Три унікальні музеї Львова, про які не знають навіть львів'яни

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"До міста їдуть за враженнями та емоціями", - так в управлінні культури і туризму Львівської міської ради описують потік із понад 2,2 млн туристів, які тільки торік відвідали місто. Найбільше приїжджає українців, поляків, білорусів та турків.

І хоча туристів переважно ваблять розрекламовані ресторани, користують попитом і музеї. Всього їх у Львові понад 40, і національних, і приватних.

У 2018 році до львівських музеїв прийшли понад два млн людей, щоправда, не всі відвідувачі - туристи.

Найбільше відвідують Львівську національну галерею мистецтв ім. Б. Г. Возницького, Історичний музей, музей "Личаківський цвинтар" та музей народної архітектури та побуту.

Але є у Львові і кілька унікальних музеїв, про існування та місцеперебування яких не знає навіть більшість львів'ян.

Зоологічний музей імені Бенедикта Дибовського

Найстаріший університетський музей Європи заснований у 1784 році як кабінет натуральної історії Львівського університету. Польський біолог, лікар, професор Бенедикт Дибовський (1833-1930) перетворив його на зоологічний музей. Він їздив у навколосвітні експедиції, аби зібрати цікаві експонати.

В оглядовій експозиції у п'яти залах понад 10 тис. експонатів: опудала тварин, птахів, земноводних і морських риб. Найцікавіша - колекція найменших птахів колібрі та нектарниць - ці птахи вважаються уже зниклими. У фондах - ще 170 тис. експонатів.

Найбільша гордість музею - повний кістяк морської корови Стеллера, яку винищили понад 240 років тому. Таких скелетів у світі є всього два десятки.

Німецький вчений-натураліст Георг Стеллер відкрив цей вид в 1741 році на Командорських островах Камчатки.

"Морська тварина дуже схожа на ламантина, але більша - завдовжки до 10 метрів, вагою понад 4 тони. Вона, нешкідлива і беззуба, плавала біля берегів і щипала морську капусту - ми її назвали морською коровою. Моряки легко вбивали її гарпунами - м'ясо дуже смачне, жир схожий на топлене масло", - описував натураліст.

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption Скелет морської корови

Через 27 років після відкриття морську корову повністю знищили люди - розповідає завідувач зоологічного музею Ігор Шидловський.

"Професор Бенедикт Дибовський довго шукав рештки морської корови на острові Беринга в експедиції. Потоваришував із алеутами - корінними мешканцями острова, лікував їх. Але скелету так і не знайшов. У 1904 році зоомузей отримав велику посилку із острова Беринга. Всередині - розібраний на частини скелет морської корови. Острів'яни прислали її в подарунок професору Дибовському", - каже Ігор Шидловський.

Вхід у музей, площею 470 м. кв., вільний, сам музей працює у робочий час кафедри факультету.

Адреса: вул. Грушевського, 4, корпус біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Інтерактивний музей "Таємна аптека"

"Наймолодший" музей фармації в країні - йому всього 5 років. Будівельники в аптеці "Під Угорською короною" знайшли замуроване підвальне приміщення із фармацевтичною лабораторією. Її відновили і перетворили на музей.

Відвідувачі беруть участь в інтерактивній екскурсії. Таємний аптекар варить еліксир молодості, готує ліки щастя. Для усіх охочих проводить майстер-класи з аптечного ремесла.

Копирайт изображения Ольга Швед Image caption Інтерактивна екскурсія

У аптеці є унікальна копія ікони "Христос як аптекар", створеної у Німеччині у XVI-XVII ст. та збірка старовинного медичного скла, розповідає Наталія Костко, керівниця музею-аптеки.

"Наша збірка медичного скла дуже цікава. Частину нам передав львівський колекціонер. Деякі - літні львів'яни. У нас є пляшки віком понад два століття. У них були ліки проти мігрені - на основі героїну від компанії Bayer або є пляшка напою "Кока-кола", тоді її виготовляли з кокаїном. Пляшки від ліків львівських аптек принесли будівельники. Знайшли їх на горищі львівської кам'яниці", - каже керівниця.

Копирайт изображения Ольга Швед

Аптека "Під Угорською короною" заснована 1772 року на колишній Бернардинській площі французьким емігрантом Александром Лонгшам де Бер'є. За легендою, поряд у Бернардинському монастирі перебували реліквії Св. Стефана - короля Угорщини. Тому заклад отримав таку назву та емблему - корону Святого Стефана.

Адреса: Площа Соборна, 1. Аптека "Під Угорською короною".

Музей хвороб людини

У Європі лише кілька музеїв, які можуть похвалитися такими не меншими колекціями людських захворювань, зокрема - у Берліні та в Парижі.

Музей хвороб людини у Львові заснований у 1896 році професором-патологоанатомом Андрієм Обжутом.

Експонатам, які він привіз із Праги - більше, ніж 150 років. Це колекції пухлин очей, патологій новонароджених. У музеї, окрім органів із різними патологіями, інфекціями та вірусами, є збірка каменів жовчного міхура, вади кісток скелету людини.

Копирайт изображения Ольга Швед

"Мертві тут вчать живих" - такий напис латиною розміщений над вхідними дверима музею. З іншого боку - міський морг та капличка. У п'яти відділах музею понад 2,5 тисячі експонатів у банках у формаліні. Окремо - стелажі із патологіями новонароджених. Кажуть, експонати двоголових дітей зібрав голландський анатом та колекціонер Фредерік Рюйш для приватної колекції жахів та потвор Петра І. Потім перепродував зацікавленим лікарям та закладам.

"Такої колекції людських хвороб і патологій більше в країні немає. Найстарішому експонату - понад 150 років. Це муміфіковані залишки немовляти із вродженими вадами розвитку. У п'ятилітрових банках - людські кінцівки з віспою та проказою, є руки моряка кінця XVIII століття із кольоровими татуюваннями. Студенти-медики десятиліттями навчаються на цих експонатах", - каже працівник музею Володимир Федьків.

Вхід у музей - вільний, за дозволу керівництва. Проте вразливим, вагітним або неповнолітнім - вхід не бажаний.

Адреса: Вул. Пекарська, 69, кафедра патологічної анатомії та судової медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

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