Копирайт изображения unian Image caption 10 липня випускники почнуть подавати заяви до вищих навчальних закладів

В Україні завершується кампанія із ЗНО і починається найбільш гаряча пора - вступна кампанія до вишів.

Вже кілька років українські вступники можуть подавати заяви до вишів онлайн. Як кажуть у Міністерстві освіти, це економить час і гроші вступників та нерви приймальної комісії, адже зменшує навантаження на її членів.

Як відбувається вступна кампанія онлайн, що таке електронний кабінет вступника, як вирахувати середній бал атестата, розповідає ВВС News Україна.

Електронний кабінет абітурієнта: що це?

Для того, щоб подати заяву до вишу, потрібно спочатку зареєструвати електронний кабінет абітурієнта.

Це місце, куди майбутні студенти мають завантажити свої документи з оцінками і звідки можна буде подавати заяви до вишів.

У деяких випадках заяви потрібно буде подавати все ще у паперовій формі. Йдеться про спеціальні умови для вступу - співбесіди і конкурси. Отже читайте уважно умови прийому у виші

Створити особистий кабінет для вступу потрібно на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Реєстрація електронних кабінетів вступників почалась 1 липня.

Щоб зареєструватись, потрібно перейти за посиланням.

У відведеному для цього полі потрібно ввести електронну адресу. На цю адресу вам надійде лист для активації доступу до кабінету абітурієнта. Ця адреса буде вашим логіном для входу до електронного кабінету.

Також для реєстрації потрібно вигадати пароль і запам'ятати його.

Далі треба ввести дані сертифікату ЗНО: номер (7 цифр), пін (4 цифри), рік отримання сертифікату. Подавати заяви онлайн можна з сертифікатами ЗНО за 2017, 2018 і 2019 роки.

Також потрібно написати дані атестату про повну середню освіту: серію (2 літери), номер (8 цифр) і середній бал атестату.

Копирайт изображения unian Image caption Вступники можуть подавати на бюджет лише 7 заяв

Як порахувати середній бал атестату?

Середній бал додатка свідоцтва/атестата потрібно вирахувати самостійно. Для цього оцінки з усіх предметів та екзаменів атестату потрібно додати і поділити на їхню кількість. Результат округлюють до десятих частин балу.

Для розрахунку середнього балу можна скористатись спеціальним калькулятором. Отримані результати потрібно перевести у 200-бальну шкалу.

Якщо під час реєстрації ви все зробили правильно, на вказану вами адресу електронної пошти надійде лист для активації електронного кабінету абітурієнта. Виконайте рекомендації з цього листа і активуйте кабінет.

Копирайт изображения unian Image caption Вступники мають майже два тижні, щоб подати електронні заяви до вишів з електронного кабінету

Що робити в кабінеті вступника?

Зайшовши до електронного кабінету вступника, потрібно заповнити поля про особисті дані та завантажити сканкопії документів.

Ці документи дозволяють подавати електронні заяви до вишів.

Потрібно ввести контактні телефони. Співробітники приймальних комісій повинні мати оперативний зв'язок зі вступниками чи їхніми батьками, тому вкажіть декілька телефонних номерів.

Також там потрібно завантажити електронне та кольорове фото вступника - файл у форматі jpg (jpeg, png), максимальний розмір файлу - 1 Мб. І селфі для цього радять не робити.

Потім завантажити додаток до свідоцтва/атестата про повну загальну середню освіту вступника - файл у форматі jpg (jpeg, png) розміру до 1 Мб.

У цей же кабінет, за потреби, завантажують документ, що підтверджує реєстрацію у сільському населеному пункті.

Як писати заяву до вишів?

Вступники мають майже два тижні, щоб подати електронні заяви до вишів з електронного кабінету:

З 8:00 10 липня до 18.00 16 липня — для тих, хто вступає на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;

З 8:00 10 липня до 18.00 22 липня — для тих, хто вступає тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

У Міносвіти вступникам радять не поспішати подавати електронні заяви у перший день. Від великої кількості заяв часом система не працює, а дата, коли ви подаєте заяву, не впливає на шанси стати майбутнім студентом.

Копирайт изображения unian Image caption Завдяки електронній подачі документів у приймальних комісіях не буде таких черг, кажуть у МОН

В електронному кабінеті потрібно натиснути кнопку "Подача заяви", обрати заклад освіти і форму навчання. При цьому, предмети ЗНО повинні відповідати переліку вищого навчального закладу.

Заповнивши всі необхідні поля, потрібно натиснути "Подати заяву". Після подання першої заяви та її реєстрації у виші внести зміни вже не можна буде.

Детальну покрокову інструкцію про подання заяви зробили у МОН.

До скількох вишів можна вступати?

За умовами вступної кампанії 2019 року, абітурієнти можуть подавати на бюджет лише 7 заяв на чотири спеціальності.

Наприклад, можна подати усі заяви до одного вишу або по одній заяві до семи університетів. Разом рахують заяви на денну та заочну форми навчання (сумарно не більше 7 заяв).

Вступники обирають пріоритетність для кожної заяви від 1 до 7. Таким чином, вони вказують, до якого вишу хотіли б вступити найбільше. Для навчання за контрактом таких обмежень немає.

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У які заклади освіти можливо подавати електронну заяву?

Вступник може подати електронну заяву до таких закладів освіти: технікум (училище), коледж, інститут, університет, академія, консерваторія (музична академія) та їх філії.

Чи можуть подавати електронні заяви випускники шкіл минулих років?

Так. Згідно з правилами вступної кампанії-2019, електронні заяви можуть подавати вступники, які закінчили школу у 2000 році і пізінше. Також це можуть робити вступники, які складали ЗНО у 2017, 2018 та 2019 роках з тих предметів, які є у правилах прийому вишу.

Виключенням є тільки сертифікати ЗНО з іноземної мови - приймаються сертифікати, видані у 2018 та 2019 роках.

Як дізнатися результати?

Після подачі всіх заяв у кожному навчальному закладі формується рейтинговий список випускників за кожною окремою спеціальністю.

На місце вступника у рейтинговому списку впливає конкурсний бал, до якого входять результати ЗНО, середній бал атестата та інші показники. Цей бал розраховується за спеціальною формулою.

Кінцевий рейтинговий список мають опублікувати на сайті Вступ.ОСВІТА.UA до 18:00 26 липня 2019 року. На бюджетні місця будуть рекомендовані вступники, які мають більші конкурсні бали за заявами з найвищим пріоритетом.

Вступити на бюджет можна буде лише до одного вишу. Рекомендовані до зарахування вступники повинні до 18:00 31 липня подати оригінали документів до вищого навчального закладу.

На сайті vstup2018.edbo.gov.ua можна перевірити прохідний та середній бали попереднього року.

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