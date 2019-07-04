Цифрове "шахрайство": як відеоплатформа TikTok заробляла на підписниках

Копирайт изображения TikTok Image caption Американський кліпмейкер Себастьян Мой має 3,8 млн фоловерів на TikTok

Додаток для обміну короткими відео TikTok вибачився за те, що заохочував дітей та молодь переказувати гроші зіркам платформи.

TikTok дозволяє фанатам надсилати своїм улюбленим відеомейкерам "цифрові подарунки" вартістю до 48,99 фунтів.

Розслідування ВВС виявило, що блогери-інфлюенсери обіцяли фанатам свої номери телефонів в обмін на подарунки.

В TikTok сказали, що будуть зміцнювати свою політику, але не пояснили, як саме.

Клер (ім'я змінене) розповіла BBC News, що шкодує про те, що витратила 100 фунтів стерлінгів, щоб отримати номер телефону її улюбленої зірки TikTok, а він не відповідає на дзвінки.

12-річна Клер з північного заходу Англії надіслала зірці TikTok Себастьяну Мою подарунок вартістю 48,99 фунтів стерлінгів, і неймовірно зраділа, коли він попросив ще один в обмін на свій номер телефону.

Американський кліпмейкер має 3,8 мільйона шанувальників на TikTok і не порушив жодного з правил програми.

Він не відповів на запити BBC про коментарі.

Ділитися прибутком

TikTok - додаток для соціальних мереж, який стрімко набирає популярність. Він налічує близько 500 мільйонів постійних користувачів, хоча компанія не розкриває свою базу фоловерів. За оцінками, його завантажили понад мільярд разів.

Додаток дозволяє розміщувати 15-секундні відео.

Копирайт изображения TikTok Image caption Цифровий подарунок TikTok "королева драми". Його ціна - 48,99 фунтів

Компанія стверджує, що найбільшої популярності додаток набув серед юнацтва віком від 16 до 24 років, але є свідчення того, що багато їхніх користувачів молодше 13 років, що суперечить правилам програми.

Регуляційний орган США вже оштрафував TikTok на 5,7 млн доларів після звинувачень в зборі особистих даних дітей молодше 13 років без згоди батьків. А у вівторок британський інформаційний комісар оголосив про початок розслідування того, чи достатньо компанія робить для захисту своїх наймолодших користувачів.

Відеомейкери, що мають більше ніж 1000 підписників, можуть вести пряму трансляцію на платформі. Саме під час таких трансляцій шанувальники можуть відправляти їм цифрові подарунки на знак своєї вдячності.

Подарунки з'являються на екрані у вигляді анімації та коштують від 5 до 48.99 фунтів стерлінгів. Найбільші зірки програми можуть заробити тисячі фунтів за одну трансляцію.

TikTok відмовився розповідати, скільки з цих грошей вони залишають собі, однак кілька авторів розповіли ВВС, що отримують 50% заробленої суми.

Обіцяна нагорода

Впродовж 10 тижнів BBC відстежувала десятки прямих трансляцій, в яких зірки додатку просили своїх шанувальників про подарунки.

В обмін на це вони обіцяли слова подяки в прямому ефірі, "зафрендити" фанатів у соцмережах або пропонували так звані "дуети" - спільне відео із зірками TikTok у режимі розділеного екрану.

Деякі автори пропонували особисті повідомлення і номери телефонів в обмін на подарунки.

ВВС також знайшла групу, яка шукала в додатку тих, хто зазвичай робить подарунки, і пропонувала "лайки" і "підписки" в обмін на "матеріальну вдячність".

Експлуатація

Стефані Барбур з Торонто дізналася, що її 11-річна донька витратила на додаток 400 доларів.

"Я була шокована, коли дізналася, на що пішли ці гроші", - сказала вона. - Дорослі і підлітки мають усвідомлювати реальний стан речей. Просити у дітей гроші не можна".

Інша користувачка TikTok на ім'я Келлі розповіла ВВС, що витратила 500-600 фунтів своїх власних грошей на цифрові подарунки. Вона більше не відправляє їх, тому що відчуває, що її експлуатують.

"Я розумію, що сьогодні люди заробляють гроші в соціальних мережах, але молоді набридло платити за те, щоб привернути увагу або відчути прихильність",- пояснила Келлі.

ВВС зв'язалася з кількома зірками TikTok, які вдаються до таких методів, але більшість з них не відповіли.

Відчуття провини

Брати Неффаті за шість місяців на платформі зібрали 2,5 млн підписників.

Image caption Брати Неффаті

25-річні польські близнюки, які живуть в Блекберні, Ланкашир, відомі своїми танцювальними і комедійними етюдами.

Вони пропонують "зафрендити" фанатів в обмін на цифровий подарунок "королева драми" вартістю 49 фунтів стерлінгів.

Хлопці розповіли ВВС, що лише недавно почали пропонувати свою увагу в обмін на подарунки.

І додали, що діяли за прикладом інших учасників платформи, і що більшості шанувальників, які робили їм подарунки, було близько 30 років.

Однак відзначили, що почувалися винними, коли отримували подарунки від юних фанатів.

"Коли маємо справу з дітьми, завжди запитуємо, чи знають про це їхні батьки. Однак, ми не можемо їх зупинити. Крім того, ми стрімимо не лише заради грошей. Ми розширюємо свою аудиторію".

Ріа з Південного Уельсу має 2,5 мільйона фоловерів завдяки своїм навичкам творчого редагування відео.

Image caption Ріа публікує креативні відео

Вона сказала, що середній вік її прихильників - 10-14 років, і вони завжди з радістю надсилали подарунки в обмін на її увагу.

Але вона також почувається ніяково, коли отримує подарунки від маленьких фанів.

Вона вважає, що TikTok має встановити більш суворі обмеження за віком до участі у бонусній програмі.

"Це б відновило наш душевний спокій, - сказала вона BBC. - І дозволило б нам почуватися порядними людьми, тому що брати гроші у дітей - не дуже гарний спосіб заробляти на життя".

Шахрайство

Практика подарунків у прямому ефірі вперше з'явилася в Китаї, де базується власник TikTok - Bytedance, і користується шаленою популярністю. Там професійні "кумири" заробляють величезні суми у своєї аудиторії.

На Заході прихильність частіше демонструють за допомогою чайових, особливо на ігрових платформах, таких як Twitch.

Однак, стрімка популярність TikTok вносить свої зміни - її бізнес-модель наразі активно тестують.

Bytedance, китайська компанія, якій належить TikTok, відмовилася відповідати на конкретні запитання, але повідомила ВВС, що займається розслідуванням цифрових подарунків.

У своїй офіційній заяві вони підкреслили: "Ми не терпітимемо шахрайства і шкодуємо про те, що таке трапилося з деякими нашими користувачами. Ми цінуємо вашу думку і будемо зміцнювати нашу політику і можливості продукту".

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