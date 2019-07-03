Політ на шасі літака: які ризики й скільки "зайців-екстремалів" все ж виживають

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Минулого тижня з літака Kenya Airways, що летів з Найробі в лондонський аеропорт Хітроу, випало тіло безквиткового пасажира. Закляклий труп впав у сад на півдні Лондона, де ледь не вбив господаря будинку.

Екстремали, які відважуються на нелегальний переліт у технічному відділі літака, — окрема категорія безбілетників і доволі нечисленна. Набагато частіше "зайці" намагаються проникнути на борт за чужими чи підробленими документами.

Які ж шанси відчайдухів долетіти до місця призначення і залишитися живими?

Чи часто ховаються?

Нечасто, але трапляється.

За даними британського управління цивільної авіації, в проміжку між січнем 2004 року і березнем 2015 року в британських аеропортах знайшли шість "зайців", які намагалися подорожувати в відсіках для шасі.

За даними Федерального управління цивільної авіації США, з 1947 по 2012 рік по всьому світу зареєстрували 85 таких випадків, всього ж безбілетників було 96.

Скільки з них гине?

Тільки у Великій Британії зафіксовано декілька таких смертей.

У 2001 році тіло 21-річного Мохаммеда Аяза з Пакистану знайшли на стоянці біля магазину в лондонському районі Ричмонд, неподалік від аеропорту Хітроу. Чотирма роками раніше біля того ж магазину виявили тіло ще одного "зайця", який випав з літака.

Копирайт изображения SWNS Image caption Останній випадок у Лондоні: тіло знайшли в саду цього будинку на південному заході британської столиці

У 2007 році труп молодого чоловіка виявили у відсіку для шасі лайнера British Airways в Лос-Анджелесі.

У серпні 2012 року тіло безквиткового пасажира знайшли у відсіку для шасі літака, що прилетів в Хітроу з Кейптауна. У вересні того ж року на заході Лондона виявили тіло 26-річного Хозе Матади з Мозамбіку, який загинув від численних травм — він випав з літака, що летів з Анголи.

У червні 2015 року труп чоловіка знайшли на даху офісного будинку в Ричмонді. Іншого чоловіка знайшли в Хітроу живим, але в критичному стані. Вважається, що вони летіли "зайцями" з Йоганнесбурга.

Як правило, ті, хто вижив у таких перельотах, — досить молоді люди й летять вони на відносно коротких рейсах.

У червні 2010 року в відсіку для шасі лайнера, який прилетів в Хітроу з Відня, знайшли 20-річного громадянина Румунії. Через погану погоду той лайнер у польоті не піднімався вище 7600 метрів.

За даними американського Федерального управління цивільної авіації, 23 людини — приблизно кожен четвертий, — все ж пережили політ у відсіку шасі.

Інші відомі випадки:

1969 рік — Арма Сокаррас Рамірес, 22 роки, зумів витримати переліт з Гавани до Мадрида, відбувшись обмороженнями.

1996 рік — Пардіп Саїні, 23 роки, вижив під час 10-годинного перельоту з Делі до Лондона. Його брат Віджей випав з літака на підльоті до Хітроу.

2000 рік — Фідель Маруї пережив подорож з Таїті до Лос-Анджелеса на "Боїнгу-747".

2002 рік — Віктор Альварес Моліна, 22 роки, витримав чотиригодинний переліт з Куби до Монреалю на DC-10.

2014 рік — Ягх'я Абді, 15 років, вижив у "Боїнгу-767" під час перельоту з Каліфорнії на Гавайські острови.

Що відбувається під час польоту?

Авіаподорож у відсіку для шасі пов'язана з серйозними ризиками через екстремальні умови, в яких перебувають "зайці" під час польоту.

Опори шасі, які на час польоту ховаються у корпус літака, запросто можуть розчавити людину.

У польоті безбілетника підстерігають небезпеки обмороження, втрати слуху й ацидозу — порушення кислотного балансу в організмі, що загрожує комою і смертю.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption У негерметичному відсіку для шасі під час довгого перельоту на великій висоті вижити практично неможливо

Під час польоту температура у відсіку опускається до -63 градусів Цельсія, викликаючи гіпотермію.

На висотах у понад 5500 метрів настає гіпоксія — гостра нестача кисню, що викликає слабкість, тремор, проблеми із зором і марення.

Після досягнення висоти у 6700 метрів безбілетникам буде важко зберігати притомність через падіння рівня кисню в крові.

На типових для далеких перельотів висотах у понад 10 кілометрів людські легені не можуть функціонувати самостійно — потрібно примусово закачувати в них повітря.

Ба більше, на підльоті до аеропорту призначення люки відсіку для шасі відкриваються, і з них запросто можна вивалитися — з висоти в кілька сотень метрів.

Як "зайці" пробираються на борт?

У деяких країнах "чиста зона" аеропорту контролюється не дуже суворо, що дає можливість цілеспрямованим "зайцям" таки пробратися на борт літака.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Не у всіх аеропортах льотне поле огороджене настільки серйозно

Наприклад, у 2012 році на рейсі Кейптаун — Лондон екіпажу вже в польоті повідомили, що в аеропорту Кейптауна бачили одного чоловіка, який переліз через паркан і сховався у відсіку для шасі.

Хто ці люди?

У більшості це чоловіки, які намагаються мігрувати в Європу або Північну Америку.

Деякі з них рятуються від переслідування на батьківщині або ж тікають із зон конфлікту. Інші розраховують знайти роботу з гідною зарплатою і влаштувати своє життя.

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