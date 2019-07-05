Чи знаєте ви столиці краще за українських політиків? Тест

Українські політики трохи заплуталися в назвах світових столиць.

Спершу Офіс президента написав про візит пана Зеленського у "столицю Канади Торонто".

Соратниця Порошенка Ірина Геращенко вирішила провести лікнеп і теж дала маху. "Столиця Нідерландів - Гаага", - написала вона у Facebook.

Це не минуло непоміченим.

"Пане Зеленський, запам'ятайте. Буенос Айрес - це не столиця Бразилії, а два різних міста. Як можна бути таким неосвіченим", - кепкує Facebook-блогер Антон Ходза.

"Визнаю опєчатку. Хороший привід всім пригадати географію", - дописала Ірина Геращенко в суперечливому пості.

Тож згадаймо неочевидні столиці. Чи знаєте ви їх краще за українських політиків?

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