Загадковий "Лошарик". Західні експерти аналізують аварію

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аварія не вплине на стан російського флоту, вважають експерти

1 липня пожежа на глибоководному апараті в Баренцевому морі забрала життя чотирнадцяти російських офіцерів. На прохання ВВС провідні західні експерти прокоментували трагедію.

Аварія може вдарити по репутації російського флоту, але не може свідчити про його стан, вважають аналітики з європейських і американських мозкових центрів.

Боєготовність ВМФ Росії сягнула піку з початку 1990-х, і підводні човни - найсучасніша його частина, вважають опитані ВВС аналітики з країн НАТО.

Експерти також зійшлися у думці, що аварія сталася саме на надсекретній глибоководній атомній станції, яку неофіційно називають "Лошариком".

Все-таки "Лошарик"

У середу, 3 липня, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інформація про те, на якому саме глибоководному апараті 1 липня сталася пожежа, є секретною.

Однак, подробиці, що з'явилися за дві доби, дозволили припустити, що йдеться про глибоководну атомну станцію проєкту 10831, яку, за одними даними, офіційно називають АС-31, за іншими - АС-12, а неофіційно - "Лошарик".

Цей апарат не є бойовим підводним човном, він належить Головному управлінню глибоководних досліджень міністерства оборони Росії.

"Тема глибоководних станцій є однією з найбільш засекречених у Росії, як і діяльність Головного управління глибоководних досліджень міністерства оборони загалом", - розповів ВВС Леонід Нерсисян, автор британського агентства Jane's by IHS Markit і позаштатний експерт німецького фонду Конрада Аденауера.

Апарат складається з декількох титанових відсіків-сфер, сполучених між собою переходами, і в одному з них розташована ядерна силова установка, розповів експерт.

Вранці в середу на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним міністр оборони Сергій Шойгу розповів про роботи з відновлення апарата. Зокрема, він підтвердив версію про те, що на ньому встановили атомну енергетичну установку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На зустрічі з президентом Путіним міністр оборони Сергій Шойгу визнав, що підводний апарат, на якому сталася аварія, містить ядерний реактор

Функціонал "Лошарика", за словами Нерсисяна, містить вивчення морського дна, виявлення і підняття з дна предметів (це можуть бути і чутливі військові технології).

"Лошарик" може проводити роботи на великій глибині, зокрема перерізати інтернет-кабелі, сказав Метью Булег, працівник Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House.

Апарат "може спускатися глибше за практично будь-який інший підводний човен у світі", вважає експерт американського центру Atlantic Council Марк Симаковський.

За його словами, підводний човен "має приголомшливі можливості глибоководних операцій".

Експерт додав, що "Лошарик" міг брати участь в операції на Хребті Ломоносова у 2018 році. Це підводний хребет у Північному Льодовитому океані, за допомогою якого Росія домагається розширення своєї виняткової економічної зони в Арктиці.

За непідтвердженими повідомленнями, розробка другого судна такого ж типу почалася в 2012 році, розповів ВВС Алекс Пейп, редактор галузевого довідника Jane's Fighting Ships.

Носій "Лошарика" - "Оренбург" або "Підмосков'я"?

Копирайт изображения Getty Images Image caption БС-136 "Оренбург" у Сєвєроморську. Знімок зроблений 3 липня 2019 року

У низці публікацій можливим носієм апарата "Лошарик" називали атомний підводний човен БС-136 "Оренбург".

Однак опитані ВВС експерти так не думають.

Носієм "Лошарика" був атомний підводний човен БС-64 "Підмосков'я", а БС-136 "Оренбург" не могли використовувати, тому що він застарів, розповіли ВВС автор Jane's by IHS Markit Леонід Нерсисян і турецький експерт Ерюк Ішик.

"Оренбург" фактично списаний, заявив в інтерв'ю ВВС Майкл Кофман з американського центру військово-морського аналізу CNA Corporation.

Пан Кофман додав, що підводний човен міг здійснювати занурення без носія, оскільки пожежа сталася в територіальних водах Росії, недалеко від Кольської затоки.

Звідки стільки капітанів?

В опублікованому в середу переліку загиблих - сім капітанів першого рангу, з них двоє отримали звання героя Росії. Серед загиблих - три капітани другого рангу, два капітани третього рангу, капітан-лейтенант і підполковник медичної служби.

"Дивно, що на одному кораблі було стільки старших офіцерів, капітанів першого рангу", - вважає Симаковський з Atlantic Council.

Через близькість судна до Росії на момент аварії можна припустити, що відбувалася демонстрація капітанам можливостей корабля, додав він.

З ним погоджується військовий експерт Роберт Фарлі з американського Університету Кентуккі.

"Демонстрація - єдине пояснення, чому так багато офіцерів перебувало на одному підводному човні", - сказав пан Фарлі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Офіцери, які загинули під час пожежі, служили у військовій частині 45707, що дислокована під Санкт-Петербургом

Наслідки аварії

Пожежа на підводному човні вдарила не лише по операційних здібностях, а й по репутації російського підводного флоту, вважає Марк Симаковський з Atlantic Council.

"Майже щороку на російському флоті трапляється аварія", - пояснив пан Симаковський.

"Звичайно, таке відбувається і з флотиліями інших країн. Та все одно, це удар по репутації", - заявив експерт.

З ним не погоджується Марк Кофман з CNA Corporation.

"Аварія не говорить нічого про стан російського флоту, вона свідчить лише про постійну небезпеку підводної служби", - сказав пан Кофман.

Трагедія може бути і наслідком того, що російський флот проводить велику кількість тестів і досліджень нових технологій, вважає Метью Булег з Chatham House.

Найбільш сучасна частина ВМФ

Хоч "Лошарик" - і не бойовий корабель, той факт, що надсекретний сучасний засіб є саме підводним човном - не випадковість.

Підводні човни - найсучасніша частина ВМФ РФ, а загальний рівень російського флоту сягнув піку з початку 1990-х, вважає Кофман.

"Більшість старших офіцерів починали службу саме в підводному флоті", - додав експерт.

"Підводний флот - єдина частина ВМФ, яку Росія вирішила зберігати на рівні, близькому до радянського", - погоджується Роберт Фарлі з Університету Кентуккі.

Однак, російський флот загалом протягом останнього десятиліття отримав серйозний досвід тривалого патрулювання, розповів Нік Браун, директор з військово-морських досліджень агентства Jane's by IHS Markit.

"Він протистояв піратам біля берегів Сомалі, проводив ракетні пуски по цілях у Сирії і брав участь у численних операціях у різних кінцях планети", - підсумовує пан Браун.

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