Шанс випробувати на собі справжнє військове спорядження мали й журналісти.

Основна мета навчань - відпрацюваня навичок та сумісності підрозділів з різних країн спільно виконувати завдання.

Сі Бриз Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise
Image caption Навчання водолазів пройшло на одному з пірсів Одеси й не обійшлося без занурень
Навчання водолазів Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise
Image caption Хтось стрибав у воду "майже" без спорядження
Навчання Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise
Image caption Інші ж мали повне спорядження, яке й сам то не вдягнеш
Навчання Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise
Image caption На навчаннях відпрацьовували надання допомоги водолазу, який знепритомнів. Роль постраждалого виконав один з моряків.

Хоча морська складова "Сі Бриз" і найбільш відома, проте навчання проходять також на суші й у повітрі.

Сухопутні навчання Копирайт изображения mil.gov.ua
Image caption Підняття прапорів частини країн-учасниць навчань: Румунія, Грузія, США та Україна
Навчання Копирайт изображения mil.gov.ua
Навчання Копирайт изображения mil.gov.ua/Zalevskiy Viktor
Image caption Військовослужбовці виконали спуск з гелікоптера, який завис над указаним місцем десантування на висоті 20 метрів
Навчання Копирайт изображения mil.gov.ua/Zalevskiy Viktor
Військові Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise
Символіка навчань Копирайт изображения Facebook/SeaBreezeexercise

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