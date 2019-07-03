Політ на шасі літака: які ризики й скільки "зайців-екстремалів" все ж виживають
Минулого тижня з літака Kenya Airways, що летів з Найробі в лондонський аеропорт Хітроу, випало тіло безквиткового пасажира. Закляклий труп впав у сад на півдні Лондона, де ледь не вбив господаря будинку.
Екстремали, які відважуються на нелегальний переліт у технічному відділі літака, — окрема категорія безбілетників і доволі нечисленна. Набагато частіше "зайці" намагаються проникнути на борт за чужими чи підробленими документами.
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Які ж шанси відчайдухів долетіти до місця призначення і залишитися живими?
Чи часто ховаються?
Нечасто, але трапляється.
За даними британського управління цивільної авіації, в проміжку між січнем 2004 року і березнем 2015 року в британських аеропортах знайшли шість "зайців", які намагалися подорожувати в відсіках для шасі.
За даними Федерального управління цивільної авіації США, з 1947 по 2012 рік по всьому світу зареєстрували 85 таких випадків, всього ж безбілетників було 96.
Скільки з них гине?
Тільки у Великій Британії зафіксовано декілька таких смертей.
У 2001 році тіло 21-річного Мохаммеда Аяза з Пакистану знайшли на стоянці біля магазину в лондонському районі Ричмонд, неподалік від аеропорту Хітроу. Чотирма роками раніше біля того ж магазину виявили тіло ще одного "зайця", який випав з літака.
У 2007 році труп молодого чоловіка виявили у відсіку для шасі лайнера British Airways в Лос-Анджелесі.
У серпні 2012 року тіло безквиткового пасажира знайшли у відсіку для шасі літака, що прилетів в Хітроу з Кейптауна. У вересні того ж року на заході Лондона виявили тіло 26-річного Хозе Матади з Мозамбіку, який загинув від численних травм — він випав з літака, що летів з Анголи.
У червні 2015 року труп чоловіка знайшли на даху офісного будинку в Ричмонді. Іншого чоловіка знайшли в Хітроу живим, але в критичному стані. Вважається, що вони летіли "зайцями" з Йоганнесбурга.
Як правило, ті, хто вижив у таких перельотах, — досить молоді люди й летять вони на відносно коротких рейсах.
У червні 2010 року в відсіку для шасі лайнера, який прилетів в Хітроу з Відня, знайшли 20-річного громадянина Румунії. Через погану погоду той лайнер у польоті не піднімався вище 7600 метрів.
За даними американського Федерального управління цивільної авіації, 23 людини — приблизно кожен четвертий, — все ж пережили політ у відсіку шасі.
Інші відомі випадки:
1969 рік — Арма Сокаррас Рамірес, 22 роки, зумів витримати переліт з Гавани до Мадрида, відбувшись обмороженнями.
1996 рік — Пардіп Саїні, 23 роки, вижив під час 10-годинного перельоту з Делі до Лондона. Його брат Віджей випав з літака на підльоті до Хітроу.
2000 рік — Фідель Маруї пережив подорож з Таїті до Лос-Анджелеса на "Боїнгу-747".
2002 рік — Віктор Альварес Моліна, 22 роки, витримав чотиригодинний переліт з Куби до Монреалю на DC-10.
2014 рік — Ягх'я Абді, 15 років, вижив у "Боїнгу-767" під час перельоту з Каліфорнії на Гавайські острови.
Що відбувається під час польоту?
Авіаподорож у відсіку для шасі пов'язана з серйозними ризиками через екстремальні умови, в яких перебувають "зайці" під час польоту.
Опори шасі, які на час польоту ховаються у корпус літака, запросто можуть розчавити людину.
У польоті безбілетника підстерігають небезпеки обмороження, втрати слуху й ацидозу — порушення кислотного балансу в організмі, що загрожує комою і смертю.
Під час польоту температура у відсіку опускається до -63 градусів Цельсія, викликаючи гіпотермію.
На висотах у понад 5500 метрів настає гіпоксія — гостра нестача кисню, що викликає слабкість, тремор, проблеми із зором і марення.
Після досягнення висоти у 6700 метрів безбілетникам буде важко зберігати притомність через падіння рівня кисню в крові.
На типових для далеких перельотів висотах у понад 10 кілометрів людські легені не можуть функціонувати самостійно — потрібно примусово закачувати в них повітря.
Ба більше, на підльоті до аеропорту призначення люки відсіку для шасі відкриваються, і з них запросто можна вивалитися — з висоти в кілька сотень метрів.
Як "зайці" пробираються на борт?
У деяких країнах "чиста зона" аеропорту контролюється не дуже суворо, що дає можливість цілеспрямованим "зайцям" таки пробратися на борт літака.
Наприклад, у 2012 році на рейсі Кейптаун — Лондон екіпажу вже в польоті повідомили, що в аеропорту Кейптауна бачили одного чоловіка, який переліз через паркан і сховався у відсіку для шасі.
Хто ці люди?
У більшості це чоловіки, які намагаються мігрувати в Європу або Північну Америку.
Деякі з них рятуються від переслідування на батьківщині або ж тікають із зон конфлікту. Інші розраховують знайти роботу з гідною зарплатою і влаштувати своє життя.
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