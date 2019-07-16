Урсула фон дер Ляєн: Єврокомісію вперше очолила жінка

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У вівторок, 16 липня, Європарламент підтримав кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаді президента Європейської комісії. За неї проголосували 383 депутати з 747.

Вона стала першою жінкою на посаді голови Єврокомісії, замінивши Жан-Клода Юнкера."Для мене це велика відповідальність, моя робота починається прямо зараз, - сказала пані фон дер Ляєн одразу після голосування. - Давайте працювати разом".

Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн висунули 28 лідерів країн Євросоюзу на початку липня після трьох днів переговорів.

Для того, щоб стати очільником Єврокомісії, їй потрібна була підтримка щонайменше 374 з 747 євродепутатів.

У її обов'язки входитиме пропозиція нових законів ЄС, застосування правил блоку та керування торговельними угодами.

У своєму виступі в Європарламенті в день голосування вона заявила про важливість боротьби зі змінами клімату.

Її метою є зробити Євросоюз до 2050 року територією з нульовим балансом викидів вуглецю, тобто щоб забруднення атмосфери вуглекислим газом балансувалися відповідними екологічними заходами, наприклад, висадженням дерев.

Пані фон дер Ляєн також висловилася за запровадження мінімальної зарплатні в країнах ЄС, а також за реформування міграційної політики. Зокрема вона закликала до зменшення незаконної міграції та покращення становища біженців.

Вона також виступила за те, щоб надати Великій Британії додатковий час для переговорів про вихід з ЄС, якщо для відтермінування будуть об'єктивні причини.

З 2013 року пані фон дер Ляєн обіймала посаду міністра оборони Німеччини, ставши першою жінкою на цій посаді.

У понеділок вона оголосила, що в середу, 17 липня, піде у відставку з посади міністра, незалежно від того, чи підтримають її євродепутати, чи ні.

Гінеколог за освітою і мати сімох дітей

Урсула фон дер Ляєн народилася у Брюсселі. Коли їй було 13, її родина переїхала до Німеччини.

Вона вивчала економіку в Лондоні, але згодом перекваліфікувалася на лікаря, здобувши медичну освіту в Ганновері за фахом гінеколога.

Пані фон дер Ляєн, окрім німецької, вільно володіє англійською та французькою - усіма трьома мовами вона звернулася до депутатів Європарламенту після того, як оголосили її кандидатуру.

У політику вона прийшла, коли їй було вже за 40 років, але її кар'єра стрімко пішла вгору.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Урсула фон дер Ляєн завжди підтримувала Ангелу Меркель

Розпочавши свій шлях у парламенті Нижньої Саксонії, у 2005 вона очолила міністерство зі справ жінок, молоді і літніх людей у першому кабінеті Ангели Меркель.

У наступному кабінеті їй дісталася посада міністра праці, а у 2014 році фон дер Ляєн стала першою жінкою-міністром оборони.

60-річна пані фон дер Ляєн і досі близька союзниця федерального канцлера. Вона є членом Християнсько-демократичної партії Меркель з 2005 року.

Пані фон дер Ляєн має семеро дітей, що досить незвично для Німеччини.

Проблемне міністерство

Її призначення міністром оборони у 2013 році стало несподіванкою після трьох місяців переговорів коаліції між християнськими демократами і соціал-демократами.

На посаді міністра вона виступала за посилення залучення Німеччини у НАТО.

Хоча її призначення вважали новою сторінкою для проблемного міністерства, під час її роботи відомство зазнало критики.

В останні роки стало відомо про низку проблем у збройних силах Німеччини: від непрацюючих підводних човнів та літаків до нестачі персоналу.

У січні 2019 року (тобто після двох років найбільшого в післявоєнній історії Німеччини підвищення витрат на оборону, які все одно не відповідають нормам НАТО), у Бундестагу представили доповідь про стан справ в армії.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Бойова машина піхоти "Пума" почала надходити в Бундесвер у 2015 році. Але боєздатними залишаються менш ніж половина машин

З'ясувалося, що зокрема німецьким військовим в Афганістані доводиться використовувати цивільні гелікоптери, їм катастрофічно не вистачає бронежилетів, які доводиться позичати у військових інших країн.

Найгірше було з важкою технікою: у звіті йшлося, що станом на кінець 2017 року країна не мала готових до використання підводних човнів або великих транспортних літаків.

На думку авторів звіту, проблеми Бундесверу, здебільшого пов'язані не з нестачею коштів, а з процвітаючою бюрократією, яку Урсула фон дер Ляєн не змогла подолати.

На додачу, міністерство оборони звинуватили в порушенні правил державних закупівель.

Минулого року фон дер Ляєн давала свідчення в рамках розслідування про надмірні витрати відомства. Її міністерство звинуватили в укладанні суперечливих приватних контрактів з консультантами на мільйони євро.

Пізніше вона визнала, що під час укладання контрактів було здійснено низку помилок і що вжито нових заходів для того, щоб уникнути подібного в майбутньому.

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