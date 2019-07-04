Кузьмін, Саакашвілі, Онищенко, суди та зрив виборів - що про це кажуть у ЦВК

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Секретар ЦВК Наталія Бернацька в останні дні часто озвучує позицію комісії щодо різних проблемних питань виборчої кампанії

Пізно ввечері середи ЦВК скасувала рішення про реєстрацію одіозних кандидатів Анатолія Шарія та Андрія Клюєва.

Утім, це не єдині кандидати, реєстрація яких викликала питання у суспільстві, та не єдина проблема, яка стояла перед ЦВК.

Про інших "проблемних" кандидатів, відносини з Верховним судом та теоретичну можливість зриву виборів BBC News Україна розповіла секретар ЦВК Наталія Бернацька.

Про Верховний суд

Копирайт изображения Getty Images / YouTube Анатолія Шарія Image caption Рішення щодо реєстарції Клюєва та Шарія було не єдиним, яке викликало здивування у ЦВК, каже Бернацька. У суді ж нгаполягають - там просто зобов'язав комісію ретельніше шукати підстави про відмову у реєстрації

Рішення суду про реєстрацію Шарія та Клюєва були не першими такими резонансними, які ми отримали від Верховного суду за цю кампанію. Просто на деякі не звернули увагу ЗМІ та суспільство.

Були, наприклад, випадки, коли колегія трьох суддів в один день по аналогічним справам виносила протилежні рішення.

Ще на початку кампанії Верховний суд писав, що він не може зобов'язувати ЦВК когось реєструвати, а за два тижні почали виносити рішення "зобов'язати зареєструвати…"

Деякі кандидати подавали відомості, які не відповідають закону, ЦВК їм відмовляла, а суд зобов'язував нас їх зареєструвати. Після цього кандидат навіть не хотів нічого виправляти.

Такі рішення суду нівелюють роль ЦВК.

Тому багато рішень суду в нас викликають, м'яко кажучи, подив. Коли пройде кампанія, ми зберемо всі ці рішення і покажемо їх суспільству.

Ми не можемо казати про тиск від суду, але рішення дивують...

Сам Верховний суд наполягає, що діє виключно на основі закону "Про вибори народних депутатів" і реагує на помилки чи "формалізм" Центральної виборчої комісії. Наприклад, у випадку з Клюєвим та Шарієм голова Касаційного адмінсуду у складі Верховного суду Михайло Смокович заявив, що суд не зобов'язував ЦВК їх реєструвати, а лише зобов'язав продовжити розгляд документів та запросити більше інформації про відсутність в Україні.

Про "двійників"

У цій кампанії багато двійників - це люди, які мають те саме прізвище та ім'я по-батькові, що і чинні політичні діячі чи депутати, та йдуть по тому самому округу, де раніше вигравав цей депутат.

Раніше імена змінювали зумисно під вибори, а зараз вже знаходять реальних людей з такими прізвищами та іменами.

Зазвичай, у таких людей документи не відповідають закону, адже вони погано підготовлені. І багатьом саме на цих підставах було відмовлено у реєстрації.

Але Верховний суд зобов'язував їх реєструвати.

Нещодавній приклад - Балога Іван Іванович, водій автобуса в санаторії у Полтавській області. Повний двійник кандидата на Закарпатті, чинного депутата.

По трьох підставах йому було відмовлено, але потім це рішення ЦВК суд скасував і зобов'язав його зареєструвати.

І таких випадків багато.

Про Саакашвілі

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Були подані документи про рішення політради його партії провести з'їзд і висунути кандидатів на вибори 21 липня. У трьох місцях вказувалося, що це рішення від 8 травня.

Але тоді, напевно, ще і президент Зеленський не розумів, що вибори будуть 21 липня. Навіть якщо хтось думав про дострокові вибори, точну дату прорахувати було неможливо...

Тому для нас було очевидно, що це підробка, тобто не документ, на якому може ґрунтуватися вся процедура висування кандидатів від політичної партії.

Після цього (Відмови ЦВК у реєстрації списку партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі". - Ред.) партія пішла до суду і суд встановив, що це була технічна помилка.

Якщо такий факт помилки встановив суд, то ЦВК не мала жодних підстав відмовляти - це вже відповідальність суду.

Але ми відправили документи в Національну поліцію, щоб там встановили, чи це була підробка чи ні.

А щодо перебування в Україні, то пан Саакашвілі та пан Сакварелідзе так само отримали рішення суду, яким встановлено, що вони п'ять років проживають в Україні. Ще до подачі документів у ЦВК.

Про Кузьміна

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Ренат Кузьмін - 35-й номер у списку партії "Опозиційна платформа - за життя"

По ньому була дуже детальна перевірка.

Але за останніми відомостями, він виїхав до Криму через пункт пропуску й більше інформації немає.

Оскільки Крим є невід'ємною територією Україні, й немає жодних фактів, що він перебуває за кордоном, було ухвалене рішення про його реєстрацію.

Але тривають перевірки правоохоронними органами. Якщо вони виявлять щось додатково, то може бути розглянуте питання про скасування реєстрації кандидатом.

Ми взагалі закликаємо всі правоохоронні органи і громадян продивитися всіх зареєстрованих кандидатів - якщо є питання про те, що вони надали недостовірну інформацію чи є відомості, що вони не проживали в Україні п'ять років, то ЦВК відкрита до такої інформації і готова переглянути будь-яке рішення.

Час до виборів ще є.

У СБУ заявили, що вже перевіряють, чи проживав ексзаступник Генпрокурора Ренат Кузьмін останні п'ять років в Україні. А у Генпрокуратурі відзначили, що вже надали ЦВК "вичерпну інформацію" щодо нього.

Про Онищенка

Копирайт изображения УНІАН

Онищенко вдруге пішов до суду. Перший розгляд Верховного суду про відмову йому (у реєстрації кандидатом в депутати. - Ред.) ми виграли.

Але він подав документи повторно - ми знову йому відмовили. І він знову пішов до суду.

Можливо, він побачив неодноманітну практику Верховного суду і вважає, що у нього є шанс.

Побачимо.

Про можливість зриву виборів

Image caption Наталія Бернацька каже, що навіть припускати не хоче можливість повторного жеребкування, яке може вплинути на строки друку бюлетенів

Є одна підстава, яка дійсно може вплинути на зрив виборів.

Через те, що була зареєстрована партія Саакашвілі, її додали до виборчого списку останніми 22-м номером.

Це зробили, тому що більшість партій були проти повторного жеребкування, адже вони вже почали агітацію з номерами, витратили кошти. І закон не передбачає повторного голосування.

Але зараз Аграрна партія подала позов…, що вони вважають, ніби їхні права порушені і вони просять провести повторне жеребкування.

Якщо це відбудеться, то ті декілька мільйонів, які вже надруковані (стануть недійсними. - Ред.). А це може унеможливити проведення виборів у встановлені строки.

На мою думку, жодні права Аграрної партії не порушені, адже вони брали участь у першому жеребкуванні, і на нараді з усіма представниками партій зазначили, що проти повторного жеребкування.

Але потім чомусь пішли в суд і змінили свою позицію. Нас це здивувало, адже жодна інша партія не судиться, і навіть Саакашвілі задоволений 22-м номером.

Подивимось на розвиток подій у цій судовій справі.

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